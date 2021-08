Un informe oficial revela que Estados Unidos alimentó la corrupción y aumentó la inseguridad en Afganistán

- Publicidad-

El caótico colapso del ejército afgano en los últimos meses dejó en claro que los 83.000 millones de dólares que Estados Unidos gastó para crear y financiar esas fuerzas de seguridad lograron poco.

Un informe del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR), al que Diario16 ha tenido acceso, fechado en los días previos al anuncio de Joe Biden de la retirada de la presencia estadounidense y de la reconquista talibán, también revela las profundidades del fracaso del esfuerzo total de 20 años y 145.000 millones de dólares de Estados Unidos para reconstruir (o construir, en algunos casos) la sociedad civil de Afganistán.

John Sopko, inspector general especial desde 2012, realiza una crónica de los errores de cálculo de las diferentes administraciones norteamericanas y concluyó que «el gobierno de los Estados Unidos luchó continuamente para desarrollar e implementar una estrategia coherente para lo que esperaba lograr». Sin embargo, el informe es claro cuando afirma que el esfuerzo de Estados Unidos fue torpe e ignorante. Además, denuncia la arrogancia de una superpotencia que piensa que podría remodelar un país que no entendía lanzando montones de dinero.

El nuevo informe es una mirada retrospectiva a las dos décadas de Estados Unidos en Afganistán, que dejó 2.443 militares estadounidenses y más de 114.000 afganos muertos. Durante 13 años esta agencia gubernamental de supervisión ha señalado de manera consistente y precisa fallos consecuentes de los muchos programas de reconstrucción en juego.

Los esfuerzos para crear un nuevo gobierno y un ejército desde cero fueron demasiado ambiciosos. No tuvieron en cuenta las necesidades y capacidades de los afganos. Hubo una indiferencia por aprender de los errores del pasado y los objetivos eran demasiado ambiciosos, como un pastel en el cielo, para una de las naciones más pobres del mundo, un país que continúa asolado por la violencia, tal y como hemos visto en estos últimos días. Lo que estaba sucediendo en Afganistán era sorprendentemente similar a los fracasos sufridos en Irak solo unos años antes.

SIGAR ha analizado en el informe una amplia variedad de errores cometidos por Estados Unidos durante más de una década de seguimiento del esfuerzo de Afganistán. Estos informes no se centran sólo en un edificio concreto de 25 millones de dólares que nadie quería o usaría nunca, un programa de alfabetización de 200 millones que no enseñó a leer a los posibles soldados, una planta de energía de 335 millones que los afganos no podían permitirse operar o, incluso, los 486 millones gastados en aviones que no podían volar y terminaron como chatarra. Lo que el informe destaca realmente es que las suposiciones subyacentes sobre Afganistán eran incorrectas.

Los informes SIGAR forman un cuerpo penetrante de análisis en tiempo real que revela poco apetito por cambiar de rumbo y cuyas advertencias parecen haber sido desatendidas. Responder adecuadamente a las preguntas que SIGAR planteó en cada informe habría obligado a un reexamen total de la presencia de Estados Unidos en el país. Eso nunca sucedió.

No se trataba tanto de ignorar lo que se decía como de no querer abordar el problema, y ​​fue una elección deliberada no abordar los problemas. Ni siquiera fue un triunfo de la esperanza sobre la experiencia; fue un triunfo de la conveniencia política sobre la formulación de políticas significativas.

Queda claro que ningún presidente quería presidir una derrota estadounidense muy visible, una que sin duda dejaría atrás un Afganistán desestabilizado y un potencial desastre de seguridad nacional. También había un fuerte contingente de verdaderos creyentes que seguían argumentando que el éxito estaba casi en sus manos.

Por otro lado, los generales militares y otros altos funcionarios descritos en los reveladores estaban mucho más interesados ​​en contar una historia de victoria para el pueblo estadounidense, tal y como revelaron los documentos hechos públicos por el Washington Post en 2019.

Además de las garantías de que la insurgencia estaba pisándole los talones, los funcionarios a menudo publicaron estadísticas sobre tasas más bajas de mortalidad infantil, mayor esperanza de vida y oportunidades educativas enormemente mejoradas para las niñas. SIGAR reconoció estos puntos brillantes en el informe de esta semana, pero concluyó que esos logros se produjeron gracias al despilfarro y, lo que es más importante, no eran sostenibles sin una presencia continua de Estados Unidos. En otras palabras: todo fue temporal.

SIGAR descubrió que había una desconexión persistente y preocupante entre lo que los funcionarios estadounidenses querían que fuera verdad y lo que realmente estaba sucediendo. «Al gastar el dinero más rápido de lo que podría contabilizarse, el gobierno de Estados Unidos finalmente logró lo contrario de lo que pretendía: alimentó la corrupción, deslegitimó al gobierno afgano y aumentó la inseguridad», dice el informe. Sin embargo, los funcionarios presionaron con compromisos imprudentes, incluidos plazos poco realistas para el progreso, y «simplemente encontraron nuevas formas de ignorar las condiciones en el terreno».

El documento, además, denuncia que las agencias diplomáticas más adecuadas para la tarea de reconstruir una nación como Afganistán fueron apartadas por el Pentágono, que contaba con mejores recursos, pero carecía de la experiencia necesaria. El Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, informó SIGAR, no tenían suficiente personal para «desempeñar ese papel de manera significativa».

El informe, además, señala que si «el objetivo era reconstruir y dejar atrás un país que puede sostenerse por sí mismo y representar una pequeña amenaza para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos el panorama general es sombrío».