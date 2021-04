Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid el 4-M, ha introducido el ataque a la ultraderecha en su discurso, al afirmar que: «Yo no quiero que Madrid vaya a seguir en un proyecto que no reforma, que no transforma y que nos lleva a la ultraderecha«.

Y añade: «Quiero parar el Gobierno de Colón, quiero un Gobierno de progreso, que sea centrado, sin extremismos, pero transformador«.

Gabilondo ha querido respaldar las palabras de Sánchez sobre la pandemia en la región: “Lo que sí puedo decir es que los datos que se envían un día [de la Comunidad de Madrid al Ministerio de Sanidad] se modifican el día después». Y ha añadido: «Hay que vacunar, vacunar, vacunar. Esa es nuestra esperanza. Y hay que hacerlo ordenadamente, señora Ayuso».

Datos pandemia en Madrid: Estamos en una situación de gravedad.



La vacunación es la esperanza.

Vacunar, vacunar y vacunar..

HAY VACUNAS.



Y con un Plan Estratégico que NO hay en Madrid.



Insistimos: se debe vacunar en los centros de salud.



🌹 @equipoGabilondo #HazloXMadrid pic.twitter.com/tcVQa4eHt5 — PSOE (@PSOE) April 13, 2021

El candidato socialista en un acto electoral en Coslada (Madrid): «Hay que ser conscientes de que estamos en una situación de dificultad, de gravedad. Tenemos la gran esperanza de la vacunación, que está aquí. Lo que hay que hacer es vacunar, vacunar y vacunar. Y hacerlo con un plan estratégico, que no lo vemos en Madrid».

Ratifica su compromiso con no subir impuestos

El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha ratificado hoy que su compromiso de no tocar la fiscalidad en Madrid “se mantiene intacto”. “En Madrid no tendrá que pagar nadie ni un euro más”, subrayó.

En declaraciones a los medios en Coslada, Gabilondo reconoció que es cierto que hay un debate en el que se plantea que para poder llevar a cabo el plan de recuperación es imprescindible una serie de reformas, entre ellas la reforma fiscal. Sin embargo, explicó que “venimos de una pandemia, ha habido un gran sufrimiento en las familias, en las economías y necesitaremos dos años para recuperar el empleo y la economía y en ese tiempo necesitamos estabilidad fiscal”.

En Madrid se puede redistribuir la riqueza con políticas públicas y hay fondos suficientes.



En estos 2 años, se puede hacer sin pedir a los madrileños y madrileñas ni un solo euro más en impuestos.



🌹 @equipoGabilondo #HazloXMadrid pic.twitter.com/lKagRtqqEG — PSOE (@PSOE) April 13, 2021

Debates

Por otro lado, el candidato ha confirmado que asistirá, el próximo 21 de abril, al debate electoral organizado por Radio Televisión Madrid, cumpliendo así su compromiso de ir, en primer lugar, a una televisión pública, y ha anunciado que “está dispuesto a ir a más debates”.

“Le pido a Ayuso que vaya a esos debates para que podamos confrontar los proyectos y se pueda ver que realmente hay una alternativa a la propuesta presentada por el PP”. “Espero que acuda”, dijo.

Yo iré a los debates en televisión que hagan falta.



Y espero que la candidata Ayuso acuda a todos los debates.



Pido que vaya la candidata Ayuso a esos para confrontar proyectos y se vea que hay una alternativa a las propuestas del PP.



🌹 @equipoGabilondo #HazloXMadrid pic.twitter.com/0JgEcgUqjS — PSOE (@PSOE) April 13, 2021

Pedro Sánchez en campaña

zÁngel Gabilondo, sobre la entrada de Pedro Sánchez en campaña ha señalado: “El presidente del Gobierno, además de ser presidente, es secretario general del PSOE, y yo me presento por el PSOE, por tanto, que el secretario general del partido entienda que es importante para el partido y para España lo que ocurre en Madrid, me parece positivo”. Y añade: “Las elecciones de Madrid son decisivas, pero lo son también para toda España. Esto a mí no me parece nada problemático”, dice Gabilondo sobre el papel de Pedro Sánchez en las elecciones del 4-M.