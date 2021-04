El candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, ha anunciado que, si gobierna, creará un complemento de 400 euros anuales para todos los madrileños que cobren pensiones no contributivas. “Esta paga extra será la más alta de toda España. Supondrá 17 millones de euros, y beneficiará a 42.000 personas, quienes cobran pensiones no contributivas. 27.000 personas por jubilación y 15.000 por invalidez”, ha indicado en un acto de Europa Press.

«Madrid está en una coyuntura crucial sanitaria, social, económica y política»

El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, en un acto: «Madrid está en una coyuntura crucial sanitaria, social, económica y política. No se puede reducir la situación a una mera controversia. Por respeto a la ciudadanía. Cuando se impone una noción individualista, la comunidad se desvanece, y el bien común se extravía. Debemos recuperar la importancia de lo público. El olvido de los ciudadanos es la antipolítica».

Gabilondo: «Nos dedicamos a la política espectáculo en lugar de trabajar unidos. Debemos hacerlo siquiera por respeto a quienes han fallecido»

El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, en un acto: «En lugar de trabajar unidos por el bienestar de los madrileños nos dedicamos a la mera disputa electoral, a la violencia dialéctica, a la política espectáculo. Y siquiera hemos de hacerlo por respeto a quienes han fallecido, a tantos que sufren pro la pandemia y a quienes tanto luchan por evitarlo. Hemos de hacerlo, para empezar, por eso”, ha destacado.

“Basta de ruido y confrontación. Aprobaremos un complemento de 400 euros anuales para todos los madrileños con pensiones no contributivas. Solo seis autonomías tienen algo similar, por ejemplo Cataluña. No existe una ayuda extraordinaria así en Madrid. Esta paga extra será la más alta de toda España. Supondrá 17 millones de euros, y beneficiará a 42.000 personas, que cobran pensiones no contributivas. 27.000 personas por jubilación y 15.000 por invalidez”, ha recordado el candidato socialista.

