El candidato de Unidas Podemos en las elecciones del 4 de mayo, Pablo Iglesias, ha estado este sábado arropada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, un ejemplo de lo que se logró en los Ayuntamientos del cambio en 2015. “No solo podemos gobernar, sino que podemos gobernar mejor”, ha afirmado en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón en el penúltimo día de la campaña de las elecciones a la Comunidad de Madrid.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por su parte ha defendido que “una alcaldesa de Barcelona esté en una campaña madrileña. Estoy aquí para deciros que no os acostumbréis a esto, que no se banalice el fascismo, que no es normal en democracia y no se puede permitir. Por eso estoy hoy a vuestro lado”.

“¿Qué está proponiendo Ayuso?”, ha preguntado: “La nada, o lo que es peor, el sálvese quien pueda”, ha añadido Colau.

La alcaldesa ha recordado algunos de “los logros” en sus dos mandatos al frente de la capital catalana. “Estamos haciendo cosas que nos decían que eran imposibles”.

"Quienes se sienten amenazados en sus privilegios intentan aprovechar esta crisis y el miedo para dividir a la gente trabajadora. Hoy, que es 1 de mayo, debemos recordar esto".

“A pesar de todo lo que queda por hacer, somos la capital con más inversión social del Estado y la administración de Catalunya que licita más obra pública, generando miles de empleos”, ha dicho Colau.

“Impulsamos las cooperativas de vivienda que los movimientos sociales reclamaban hace años. Nos decían que no teníamos competencias, pero hemos creado una unidad de intermediación que ha paralizado más de 10.000 desahucios”. Para Colau en el ayuntamiento se ha impedido “miles de cortes de suministros básicos» y ha puesto en marcha una «comercializadora pública de luz”.

“Cuando hay una crisis tan dura como la actual, quienes se sienten amenazados en sus privilegios intentan dividir a la clase trabajadora. Difunden mentiras, amenazas, discurso de odio para dividir a la gente trabajadora”, ha denunciado la alcaldesa de Barcelona.

Y ha concluido: «Ojalá haya un voto masivo para Unidas Podemos y para Pablo Iglesias. Nadie podrá discutir ni su honestidad ni que ha dado la cara por un proceso colectivo, que ha recibido todos los ataques, mentiras, difamaciones, acosos y amenazas porque no ha dudado nunca de abrir el camino para que miles de hombres y mujeres sigamos avanzando”.

Pablo Iglesias, en un acto en Alcorcón, sobre Ayuso: «Es tremendo que alguien se presente a las elecciones cuando es absolutamente evidente que un constructor le pone un piso de lujo a cambio de recibir dinero público y llaman subvencionados a la gente que tiene que hacer una cola porque no llega a fin de mes y no puede dar de comer a su familia. Es indecente, es indignante».

«Solo les queda Madrid. Por qué Madrid tiene los peores datos de incidencia acumulada, de número total de fallecidos, de número de ingresos hospitalarios, de colapso en las unidades de cuidados intensivos. Porque para el PP, Madrid no es una región que quieran gobernar. Es un ariete para intentar hacer caer al Gobierno al que llaman social-comunista, no es más que eso. Por eso provocan, por eso han renunciado formalmente a la democracia”, ha denunciado Pablo Iglesias.

El candidato de Unidas Podemos ha recordado que “lo que nos jugamos en estas elecciones no es solo quien gobierna en la Comunidad de Madrid. Lo que nos jugamos es que el proceso de cambio democrático que hemos logrado empujar en los últimos siete años siga avanzando en España. Por eso el día 4 lo que tiene que haber ante todo es una lección democrática que explique cuál es el significado de la palabra libertad. La libertad no es tomarse unas cañas, no es no ver a tu expareja. La libertad es que el hijo de inmigrantes tenga una educación pública que le permita, si es buen estudiante, tener más títulos que todos los hijos que nacen en los barrios pudientes. El día 4 tenéis que dar una lección democrática».

"Vamos a invertir 1.000M€ al año para revertir recortes, privatizaciones, para contratar profes, para bajar la ratio, para las construcciones escolares públicas y porque queremos que la FP y la universidad sean gratuitas".

"Hoy me quiero dirigir a los matones de desokupa, a esa mafia parapolicial, y decirles que a ver si les da por desalojar a los principales okupas de este país que son los fondos buitre".

"Madrid tiene una derecha que no cree en lo público. Solo están en las instituciones para repartírselo entre ellos, no para gestionar".

"Les vamos a demostrar que el miedo se ha quedado en el océano. Madrid defenderá la democracia.

El 4 de mayo tenemos el voto para echar a Ayuso. Que todo el mundo salga a votar, que hable la mayoría. La unión hace la fuerza".



"Todo lo valioso se hace de manos de la gente sencilla y humilde, de la gente trabajadora. Somos capaces de parar un país. Pero lo que más temen, este 4M, es que la gente trabajadora es capaz también de ponerlo a funcionar a su servicio".

"En Alcorcón nos sobran los motivos para ganar la C. de Madrid. Queremos una comunidad que no abandone a sus ancianos, en la que no haya que esperar 6 meses para una cita médica, una comunidad que proteja el derecho a la vivienda".

"Quedan tan solo 3 días para medicalizar nuestras residencias, para lograr un centro de salud y un cole en el ensanche sur de Alcorcón, para lograr una Ley de vivienda. Quedan 3 días para ganar la C. de Madrid".

