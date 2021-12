Almodóvar logra su novena nominación a los Globos de Oro

- Publicidad-

Embajador de la cultura española a nivel mundial es un título que le hace justicia a Pedro Almodóvar. El manchego ha conseguido su novena nominación a los Globos de Oro gracias a su trabajo en Madres paralelas. Almodóvar ha conseguido reconocimiento en los festivales más importantes del mundo y ha sido galardonado con los premios César, Bafta, Óscar y la Palma de Oro de Cannes, por citar algunos.

Reavivar el interés

Pero dónde Almodóvar es un habitual es sin duda en los Globos de Oro, un reconocimiento que otorga la prensa extranjera afincada en Hollywood y que es considerado como la antesala de los Óscar. La carrera comercial de Madres paralelas no está siendo muy buena y la nominación a los Globos de Oro puede ayudar a reavivar el interés del público por esta historia protagonizada por una Penelope Cruz en plena forma.

Dura competencia

Almodóvar ha ganado el Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa en 2 ocasiones: Todo sobre mi madre y Hable con ella; y ha sido nominado en 6 ocasiones más gracias a Mujeres al borde de un ataque de nervios, Tacones lejanos, Volver, Los abrazos rotos, La piel que habito y Dolor y gloria. El director español competirá con Juho Kuosmanen y su Compartimento Nº 6, Ryûsuke Hamaguchi y Drive My Car; y los pesos pesados: Paolo Sorrentino con Fue la mano de Dios y Asghar Farhadi con Un héroe.

Más españoles

Pero Almodóvar no estará solo, Alberto Iglesias por su banda sonora en Madres paralelas y Javier Bardem por su trabajo en Being the Ricardos de Aaron Sorkin acompañarán al director como representantes españoles. Bardem intentará conseguir su segundo Globo de oro, lo consiguió como mejor actor de reparto en 2007 por No es país para viejos, de los hermanos Coen; y suma con esta última nominación 5 en su impresionante carrera.