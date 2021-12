«Vox no es antisistema, sino un partido de los de arriba para garantizar los privilegios de los de arriba»

- Publicidad-

Íñigo Errejón, líder de Más País, considera que apelar al miedo ya no es suficiente para frenar a Vox y, por eso, ha señalado que hay dejar de estar a la defensiva, recuperar la iniciativa y, sobre todo, no tratarles como una fuerza antisistema porque no lo son.

«Vox es una fuerza política de los de arriba para garantizar los privilegios de los de arriba y, por tanto, no debe ser tratada como una fuerza política rebelde o ‘anti-establishment’. Eso es un regalo, es exactamente lo que esperan», ha afirmado Errejón en una entrevista publicada por Europa Press.

«Cuando recuperamos la iniciativa desaparecen del mapa, pasa con la salud mental y la jornada laboral de cuatro horas. El mejor antídoto es no bailar al son de su música, sino hablar de los problemas de la gente», ha enfatizado el líder de Más País.

Para Errejón, las formaciones reaccionarias nacen y se hacen fuertes cuando las democracias están en su punto de decadencia. «Son el detritus que nace después de la podredumbre y, por tanto, lo que hay que hacer es recuperar la iniciativa, no cerrarse en un discurso resistencialista de ‘qué miedo, que vienen las derechas’. Eso no basta porque el miedo no moviliza tanto como la ilusión de que las cosa se pueden transformar. Los reaccionarios se alimentan del cinismo y la desafección de la gente, de la sensación de que todo da igual y la política no vale para nada; si enfrentamos eso les quitamos el agua», avisa.