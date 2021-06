- Publicidad-

La presidenta ejecutiva del Banco Santander, Ana Botín, asegura que en los próximos meses España «se va a salir del mapa» y que el crecimiento será superior a las previsiones del 6 ó 7 por ciento actuales, e incluso estará por encima del 8 ó el 9 por ciento.

La directiva ha asegurado que «la cuestión es qué pasa el año que viene» y en cómo se hace lo que toque hacer entre todos los actores económicos, ha añadido textualmente. Además de Botín, el presidente de Inditex, Pablo Isla, y el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, también han coincido en que España crecerá por encima de las previsiones en la recuperación de la pandemia. Los tres directivos participaron este miércoles en una mesa redonda de la XXXVI Reunión Anual del Círculo de Economía, que se celebra en Barcelona, durante una sesión que ha presidido el vicepresidente del Cercle d’Economia, Marc Puig.

La euforia parece haberse desatado en el mundo empresarial y financiero español. Tras más de un año de pandemia y crisis económica galopante, el gran capital está harto de paro, ruina y miseria. Los empresarios y banqueros de este país quieren que se hable menos de los indultos y más de cómo España afronta la senda de la recuperación. Menos guerracivilismo y más fondos de la UE. Menos patriotismo demagógico y estéril y más economía útil. Menos pasado del que ofrece el PP casadista y más futuro y esperanza para todos.

Sin duda, las empresas del Íbex 35 están ansiosas por despegar y no ven el momento de que se abran nuevos mercados, se acaben las restricciones y el capital empiece a fluir de nuevo. Pablo Casado también se queda solo en este barco. Ya ni los hombres y mujeres del dinero, tradicionalmente aliados de Génova 13, le compran el discurso tremendista de la España a punto de romperse por los pactos de Sánchez con bilduetarras y separatistas. ¿A quién le importa eso a estas alturas de la película?

Lo que desean el Santander de Botín y el resto de portaaviones de nuestra economía es crecer, aumentar beneficios, que las cosas sean como antes. En ese sentido, Moncloa ha sabido ganarse no solo al gran capital sino también a Bruselas en el momento más delicado para el gabinete de coalición. Lo que se haya negociado bajo manga entre los bancos y el Ejecutivo central se sabrá pronto. ¿Un frenazo a la reforma laboral de Rajoy? ¿Un giro a la derecha en la política económica del Gobierno? ¿Más Calviño y menos Yolanda Díaz? La cuestión es que la estrategia está servida. Las altas instancias financieras están sin ambages con el presidente en su intención de resolver el conflicto de Cataluña, una bomba de relojería que quita el sueño a los señores del dinero. Sin deshielo entre Moncloa y Generalitat no hay recuperación económica. Por tanto, se impone un arreglo vía indultos. Ya llegará la hora de pagar la factura.

La reacción de Garamendi a favor de los indultos si sirven para que «las cosas se normalicen» ha levantado ampollas en PP y Vox, mientras que desde Podemos aplauden la palabras del jefe de la patronal. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que discrepa de las palabras del máximo responsable de los empresarios «en el sentido de que los indultos no van a servir absolutamente para nada». Más dura se ha mostrado la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, que ha calificado de «lamentable» estas declaraciones.

En esa línea, el Banco Santander de Botín, al igual que el resto de entidades financieras de este país, se ha posicionado junto al Gobierno. Se impone la consigna de trabajar codo con codo con Moncloa. El tú me das, yo te doy. Pedro Sánchez necesita a los bancos y grandes empresas multinacionales de este país pero el interés es recíproco. El dinero no entiende de ideologías y la estrategia de Pablo Casado y Santiago Abascal consistente en generar crispación, tensar la cuerda y plantar batalla destructiva contra cada medida del Gobierno no gusta en los despachos de los grandes buques de nuestra economía.

Botín y los señores del dinero

La guerra sin cuartel de los indultos provoca urticaria a los poderes fácticos porque pone en peligro la recuperación y las perspectivas de inversión. Nadie en su sano juicio quiere ni oír hablar del tema catalán. Todos opinan de la misma manera: hay que conceder la medida de gracia a Oriol Junqueras y los suyos y pasar página cuanto antes. Hasta la patronal catalana se ha pronunciado ya al respecto: los indultos son bienvenidos si con ello avanzamos en la reconciliación y en la normalización del país. Todo un golazo por la escuadra en la portería de Casado.

Pablo Isla, por ejemplo, se ha mostrado de acuerdo con las optimistas previsiones de crecimiento del Gobierno y ha incidido en la necesidad de aprovechar los fondos de recuperación Next Generation EU: «Creo que lo ha descrito Ana (Botín) perfectamente. No tengo nada que añadir».

Álvarez-Pallete, por su parte, ha augurado que las estimaciones de recuperación «probablemente se van a quedar cortas», con crecimientos por encima del 6%, algo que (en sus palabras) hace tiempo que no se veía en la economía española.

La Reunión del Círculo de Economía (RCE) se celebra en Barcelona