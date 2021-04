El candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha referido a los altercados ocurridos ayer en un acto de la ultraderecha en Vallecas y ha señalado que “estamos ante una espiral que hemos de frenar con toda claridad, porque el extremismo alimenta el extremismo”.

En declaraciones realizadas en Alcorcón, Gabilondo ha afirmado que “nosotros no queremos la confrontación ni la radicalidad” y sí que cada cual exprese sus ideas en las urnas. “Donde hemos de expresar lo que pensamos de verdad es en la votación. Hay que votar cada uno desde sus convicciones”, subrayó.

Además de rechazar el “camino equivocado” del enfrentamiento, el candidato aseguró que éste solo se podrá frenar “hablando de los problemas reales de la ciudadanía sin descalificar a los demás” y “llamando a todas las personas demócratas” a “trabajar para parar a la ultraderecha, a los radicalismos y para construir una opción -que yo creo que es mayoritaria- de personas de progreso y centradas en los asuntos ciudadanos”.

“Hay quien hace campaña exaltando sentimientos” y yo lo que digo es “hablemos de los problemas de la ciudadanía y paremos el Gobierno de Colón, no lo hagamos crecer”, sentenció.

Vacunación en los centros de salud

Gabilondo alertó también de que la situación epidemiológica en Madrid es “complicada” y calificó de “errático” el plan de vacunación de la Comunidad, que ha sumido a la población en “cierta confusión”. Por ello, pidió a Ayuso una “estrategia y un plan operativo de vacunación claro, ordenado y planificado”.

El candidato insistió en proponer que la vacunación se haga “en los centros de salud” y “que el proceso de vacunación no esté tan centralizado”, ya que esto ha llevado a muchos ciudadanos mayores a hacer largas colas o a tener que desplazarse largas distancias para vacunarse.

Respecto a que se vacune en 12 hospitales, tal y como anuncio ayer el gobierno regional, Gabilondo aseguró que si la Comunidad pretende hacer otra cosa y distribuir en más centros “estamos de acuerdo”, pero no creemos que la solución sea simplemente habilitar 12 hospitales”, añadió. Asimismo, denunció que ninguno de esos hospitales esté en la Comarca del Henares, que alcanza a casi 750.000 habitantes.

“Queremos un gobierno que pare este modo de proceder, que pare el Gobierno de Colón, que está basado en una forma de concebir la sociedad, España y al otro como algo que hay que excluir”, dijo. “Yo no defiendo la exclusión del que no piensa como yo, no defendemos la eliminación política del que no piensa como nosotros. Lo que queremos es que democráticamente, desde nuestras convicciones, sin extremismos, sin confrontación, merezcamos la confianza para poder parar el Gobierno de Colón”, remarcó.

En definitiva, -apuntó- “estamos dispuestos a gobernar en serio, a hacer las cosas en serio, a contar con todos, sin extremismos y llamando a todos los que quieran una opción de progreso para Madrid para resolver los problemas de los ciudadanos y las ciudadanas”.

