Un HUB de Tecnología aplicada a Recursos Humanos es posible

Para los que nos pasamos tres pueblos innovando es vital la figura de los sherpas de la innovación. Profesionales de contrastada valía profesional en el desarrollo de negocio y en la inversión empresarial, cuya misión vital es mejorar el mundo ensanchando el tablero de juego del mercado.

El sherpa de la innovación que hoy te traigo es Yolanda Díaz… Villarrubia. Sí, no es la ministra de trabajo. Es curioso, que dos personas con ese nombre sean activadoras de riqueza a través del empleo. Como plantea la etimología germánica “wiol” es riqueza y “land” tierra, es decir, «tierra de riquezas». Yolanda cómo buena sherpa de innovación es cofundadora de Women Angels for STEAM (www.wa4steam.com), miembro del Global women leaders committee WBAF www.wbaforum.org, de AMIT – MIT y del Hub HR Tech www.hrtech-hub.com que ahora nos ocupa.

Gracias a su apuesta, el pasado 23 de septiembre, en Xaudable dimos nuestro primer catering en el emblemático coworking de Impact Hub Madrid Picasso, en el primer encuentro presencial de HR Tech Hub. Al ser comida rápida que reduce los problemas cardiovasculares derivados de hábitos alimentarios poco saludables, muy habituales en las personas que no tenemos tiempo ni para comer cuando trabajamos. Además, como es tan diferente nuestra comida, da pie al networking, y lo hacemos como una cata. Así que el jueves, gustó tanto que nos salieron otros dos caterings al ser un soplo de aire fresco.

Tengo que reconocer que estábamos ante un público afín, al ser un encuentro del HR Tech hub, con profesionales abiertos a la innovación, como los ponentes de la mesa redonda sobre financiación para startups en fase seed, (algo que me suena bastante aunque sigo sin dar con la clave). En la que participaron Pilar Trucios, Evelio Jimeno Ruiz, Fundador EJ, Leonardo Gimenez y Chema Ballarin.

Como me comentó Yolanda, “el ecosistema de innovación está dinamizando la economía en los distintos sectores de actividad y también en el sector de Recursos Humanos y la gestión del talento. El HR Tech Hub, es una iniciativa que surge de la asociación de directivos del capital humano (www.orgdch.org) para generar innovación y desarrollo tecnológico en la gestión de HR y la startup impulsora Hirint con Javier Cañizares como Fundador.

Participan como partners Oracle con su programa Oracle for startups, Indeed o the cocktail con su programa de open innovation también Impact HUB Madrid precisamente que es dónde se ha desarrollado el evento en el coworking Picasso al ser la sede del Hub.

En definitiva, el objetivo de nuestro proyecto es desarrollar una red y comunidad de startups en nuestra plataforma llamada The Tribe, generar innovación e intercambio de conocimiento con empresas del sector con iniciativas como ésta que hemos organizado y también ayudarles a crecer y apoyarlas con las acciones y servicios que tenemos en el HUB.

Es una oportunidad no sólo para startups y corporates sino también para consultoras y profesionales del sector y para empresas tecnológicas con productos para departamentos de recursos humanos.

La red de startups que se están desarrollando en el sector dinamizan con su innovación los modelos de negocio y culturas de las empresas, es otra “manera de hacer las cosas””.

Aparte de startupero, creo que es primordial que existan hubs como este, donde se encuentren y se sustente a personas emprendedoras e intraemprendedoras que pongan la tecnología al servicio del don innato con el que cada persona nace, y sus diversos talentos, que son aquello que nos apasiona y lo hacemos tan fácilmente, que no le damos el valor que merece. Más aún, cuando empieza a ser visible la economía Silver, donde miles de profesionales tienen la oportunidad de encontrar empleo, solucionando necesidades a la sociedad, haciendo lo que les apasiona, en vez de dedicarse a hacer algo porque era lo más cómodo, como pudo ser por lo que eligieron un empleo, y se pasarón un par de décadas en la misma empresa.

Más aún, tan solo tenemos una década para que los humanos seamos conscientes, que ya no podemos educarnos para trabajar en algo simple y repetitivo como parte de un proceso industrial. En 2032 con la 6G china implantada, mil veces más rápida que la actual 5G, posibilitará la conexión inmediata entre diferentes IAs y cientos de sensores para realizar tareas reservadas a los humanos, como puedan ser camiones con conducción autónoma (nivel 5) para acabar con el actual problema de desabastecimiento que sufre Gran Bretaña por la falta de camioneros. Que seamos sinceros, es una profesión que complica mucho la conciliación familiar y personal.

Para los vendedores de humo, que quieran hacer el agosto, haciéndonos creer que el trabajo humano desaparece, decirles que yerran, el trabajo como la energía, se transforma, no desaparece. Como escribía Jose Luis Vallejo de Sngular (jlvallejo.com/2016/02/23/habra-trabajo-para-todos) hace un lustro: “Era la “profesión” de futbolista un trabajo hace 150 años? ¿Y la de comentarista deportivo? ¿Y hace 10 años la de jugador de fútbol en un juego de la playstation? ¿Y la de animador de la audiencia en un torneo de un videojuego de guerra? ¿Y, hace 5 años, la de youtuber que comenta partidas de videojuegos de gente que hace que juega a un deporte que hay gente que practica?”.

Creo como el Consejo Europeo que el próxima década es clave para regenerar la analógica económica mundial, pero no solo para hacerla más sostenible en lo medioambiental, si no para que deje de ser de suma cero, es decir, donde los más de 7.500 millones de personas puedan tener una renta per cápita igual que la de una persona alemana, sin tener que explotarnos los unos a los otros. Donde se promueva la igualdad de oportunidades independiente de género, color, origen, ideología o neuroética. Para lo cual, hace falta crear tecnología que detecte los talentos dormidos de miles de millones de personas que nos hacen únicos e irrepetibles, de momento, mientras no nos clonen en unos años Juan Carlos Izpisúa o George Church.

En definitiva, un hub global de tecnología aplicada al capital humano. Un ecosistema abierto diseñado para conectar a startups, inversores y empresas con el objetivo de impulsar y desarrollar las mejores ideas y proyectos tecnológicos de capital humano, es más estratégico que nunca.

Nos espera una década muy entretenida ya sea matcheando dones humanos y necesidades de las empresas y de la sociedad. A la par que reconociendo plenos derechos laborales, y por tanto civiles a los algoritmos, que trabajen “bit a bit” o mano a mano con sus empáticos directivos humanos, o ¿preferirían trabajar para empresas dirigidas por inteligencias artificiales que hayan pasado el Test de Turing en su niñez cuándo las entrenaban profundamente con dobles gemelos?

El futuro es… ya!

En nuestro presente, cual regalo de la vida, está decidir cómo serán las relaciones humanas en el desempeño de nuestros dones para sentirnos realizados, a la par que hacer los mundos que conquistemos más alegres y vitales a los demás.

GO!