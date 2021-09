Viernes para el Futuro

- Publicidad-

El pasado 24 de septiembre de 2021 se celebraron manifestaciones de estudiantes en España, Alemania… en favor de la Huelga Climática Global dirigida por Fridays For Future, indicando que «la crisis climática no existe en el vacío. Otras crisis socioeconómicas como el racismo, el sexismo, el capacitismo, la desigualdad de clases y más, amplifican la crisis climática y viceversa. No es un solo tema, nuestras diferentes luchas y liberaciones están conectadas y ligadas entre sí. Estamos unidos en nuestra lucha por la justicia climática, pero también debemos reconocer que no experimentamos los mismos problemas; ni los experimentamos en la misma medida.

MAPA (Pueblos y áreas más afectadas) está experimentando los peores impactos de la crisis climática y no puede adaptarse a ella. Esto se debe a que la élite del Norte Global ha causado la destrucción de las tierras del MAPA a través del colonialismo, el imperialismo, las injusticias sistémicas y su codicia desenfrenada que finalmente causó el calentamiento del planeta».

Según eldiario.es, estudiantes de distintos puntos de España se manifiestan contra el cambio climático.

Las manifestaciones con motivo de la Huelga Climática Global del viernes 24 septiembre han acusado al Gobierno de «echar balones fuera, excusarse y humillarse ante el poder de los empresarios», para denunciar las políticas «parche» del Gobierno para hacer frente al cambio climático.

Las concentraciones se han sucedido en ciudades como Oviedo, Bilbao, San Sebastián, Barcelona, Valencia, Málaga, Granada, Sevilla o Madrid.

Según la misma fuente, han sido más de 1.400 movilizaciones en las que han acusado al Gobierno de «echar balones fuera, excusarse y humillarse ante el poder de los empresarios», responsabilizando a las multinacionales de la contaminación y ha criticado la «complicidad» de los gobiernos, ya sean «de derechas o de «izquierdas», así como ha calificado de «farsa» los anuncios de que puede existir un capitalismo verde.

A su vez, la iniciativa de Fridays for Future ha movilizado a los estudiantes de todo el mundo para exigir justicia climática, en concreto en Alemania decenas de miles de personas han salido hoy a la calle en más de 350 ciudades. La activista medioambiental sueca, Greta Thunberg ha llamado hoy en Berlín a votar este domingo, además de criticar la inacción de los líderes políticos en cuanto al cumplimiento del Acuerdo de París contra el cambio climático. También ha llamado a los alrededor de 20.000 manifestantes de Berlín a convertirse en «activistas climáticos» y a «exigir un cambio real», porque «el cambio ahora no es solo posible, sino urgentemente necesario«.

el diario.es señala la actividad de Greta Thunberg en Alemania y la activista medioambiental además, ha descrito a Alemania como «uno de los mayores villanos del clima» y ha señalado que se trata del cuarto mayor emisor de CO2 de la historia, «todo un logro» teniendo en cuenta que tiene una población de unos 80 millones de habitantes.

Todos, jóvenes, adultos y mayores tenemos que ser activistas medioambientales y luchar contra el cambio climático y exigir a los gobiernos del mundo del N que cumplan con la Conferencia de París, y no poner excusas de mal pagador sean del signo ideológico que sean.

Hay que pedir responsabilidades políticas y económicas a EEUU, CHINA, ALEMANIA, FRANCIA, ESPAÑA y al resto de países que contaminan la atmósfera con CO2 y otros gases efectos invernaderos. No podemos quedarnos parados como tontorrones, como apamplados, como idiotizados, tenemos que luchar como Greta Thunberg y los jóvenes preocupados por las consecuencias del Cambio Climático, que ya está aquí y si los gobiernos no proclaman con legislación ad hoc su lucha tendremos que pedirles responsabilidades y votar a quiénes de verdad luchan contra el cambio climático, y en favor del Medio Ambiente, a partidos verdes progresistas.

Y tiene que quedar una cosa MUY CLARA, el CAMBIO CLIMÁTICO es consecuencia de la acción antrópica y del capitalismo desaforado.

Desde aquí mi agradecimiento a Friday For Future y a su líder incuestionable, Greta Thunberg, y a todos los jóvenes del mundo que con su lucha dan ejemplo a quienes se hacen los «suecos».