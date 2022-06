Un informe señala que el «Catalangate» podría haber sido financiado con presuntos pagos indirectos a través de concursos públicos de compra de armas

- Publicidad-

La utilización del sistema de espionaje Pegasus ha generado polémica y ha tenido consecuencias sobre todo en lo relacionado con la utilización de este software para espiar a políticos y personas relacionadas con el independentismo catalán.

Sin embargo, en todo esto surge una pregunta: ¿quién y cómo se pagó a la empresa israelí desarrolladora de este programa? Un informe realizado por la Asociación Mediterránea de Peritos de las TIC (ASPERTIC), al que Diario16 ha tenido acceso, denuncia que esa compra se podría haber realizado, presuntamente, a través de concursos públicos de adquisición de pistolas para la Guardia Civil.

Según indica el documento «hemos hecho el seguimiento de algunos contratos fuera de lo normal que vincularían empresas israelitas similares a NSO Group o que tuvieran objetivos parecidos. De todos los contratos y licitaciones analizados, se deduce que uno de los casos más probables sea el concurso y adjudicación de una compra de unas pistolas de la marca RAMON a Israel».

La compra de este tipo de pistola por un cuerpo como la Guardia Civil resulta extraño, sobre todo porque se trata de un arma absolutamente desconocida en internet. No existen reseñas anteriores a la fecha de compra por la Guardia Civil, salvo que fue comprada una partida de 1.700 por la policía tailandesa, cosa que nada indica, más que fue pagada esta partida por uno de los países más represores de oriente y que usa programas espía para controlar a su población. Por otro lado, no consta que el Ejército o la Policía israelí haya comprado cantidades ni siquiera significativas de esta arma, dado que usan las pistolas Glock 17 y 19 o la IWI Jericho 941 como dotación oficial.

Por otro lado, el informe de ASPERTIC señala que RAMON «parece una falsificación de una Glock 19 a la que le han modificado la empuñadura y añadido algún detalle estético. A mayor abundamiento, las 6.000 pistolas con sus fundas, se permite que sean entregadas a futuro hasta el 2023 a razón de 2.000 cada año. Por lo que habrían de estar distribuidas, en este momento, al menos, dos mil. Esta condición aceptada para un cuerpo de 75.000 agentes, que usan todos Beretta, dice muy poco sobre la capacidad de fabricación y almacenaje del fabricante».

Diario16 se puso en contacto el día 3 de mayo con la Guardia Civil a través de correo electrónico para contrastar y confirmar si RAMON ya había sido entregada a los agentes. A fecha de hoy no ha habido ningún tipo de respuesta.

Por otro lado, el informe menciona cómo se gestionó la adjudicación a la empresa israelí fabricante de RAMON, Emtan Karmiel LTD. El documento denuncia que se pudo producir una «bajada temeraria».

El concurso público lanzado por el cuerpo para la compra «de un mínimo de 6.000 pistolas semiautomáticas, calibre 9mm. Parabellum para dotar a personal de diversas Unidades de la Guardia Civil», se había presupuestado en 2,99 millones de euros. Sin embargo, la empresa israelí logró hacerse con el contrato gracias a la presentación de una oferta por 1,95 millones de euros, un tercio por debajo de lo presupuestado por el Estado, según consta en los documentos de la licitación regalando además las cartucheras.

«Si la valoración en el concurso estaba rompiendo la barrera de la baja temeraria, esta se asegura al añadir la cartuchera gratis, valorada en unos 80 euros, la más barata, a cada pistola, más dos cargadores y equipo de limpieza. Y eso sin contar la nula experiencia del producto presentado y que no hemos visto en ningún lado que lleve la marca E de importaciones a la Unión Europea. Otro tema es que siendo un arma nueva, presuntamente diferente a las habituales que había contratado la Guardia Civil, (Glock, Beretta, HK) no se tenga en cuenta la formación debida a los maestros armeros y su correspondiente stock de piezas de recambio. Lo mismo que los instructores de tiro. Son hechos que reafirman que estamos delante de la falsificación o una costumización de una Glock, no apareciendo la marca en ningún ranking de proveedores reconocidos de armas a policías o ejércitos».

En otro orden, hay que tener en cuenta que tanto RAMON como Pegasus son considerados como armas por el Ministerio de Defensa de Israel. «Siendo armas las dos, podemos decir que dependen de la misma administración y departamento autorizar y controlar la venta a terceros».

El presunto pago de Pegasus

El informe de ASPERTIC señala que «de ser este el pago indirecto a NSO a través de este concurso de 6.000 pistolas, no sólo nos encontraríamos delante de un concurso con baja temeraria, sino delante de una falsedad en documento público, y una adjudicación delictiva. A la vista de las últimas declaraciones del ministro portavoz, en la sin duda, maniobra evasiva el pago que podría suponer el tema de las pistolas RAMON, podría bien resultar, por el tiempo, un pago al chivato, al espiador o al facilitador; y, de todas maneras, actividad delictiva».