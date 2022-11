Los médicos no se fían de Ayuso y exigen que «dé legitimidad» a sus propuestas

Una huelga de médicos está mostrando a la ciudadanía las debilidades de gestión de Isabel Díaz Ayuso. Se acabaron las «cañas para todos», la supuesta libertad y el «vivir a la madrileña». Ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid se tiene que enfrentar a un problema que su gestión ha provocado y de la que no puede responsabilizar a Pedro Sánchez, por más que lo haya intentado.

Es cierto que la situación de la sanidad y de los profesionales sanitarios está demostrándose precaria en todas las comunidades autónomas. Sin embargo, las competencias sanitarias están transferidas por el Estado y, en consecuencia, lo que ocurra en Madrid es responsabilidad única y exclusiva del gobierno de Ayuso.

Ante este escenario, y con una huelga de médicos y pediatras de atención primaria, Ayuso está intentando, con buenas palabras, que se acabe el conflicto con múltiples propuestas que no convencen a los profesionales porque, en realidad, no se fían. No es la primera vez que la Comunidad de Madrid incumple acuerdos, como, por ejemplo, en la atención primaria en 2020.

Esta mañana, Ayuso ha declarado que «tenemos que seguir buscando nuevas propuestas para mejorar las condiciones laborales de los médicos y de todo el personal sanitario. Por tanto, esta tarde, en la mesa de negociación he trasladado al equipo que va a ir allí tres avances. El primero es seguir aumentando todas las medidas que ayuden a acabar con la precariedad laboral, como, por ejemplo, concatenación de contratos temporales. Después, implementar un sistema que evite el exceso de las citas, que las racionalice de manera que no tengan extensas horas de trabajo y que sean debida y rápidamente remuneradas todas las horas extraordinarias. Y también un plan para asentar a los próximos residentes (MIR) que el mes de mayo, después de una formación por parte de la Comunidad de Madrid, han de optar por nuevas plazas y yo quisiera que se quedaran con nosotros a trabajar con un incentivo para que les sea atractivo hacerlo».

Tras estas declaraciones de Ayuso, Ángela Hernández, secretaria general del sindicato Amyts, ha señalado que «nos enteramos por la prensa de algunas de las propuestas que, al parecer, se van a presentar en el comité de huelga de médicos de familia y pediatras de atención primaria. Desde Amyts invitamos a la presidenta a estar presente esta tarde e la reunión junto al consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, y junto a Enrique Ruiz Escudero para que, realmente, nos hagan esas propuestas y les den legitimidad ya que, por desgracia, venimos de un incumplimiento de una huelga de atención primaria en septiembre de 2020, firmado por la actual directora general de recursos humanos, que se incumplió en su práctica totalidad. ¿Le importa lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid? ¿Le importa lo que está sucediendo en la sanidad? Es un momento estupendo para demostrárnoslo. Esperamos a la presidenta esta tarde».

Ayuso, por su parte, ha vuelto a cargar subliminalmente y con suavidad contra los médicos en huelga: «Quiero pedir a los médicos que están de huelga que sigan en sus puestos porque se les necesita y se les necesita a todos ahora que vienen estos picos de urgencias. Consideramos que no es un buen momento para nadie esta huelga y quiero también asegurarles que no es necesario estar en una huelga para estar negociando. De hecho, ya estábamos tratando un plan de Atención Primaria dotado con 200 millones de euros que tiene que seguir avanzando».