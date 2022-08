Zelenskiy quiere que «todo lo ruso» sea prohibido en occidente para presionar a la población rusa contra Putin: propone prohibir la presencia de rusos fuera de su país

- Publicidad-

El presidente de Ucrania, Zelenskiy, ha sido entrevistado en el Washington Post (puede ver la entrevista pulsando aquí).

En la entrevista ha hecho una serie de declaraciones que, yendo en la línea que ha mantenido hasta ahora, parece haber aumentado su línea de ataque a Rusia.

Zelenskiy ha calificado de «débiles» las sanciones impuestas hasta ahora contra Rusia por parte de la comunidad internacional, y considera que Occidente debe imponer «el embargo total de todas las importaciones de energía» proveniente de Rusia, así como una prohibición para todos los rusos de viajar durante, al menos, un año.

«Las sanciones más importantes consisten en cerrar las fronteras, porque los rusos están quitándole la tierra a otra persona. Los rusos deberían vivir en su propio territorio hasta que cambien su filosofía». «Cualquier tipo de ruso… haz que se vayan a Rusia«. Según Zelenskiy, el «castigo colectivo» es la medida más efectiva. «Entonces lo entenderán. Dirán: esta guerra no tiene nada que ver con nosotros. No se puede responsabilizar a toda la población, ¿verdad? Puede. La población eligió a este gobierno y no lo combate, no lo discute, no le grita».