Valencia inicia la muerte de la democracia española

Con la elección de Llanos Massó, como presidenta de las Cortes valencianas con el apoyo del PP y Vox, se da inicio al desmantelamiento de la democracia tal y como la conocíamos. El apoyo de los populares a este despropósito, un insulto a los más elementales sentimientos de respeto por las mujeres, por los diferentes, por las personas LGTBI+, ha sido machacado por la derecha y la ultraderecha más rancia de este país.

Carlos Laguna: «Por mucho que algunos lo nieguen, la violencia machista existe»

El presidente de la Mesa de edad de las Cortes valencianas, Carlos Laguna, ha hecho una referencia en su intervención de constitución del Parlamento autonómico a la violencia machista. “Por mucho que algunos lo nieguen, existe”, ha señalado.

Laguna, una persona con discapacidad, ha retado a los presentes en la Cámara a que se lo pregunten también a las mujeres que tienen algún tipo de diversidad funcional.

Las palabras han sido aplaudidas por los diputados socialistas y de Compromís, pero no por los del PP ni los de Vox, cuyo representante José María Llanos negó su existencia.

“La violencia de género no existe, la violencia machista no existe”, afirmó el pasado 13 de junio en declaraciones a TVE cuando acudió a recoger su acta de diputado.

Una ultracatólica rancia presidenta de las Cortes valencianas

La diputada de Vox Llanos Massó ha sido elegida presidenta de las Cortes Valencianas con el apoyo de los parlamentarios del PP y de su propio grupo, hasta un total de 53 votos. El PSOE ha presentado su candidata, Laura Soler, que ha obtenido el apoyo de los 31 parlamentarios socialistas y Compromís ha votado en blanco.

Compromís comença a marcar territori mentre l'ultracatòlica de VOX Llanos Massó jurava el càrrec de Presidenta de les Corts Valencianes.



Ximo Puig: “Es una desgracia que Vox presida las Cortes”

Ximo Puig ha calificado como “una desgracia que Vox asuma a partir de este lunes la Presidencia de las Cortes valencianas”, una decisión que forma parte del pacto de Gobierno entre la extrema derecha y el PP de la comunidad. Por eso, el todavía presidente socialista en funciones ha apelado a la «responsabilidad» de los populares para «mantener todas las conquistas» sociales.

El líder socialista ha asegurado que “la democracia es tan fuerte que es capaz de soportar a los que a veces la ponen en duda. La cultura nos salvará de la barbarie, aunque algunos se apropien de la cultura de la manera más totalitaria o uniformizadora”.

El diputado de Vox que negó la violencia machista jura “por España”

El diputado de Vox José María Llanos ha jurado este lunes en la sesión constitutiva de las Cortes valencianas “por España”, a la hora de tomar posesión de su escaño como parlamentario autonómico.

Llanos, portavoz del grupo parlamentario en la pasada legislatura, afirmó que la violencia machista “no existe” al acudir a la Cámara regional a recoger su acta de diputado.

“La violencia de género no existe, la violencia machista no existe”, sostuvo en declaraciones a TVE. “Vamos a acabar con esos test, esas pruebas de género que están obligando a realizar a los funcionarios”, añadió. Llanos matizó sus palabras a las pocas horas, en un tuit: “Me gustaría rectificar y condenar todo tipo de violencia contra la mujer, incluida la machista, lo que niego es la existencia de la violencia de género. Lucharemos por erradicar todo tipo de violencia y por ofrecer un marco jurídico que nos permita proteger a todas las víctimas”.

El PP cede parte de sus votos a Compromís para que tenga representación en la Mesa

El Partido Popular ha cedido parte de sus votos a Compromís para que esta formación tenga representación en la mesa de las cortes. De esta manera, ha quedado fuera la segunda representante socialista.

Joan Baldoví, líder de Compromís, critica la elección de Llanos Massó de Vox: “Es una provocación”

Joan Baldoví, líder de Compromís, ha criticado que la designación de la diputada de Vox Llanos Massó para presidir las Cortes valencias es «una provocación» y demuestra que el PP «ha perdido todas las vergüenzas». «Es un retroceso, no es una buena noticia para las mujeres de este país que una señora antiabortista y con unas posiciones ideológicas tan alejadas de la inmensa mayoría de mujeres valencianas presida la institución», ha defendido.

El dirigente se ha comprometido, al inicio de la sesión parlamentaria, a hacer “una oposición con toda la fuerza de las mujeres” en apoyo también al grupo de feministas que este lunes se ha manifestado en la puerta del parlamento valenciano contra el pacto PP-Vox. “Compromís será desde el primer día una oposición contundente en no retroceder en derechos y libertades del pueblo valenciano”, ha dicho Baldoví.

Sobre el hecho de que Compromís no tendrá representación en la Mesa de Les Corts, porque el Partido Socialista de Valencia no le cederá uno de los dos representantes que le corresponden, ha afirmado que su partido “tendría que tener representatividad”. Por eso, presentarán a María Josep Amigó como candidata a la secretaría segunda de la Mesa: “350.000 valencianos no pueden quedarse mudos en esta Cámara”.

