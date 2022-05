Yo prefiero que la Unión Europea se lleve bien con sus vecinos Rusia y Ucrania: No con Estados Unidos

- Publicidad-

Si soy Europea aunque me siento Europea, me siento alejada de esta Unión Europea y de la OTAN, cuando era pequeña en mi casa, me enseñaron que debo llevarme bien con mis vecinos primero y después con otros, la geopolítica mundial da miedo, da miedo el color que está cogiendo y como puede terminar, pero lo que más miedo me da es ver una Unión Europea sometida a Estados Unidos.

Estados Unidos se mira una guerra muy a lo lejos, mientras en la Unión Europea la tenemos el lado, son nuestros vecinos y nos lo miramos en lugar de hacer que los dos se sienten y dialoguen, yo creo que los habitantes de la Unión Europea con los que tenemos estar bien son con nuestros vecinos y si nuestros vecinos son Rusia y Ucrania, que son los que están luchando en una guerra.

No doy soporte a Vladimir Putin quien no tiene democracia en su país en Rusia y encarcela aquellos que le llevan la contraria o incluso a aquellos que protestan contra la guerra, pero tampoco apoyo a los gobernantes de Ucrania que durante ocho años han estado agrediendo los habitantes del Dombass, que su único deseo es ser rusos y pertenecer a Rusia y esto se debería respetar, no por esto durante ocho años han tenido que estar sometidos a los bombardeos del ejercito ucraniano, aunque Putin tampoco tenia que bombardear todo Ucrania para poder anexionarse el Dombass, el sufrimiento solo es de los civiles, no de los políticos que mandan.

Mientras tanto Joe Biden el presidente de Estados Unidos ayuda a Ucrania con armas, tambien la OTAN, vemos a una Unión Europea que dice que si a todo lo que pide Estados Unidos y cada vez más enemiga de Rusia nuestros vecinos y yo me dijo que esto no está bien que la Unión Europea lo que debería hacer es mediar con Rusia y Ucrania para llegar en un acuerdo de paz ya que ellos son nuestros vecinos con los que nos debemos llevar bien.

Si Vladimir Putin al final decide invadir un país de la OTAN será un país Europeo no Americano y donde habrá el campo de batalla será en la Unión Europa no en Estados Unidos y creo que la Unión Europea esto aun podría habitarlo si consiguiera que Vladimir Putin y Zelensky se sentaran a una mesa a dialogar y llegaran a un acuerdo de paz, ya que si Rusia y Ucrania no llegan a un acuerdo de paz a larga perderemos todos los habitantes de la Unión Europea, no Estados Unidos que es especialista a ir a organizar guerras lejos de sus territorios.

Yo como Europea y habitante de la Unión Europea que queréis que os diga prefiero llevarme bien con Rusia y Ucrania que son mis vecinos que con Estados Unidos que como dirian algunos a mi Estados Unidos me pilla lejos, Rusia y Ucrania no ya que son nuestros vecinos y ambos son Europeos no lo olvidemos.