Wimbledon a la vuelta de la esquina

Roland Garros se ha cerrado con una sorpresa que no lo es tanto. La parte sorprendente es que Rafa Nadal, el rey de la tierra batida, y principal favorito sin discusión, no ha podido revalidar el título. Lo que no ha sido tan sorprendente es que, toda vez que el manacorí no ha cosechado su decimocuarto Roland Garros, el título haya ido a parar a manos de Novak Djokovic, que ha conseguido de esta manera su decimonoveno Grand Slam y se queda a solo uno de igualar el récord de grandes que ostentan Nadal y Roger Federer.

Wimbledon en el horizonte

Sin embargo, el torneo francés ya es historia y toca seguir mirando hacia delante y centrarse en las siguientes citas del calendario tenístico. Tras la temporada de tierra, es el turno de la temporada de hierba, una de las superficies más peculiares y carismáticas del mundo de la pelota amarilla.

Los tenistas tienen entre ceja y ceja el torneo de Wimbledon, el más prestigioso del calendario por toda esa pompa de exclusividad y elitismo que rodea al campeonato inglés. Pero antes hay un par de torneos que van a servir para que los jugadores del circuito pongan sus habilidades a punto y se acostumbren a las peculiaridades de una superficie rápida y vistosa. Se trata de Halle y de Queen´s Club. Además, supone la vuelta al circuito de las dos competiciones, ya que ninguna de las dos se celebró el año pasado debido a la crisis sanitaria de la COVID-19.

El último vencedor de Halle, en 2019, fue el suizo Roger Federer, auténtico amo y señor de la hierba alemana, merced a sus diez triunfos. El genio de Basilea, que abandonó Roland Garros por unos problemas físicos, se encomendará a uno de sus torneos fetiches para alcanzar un estado de forma óptimo de cara a Wimbledon.

En Queen´s Club, el último ganador fue el español Feliciano López —vencedor en las ediciones de 2019 y 2017—, aunque el toledano no aparece en las quinielas como uno de los máximos favoritos para ganar en la hierba de Wimbledon.

Los grandes nombres de cara a Wimbledon

Si bien Feliciano López no es considerado como uno de los grandes aspirantes a alzarse vencedor en la pista del All England Club, sí que tiene sus opciones gracias a su habilidad para el juego de saque y volea, el más importante en Wimbledon.

En la lista de los favoritos de las casas de apuestas, de las que puedes obtener más información en el enlace, aparecen los integrantes del Big Three: Djokovic —vigente campeón—, Federer y Nadal, aunque el español ha dejado en el aire su participación en el torneo por motivos de salud.

Además de las tres grandes estrellas del tenis mundial hay otros nombres que hay que tener en cuenta y que pueden dar la sorpresa en el torneo londinense. No nos podemos olvidar de jóvenes valores como Tsitsipas, Alexander Zverev o Medvedev, de grandes sacadores como Isner o Raonic o de tenistas fiables sobre esta superficie como Marin Cilic, Sam Querrey o Richard Gasquet.