Ana Pontón (BNG) pide a Feijóo que levante el veto a una tarifa eléctrica gallega y permita abaratar la factura de la luz a los gallegos

Galicia es rica en electricidad pero no se beneficia de esa riqueza, al contrario, familias y PYMES pagan cada vez más por la factura de la luz y eso pese a soportar los costes ambientales y sociales, porque producir electricidad implica tener Galicia llena de embalses, más de 4.000 aerogeneradores en 106 ayuntamientos y, además, ahora implica un boom eólico depredador que amenaza la supervivencia del rural.

La portavoz nacional, Ana Pontón, demandó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo que levante el veto a la tarifa eléctrica gallega que permitiría abaratar el precio de la luz, una tarifa diferenciada que tienen muchos países europeos como » Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Suiza, Alemania, Reino Unido, todos con tarifas diferenciadas y con precios más baratos en las zonas productoras porque es de sentido común, porque es más barato suministrar energía allí donde se produce y porque además la riqueza del País debe beneficiar la mayoría social”.

Tras preguntarse retóricamente por qué se le niega a Galicia lo que es habitual en muchos países europeos, Pontón explicó: “Se lo digo yo, porque las eléctricas mandan más que los gobiernos y por puro centralismo político del que usted es cómplice y que hace que nuestra energía esté al servicio de Madrid”.

Pontón también criticó que el presidente de la Xunta no tenga alternativa alguna para abaratar el precio de la luz en una Galicia que produce electricidad a centenas. “La factura de la luz sube año tras año, todo indica que junio marcará un máximo histórico, y esto pasa con gobiernos del PP y con Gobiernos del PSOE, gracias a ese juego perverso de puertas giratorias y un sistema hecho a la medida de las eléctricas, con beneficios multimillonarios”, indicó.

La portavoz nacionalista citó a continuación, a modo de ejemplo, que en 2020 en plena pandemia empresas como ENDESA tuviera un beneficio de 1.394 M€ o los 3.610 M€ de Iberdrola. Y, en este contexto, lamentó que la aportación del jefe del Ejecutivo gallego sea una contumaz oposición a la tarifa eléctrica gallega.

“Doce años impidiendo bajarle la factura de la luz las familias y a las empresas, a través de una medida justa, social y realizable y todo porque, como declaró en este Parlamento, en Madrid no se entendería», añadió Pontón.

En este sentido, la portavoz del BNG en el Parlamento gallego aseguró que «lo que no entienden es por qué no pueden tener una factura de la luz más barata en una Galicia rica en electricidad; que tengamos los montes llenos de molinos y los ríos llenos de embalses sin ningún beneficio y no entienden por qué se niega a que paguen menos por la factura de la luz vetando la tarifa eléctrica gallega”.

Pontón ironizó sobre el hecho de que Feijóo criticara una medida habitual en Europa y culpabilizando, como ya es habitual en las sesiones de control, al BNG y la portavoz nacional “de todos los males del universo”.

“Lleva doce años de presidente de la Xunta, pero cada vez que hay un problema viene a este Parlamento a echarme a mí culpa. Es consciente de que con esa actitud se pone usted mismo en ridículo, es consciente de que con eso el único que hace y declarar su incompetencia política para darle soluciones a los problemas de los gallegos y las gallegas pidiéndome a mí que le haga su trabajo”.

Déficit democrático

La portavoz del Bloque puso la tilde en que Galicia paga los costes pero no obtiene beneficio de su riqueza eléctrica, de la que exporta el 30%, “y cuando le ponemos sobre la mesa una propuesta para cambiar esta situación su respuesta es culpar al BNG”, todo esto en un marco legislativo a favor de las eléctricas aprobado por el PP y que el PSOE mantiene, lo que representa “un déficit democrático” en el Estado español. Y todo esto mientras las familias pagan la luz cada vez más cara, un 14,31% de los hogares sufren pobreza energética y miles de empleos están en juego por el coste de la energía.

“En esta situación su respuesta es atacar la propuesta que permitiría bajar la factura, una propuesta que requiere de voluntad política, la que a usted le falta para defenderla ante lo Gobierno del Estado”, concluyó.