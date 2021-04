La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anuncia por esta red social que abandona twitter. Entre las razones para tomar esta decisión destaca que «parece que hay que opinar de todo todo el rato” y “si de repente no haces un tuit de un tema polémico, sale alguien a decir que estás muy callada”, añade.

He decidido dejar Twitter con carácter indefinido. Aquí cuento mis razones.



He decidit deixar Twitter amb caràcter indefinit. Aquí explico les meves raons. pic.twitter.com/BxrrS9VsQc — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) April 11, 2021

La primera edil de la ciudad condal explica que “Twitter no me ayuda hoy a hacer buena política y lo dejo”, aunque Colau seguirá en otras redes “menos polarizadas y menos aceleradas”. Entre esas redes, Colau señala Instagram, Telegram y Facebook en su propio tuit de despedida. En él también explica que sus objetivos son “hacer buena política (…) y, en lo posible, ser cada vez mejor persona”, por lo que “después de analizarlo detenidamente”, afirma, “creo que Twitter me aleja de esos objetivos”.

Además, Ada Colau recuerda que «hay que alejarse lo máximo posible del ruido» en pandemia que, a su juicio, tiene a la población «agotada». A su juicio, «a la política le sobra ruido, testosterona y proclamas de tuit fácil».