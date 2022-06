Almeida y Villacís protagonizan un esperpento político a Madrid con su ausencia en el homenaje a Almudena Grandes

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida y su telonera, la vicealcaldesa, Begoña Villacís protagonizan un esperpento político y una falta de respeto a la ciudad de Madrid y a los que no piensan como ellos, con su ausencia en el homenaje a Almudena Grandes, como hija predilecta de la ciudad.

Almudena Grandes, Hija predilecta de Madrid

Almudena Grandes se merece otro alcalde

Hicieron, con su desprecio, un flaco favor a sus valoración como lideres políticos y a la convivencia política. En el futuro se hablará de Almudena, pero dudo mucho que nadie se acuerde con ternura ni de Almeida, ni de Villacís.

Tanto el alcalde como la vicealcaldesa no asistieron al homenaje que el Ayuntamiento de Madrid dio a la escritora por su nombramiento como Hija Predilecta de la ciudad.



Luis García Montero, viudo de Almudena Grandes, además de poeta, escritor y director del Instituto Cervantes, recordó a su mujer, fallecida el pasado 27 noviembre a los 61 años por un cáncer de colon. Almudena Grandes recibido ayer la medalla de Honor de Hija Predilecta de la ciudad que la vio nacer en el mismo teatro que la encumbro en tantas y tantas veladas culturales.

“Ningún reconocimiento le hubiese hecho más ilusión”

“Su ciudad fue Madrid”, continuó Luis García Montero sobre el escenario. “La ciudad de su literatura fue Madrid. Cada una de sus historias fue Madrid. Gracias, en nombre de toda la familia”. El Teatro Español, una de las casas de Grandes y que conocía a los trabajadores y trabajadoras por su nombre, ha servido de colofón a un despropósito del Ayuntamiento de Madrid.

Los madrileños y madrileñas al igual que los casi 200 lectores en una cola insoportable y tórrida, bajo un sol de 38 grados a las seis y veinte de la tarde. Héroes anónimos que quisieron representar con su presencia, el cariño del pueblo de Madrid a una gran mujer, gran escritora y mejor persona.



Ridículo de Ciudadanos y del PP

La medalla de Madrid fue entregada por el presidente del pleno del Ayuntamiento y edil del PP, Borja Fanjul. Durante casi tres minutos, con el público puesto en pie, ante la emoción de los tres hijos de la escritora y de su marido, García Montero. Los únicos que hicieron otra vez el ridículo y no se levantaron de las butacas fueron el portavoz de Cultura de Ciudadanos, Martín Casariego, y el presidente del distrito Centro, José Fernández, del PP.

El acto no contó con la presencia de ningún representante de la Comunidad de Madrid. Tampoco del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ni de la vicealcaldesa, Begoña Villacís. Los dos han alegado motivos de agenda. Una ausencia que quedara en su curriculum, y en las hemerotecas. Nunca olvidaremos que las escusas se las lleva el viento y que no hay nada peor que él o la que no da la cara y dice abiertamente lo que piensa.

“Había un acto en la Puerta del Sol que no estaba programado con su Majestad el Rey”, afirmó hipócritamente Almeida por la mañana.

El acto en la Puerta del Sol, a siete minutos a pie desde el Teatro Español, era a las nueve de la noche. La vicealcaldesa Villacís alegó un coloquio organizado por el Club de Debate del Club Siglo XXI a las siete y media de la tarde. Sí acudieron numerosos concejales de la oposición y cuatro del equipo de Gobierno. Ninguno de Vox, cuyos concejales votaron en contra de su nombramiento.

Amigos de Almudena Grandes

En las primeras filas se colocaron amigos de Almudena Grandes, como el escritor nicaragüense y Premio Cervantes de 2021, Sergio Ramírez, el cantante Miguel Ríos, el exjuez Baltasar Garzón, el exfutbolista del Atleti Petón.



Almudena Grandes sonó varias veces por los rincones del teatro durante la hora que duró el acto. “Estamos quitándole volumen y espacio a las palabras”, decía Grandes. “No podemos perdernos el lujo de perder palabras [..] Yo soy del Atleti, nunca dejo de creer”.

Joaquín Sabina con voz rota

Joaquín Sabina apareció con unos vaqueros y un sombrero entre los telones rojos del escenario. “Era una voz tan viva, que por un momento pensé que, aun sabiendo que no, ella estaba aquí”, dijo. “Almu ocupaba un espacio tan grande y tan amplio, que es absolutamente insustituible”.



Para terminar, explicó el motivo por el que nunca se ha quitado su bombín negro en un escenario: “Yo voy siempre con sombrero, porque estaba esperando un momento para quitármelo en honor a Almudena Grandes”. Y, como un brindis a su familia, se lo quitó.

Homenaje de los trabajadores a Almudena Grandes

Una de las trabajadoras del teatro explicó que a Grandes le gustaba acudir al Español un par de días antes del inicio de la función. “Venía a tomarse un vinito con tortillas”, explicó. Que le compraban un décimo de lotería de Navidad solo para ella. La noche de la función preguntaba por la asistencia de jóvenes y mayores. Y los técnicos le pedían recomendaciones de libros. “Ella siempre aportaba referencias de todo tipo”.

La siguió la actriz Blanca Portillo:

―Yo no tengo más palabras que sus palabras.

Leyó un texto de Grandes sobre el inicio de su escritura. La escritora Marta Sanz recordó la importancia de la ciudad Madrid, su casa en sus libros. “La vida de la gente es lo que más le importaba a Almudena”.

El gato Negrín

El acto lo cerró Luis García Montero, que logró sacar algunas sonrisas explicando que Grandes no sabía cantar muy bien y que, una vez, una de sus hijas se presentó en casa con un gato abandonado. “¡Almudena puso el grito en el cielo!”. “Nosotros no estamos en condiciones de tener un gato, tenemos poco orden. No vamos a tener animales”, dijo.

Sus hijos, Elisa, Mauro e Irene decidieron a escondidas de su madre bautizar al gato. “¿Y qué nombre?”, preguntó entonces Grandes.

―Con Negrín. –Como Juan Negrín, el expresidente de Gobierno de la Segunda República Española-.

Y el gato se hizo dueño de la casa.

