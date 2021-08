Un taxi quemado, otro capítulo de la guerra entre taxistas y las nuevas compañías de transporte

- Publicidad-

La imagen lo dice todo: Badalona amaneció el martes con un taxi de la compañía Free Now calcinado y la palabra Uber escrita en el capó. Hay una guerra abierta desde hace tiempo entre los taxistas y las compañías Uber y Free Now y este acto vandálico es la muestra de la tensión existente.

Fuera de la legalidad

A nosotros no nos gusta que pasen estas cosas; y lo hemos condenado, pero igual que condenamos y denunciamos las prácticas de Free Now y de Uber que para nosotros están fuera de la legalidad«, explica a Diario16 Tito Álvarez, Portavoz de Élite Taxi y famoso por encabezar las protestas del Taxi en 2019 que acabaron con las negociaciones con el Gobierno de Cataluña para regularizar el sector de los Vehículos de Transporte sin Conductor (VTC).

Lucha en los tribunales

La lucha entre los derechos de los taxistas y las nuevas empresas de transporte se libra también en los tribunales: «Tenemos varios procesos judiciales abiertos: la fiscalía los está investigando por un tema de impuestos y hemos presentado una querella contra Juan Gallardo el director general de Uber por injurias y calumnias», denuncia Tito Álvarez. Desde Uber y Free Now se quejan de los métodos utilizados por los taxistas para defender sus derechos y modo de vida laboral. «Ellos sacaron una nota de prensa diciendo que tanto Élite Taxi como Taxi Project iban amenazando a los taxistas; que practicamos una especie de boicot colectivo”, prosigue Álvarez.

Regulación

A pequeña escala, la batalla de denuncias cruzadas entre taxistas y las compañías que pretenden instaurar otro modelo de negocio parece dar frutos, pero a gran escala la cosa es bien diferente. «Uber y Free Now tienen un lobby en Bruselas donde se está pidiendo la desregulación del taxi en los países donde están regulados», continua Álvarez y prosigue defendiendo la necesidad de que el sector esté regulado para mantener sus derechos y los de los pasajeros: “La liberalización que pretenden va contra todo lo que hemos luchado. Nosotros decimos: competencia sí, pero cada uno en su sector y con normas y regulaciones«.

Trabajar para el enemigo

Las compañías que pretenden remodelar el sector, conscientes del poder que tiene el sector del taxi en España, pretenden dinamitarlo desde dentro. «La realidad del taxi es que hay 4.000 taxistas según Free Now que están trabajando con ellos y 350 con Uber», indica Álvarez. Esto supone que haya señalamientos y acoso entre los que antes eran compañeros. «Los taxistas que trabajan para Uber están siendo señalados. Cuando llegan a las paradas y van a cargar pasajeros los mismos taxistas les recriminan el porque están con una empresa que se está cargando el taxi a nivel mundial», denuncian desde Élite Taxi.

Monopolio

«Uber empezó con coches particulares y les ganamos una demanda en Europa«, defiende Álvarez, pero la compañía no se dio por vencida y empezaron a trabajar con las VTC hasta acabar trabajando con los taxis. «El objetivo de estas empresas es cargarse todas las regulaciones porque son comisionistas puros y duros. Su objetivo es aplicar sus tarifas dinámicas y acabar creando un monopolio«, denuncian desde Ëlite Taxi y hablan claro sobre las estrategias de las nuevas compañías de transporte: «Cuando hablan estas empresas de flexibilización ya sabemos lo que hay, pues lo mismo que pasa con los Riders».

Movilizaciones en septiembre

Al acabar este artículo, la empresa Uber no ha respondido al redactor, aunque desde su web defienden su modelo de negocio basado en poner al servicio del usuario los avances tecnológicos para mejorar la movilidad de las personas. Pero el conflicto está lejos de solucionarse y desde el sector del taxi se prevén acciones a corto plazo: «En septiembre vamos a emprender más acciones judiciales contra ellos y seguramente alguna movilización«. La tensión es evidente y el episodio de Badalona es solo una muestra: «Está lo del taxi quemado. No tenemos ni idea de nada y no nos gusta que pasen estas cosas, pero lo que pasa es que cuando empresas como estas hacen tanto daño ocurren cosas que nadie quiere que ocurran, pero dejemos que los Mossos investiguen», concluye el representante de los taxistas. Hasta cuando podrá aguantar el colectivo del taxi es una incógnita, parece cuestión de tiempo que el modelo cambie; y, con ese cambio, llegue la pérdida de derechos de un colectivo que se ha ganado tener una vida digna a base de esfuerzo y unión.