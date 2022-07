- Publicidad-

Almeida y Villacís, rehenes de Vox, culpables de que se suspendan los actos del Orgullo de Madrid en la Plaza de las Reinas. A última hora del martes, en un comunicado los organizadores anunciaron que “por motivos ajenos a la organización de #MADO #MadridOrgullo2022, este miércoles SE SUSPENDE la programación de la Plaza de las Reinas. Las Plazas de Pedro Zerolo y de Callao ofrecerán su programación prevista y el anunciado pregón”.

Celebración del Orgullo LGTBI

La celebración del Orgullo LGTBI no tendrá la posibilidad de celebración en dicho espacio, como se les había prometido a los organizadores, porque no se les permite superar los niveles máximos de ruido, como si ocurrió bajo el mandato de Manuela Carmena. El Gobierno de Almeida y Villacís, no les ha quedado más remedio que permitir que se amplíen los límites sonoros durante los conciertos del MADO y la manifestación, tal y como se ha permitido desde tiempos de Gallardón.

Una vuelta a los peores tiempos de la ciudad.

Una vuelta a los peores tiempos de la ciudad. Con una coalición rehén de la extrema derecha, y con Villacís intentando salvar un partido moribundo, no se les ocurre otra idea que poner pegas a los actos en la Plaza de la Reinas.

El Orgullo de Madrid, el más grande de Europa, se está celebrando en el centro de la ciudad con miles de asistentes y visitantes desde el 1 de julio llenando las calles de celebración, diversidad, alegría, memoria y reivindicación.

Exención de los límites acústicos

La organización de MADO Madrid Orgullo solicitó la exención de los límites acústicos para esta edición de 2022, en base a la declaración por parte del Ayuntamiento de Madrid de las fiestas de Madrid Orgullo bien de interés general desde el 29 de junio de 2016, dicha declaración señala que “en virtud de la declaración anterior, en las solicitudes que presenten las entidades organizadoras para las diferentes actividades enmarcadas en el MADO se podrán autorizar las modificaciones o, en su caso, la suspensión de los niveles máximos de emisión sonora establecidos en el artículo 15 de la OPCAT, en los eventos enmarcados en el programa oficial de las citadas fiestas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la referida Ordenanza Municipal”.

Cada día das más ASCO @AlmeidaPP_ el 'moderado'

Esta exención fue ya concedida por el Ayuntamiento de Madrid durante la celebración del MADO 2016, WorldPride Madrid 2017. También en las sucesivas ediciones de 2018 y 2019 por razones sociales, económicas y de especial proyección para la ciudad de Madrid.

Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, celebrado el pasado 28 de junio en sesión ordinaria, aprobó por mayoría de votos dicha exención.

No teníamos dudas y ya tenemos las pruebas de la homofobia q gobierna en la capital.

Quitarán la música pero no nos callarán! #Orgullo2022 #MADO2022 #MadridOrgullo2022

Graves daños a la imagen de Madrid por el Orgullo

Para esta edición de 2022, tras dos años de pandemia, “volvemos a las calles a celebrar el Orgullo de Madrid, el MADO, una fiesta de la diversidad, el respeto y la inclusividad, que ha supuesto un altavoz para la consecución de avances legislativos y va a suponer un dique de contención a los discursos de odio y los delitos de odio que se han incrementado en nuestro país un 40% desde 2020”, señalan los organizadores en un comunicado.

Por todo ello, la organización de MADO Madrid Orgullo solicitó una vez más la suspensión de los niveles máximos de emisión sonora. Como prevé el artículo 19 de la OPCAT y a cambio “hemos recibido una ampliación de los niveles máximos de emisión sonora recogidos en el artículo 15 de dicha Ordenanza. Estos son claramente insuficientes. Además comprometen seriamente la viabilidad y la celebración de MADO, Madrid Orgullo 2022 con todas las garantías de seguridad para la ciudad y para tod@s”.

Villacís responsable de este desastre económico

Por todo lo anterior, “las consecuencias y perjuicios sociales, de imagen de la ciudad y económicos de no poderse celebrar MADO con todas las garantías necesarias será responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid que ha desoído nuestras solicitudes, la voluntad de miles de electores reflejada en los acuerdos del Pleno Municipal del pasado 28 de Junio así como nuestras reiteradas peticiones de reunirnos para estudiar la situación y buscar soluciones”, denuncian en el comunicado.

