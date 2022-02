Whistleblowers: Reclamar al maestro armero

- Publicidad-

Reclamar algo al maestro armero es una expresión que se dice cuando algo ya no tiene solución o cuando no hay esperanza de conseguir algo, que correspondería a la expresión alemana “etwas in den Schornstein schreiben können”.

Aquí, el origen de la misma se remonta a 1703, cuando Felipe V creó el cargo de “maestro armero”. En aquella época empezaron a utilizarse las armas de chispa y pedernal sustituyendo a las picas y alabardas como arma de infantería; el maestro armero era quien hacía las reparaciones y mantenimiento que el armamento requería y era a él a quienes debían dirigirse los soldados cuando el arma fallaba.

Con tan incipiente tecnología, los soldados acudían a él para intentar poner apaños a sus primitivas armas, incluso por problemas de poca importancia. Con el tiempo se acabó convirtiendo en una costumbre que ante cualquier reclamación o reproche de cualquier índole se aplicara la susodicha expresión de ”¡a reclamar al maestro armero!” . Solemos aplicar esta frase cuando nos referimos a una situación en la que queremos eludir una reclamación o una responsabilidad poniendo la excusa de un tercero.

Y eso es lo que ha pasado con la Unión Europea. En 2011, cuando tuve la oportunidad de llevar el asunto del “Canon Digital”, la queja de las instituciones europeas era que en España nadie utilizaba los canales europeos. Desde la “Sentencia Aziz”, las demandas y reclamaciones en y a la Unión Europea se han multiplicado por mil. Hoy en día llegan cientos, y en momentos conflictivos, miles de escritos al día de desaguisados hechos en España.

Pero muy pocos de ellos son realmente cosa de Derecho europeo. La mayor parte, son disparos a ciegas, sin fundamentación técnica y sin otra intención por parte de quien los impulsa del “a ver si cuela”. Ciertamente, son cada vez más al haber un traspaso de soberanía de los estados a la Unión. Lo cierto, sin embargo, es que la gente ha tomado a la Unión europea por el “maestro armero”. Igual que en su momento fue el tribunal de Estrasburgo. Y esto ha hartado a la Unión Europea.

De ello, que ésta ha reaccionado con una celeridad nunca vista. Al mes y medio de acabar el período de transposición ya ha abierto procedimiento de infracción contra España, que tiene el número INFR(2022)0073 por la no transposición de la Directiva 2019/1937.

Comparemos esta rapidez con temas como el de los interinos, donde hablamos de una inaplicación de una Directiva de hace 22 años o muchas otras normas europeas no traspuestas de las que nadie se acuerda.

Pero lo cierto es que, de entrada, se abre la puerta, en los casos del artículo 2 de la directiva a la RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, por la no transposición y por los daños y perjuicios sufridos por los denunciantes.

Lo segundo que hemos de apuntar, es que esa directiva crea tipos penales nuevos; por ejemplo, en las instituciones o empresas obligadas a tener canales de denuncia, cuyo incumplimiento procedería a situaciones de CÁRCEL para aquellos administradores, responsables jurídicos o gestores que no tuviesen funcionando dichos canales de denuncia independientes. Y para aquellos que sean funcionarios y políticos, además, la INHABILITACION.

El “maestro armero” lo vamos a tener muy próximamente en nuestras instituciones más próximas, y no va a ser “solo” de la Directiva 2019/1937, sino que también son preceptivos los canales de abuso, de blanqueo de capitales y los canales de los fondos “new generation”, sin los cuales no hay dinero europeo.