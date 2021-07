Un documento interno de los CDC revela que los vacunados podrían tener la misma carga viral con Delta que los no vacunados y podrían transmitir el virus con la misma facilidad

- Publicidad-

El Washington Post abre hoy su edición con una impactante noticia en portada: «La guerra ha cambiado»: un documento interno de los CDC insta a dar nuevos mensajes y advierte de que las infecciones por Delta probablemente sean más graves.

Documento interno de los CDC

El artículo, que puede leerse aquí, explica que el diario ha tenido acceso a un documento que todavía no ha sido publicado, pero al que ha tenido acceso el WP y proviene de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En el documento se recoge, según el diario «la lucha de la principal agencia de salud pública del país para persuadir al público de que adopte medidas de vacunación y prevención, incluído el uso de mascarillas, a medida que están aumentando los casos en los Estados Unidos, así como una nueva investigación que sugiere que las personas vacunadas pueden propagar el virus».

La variante Delta se comporta «como un virus diferente»

En el documento hay una nota urgente, donde se revela que la agencia sabe que debe renovar sus mensajes públicos para hacer énfasis en la vacunación, como la mejor defensa contra una variante tan contagiosa que actúa casi como un nuevo virus diferente, saltando de un objetivo a otro más rápidamente que el ébola o el virus del resfriado común.

Infección y transmisión de las personas vacunadas

El documento señala a datos obtenidos recientemente y aún no publicados provenientes de investigaciones sobre brotes y estudios externos que señalan que las personas vacunadas infectadas con delta pueden transmitir el virus con la misma facilidad que las que no están vacunadas. Según publica el diario, «las personas vacunadas infectadas con Delta tienen cargas virales comparables a las que no están vacunadas y están infectadas con la variante».

El presidente del Departamento de Medicina de la Universidad de California de San Francisco, Robert Wachter, ha señalado en un correo enviado al WP que tras leer el documento, terminó «significativamente más preocupado».

Modificación de las recomendaciones y pautas de protección entre vacunados

Explica el WP que «los científicos de los CDC estaban tan alarmados por esta nueva investigación, que la agencia ha modificado significativamente la guía para las personas vacunadas, incluso antes de hacer públicos los nuevos datos». Por esta razon, alertaron de que las personas vacunadas en los lugares sensibles de brotes de COVID-19 deben reanudar el uso de las mascarillas en espacios interiores.

Se espera que los datos sean publicados durante el día de hoy, viernes según ha anunciado la directora de los CDC, Rochelle Walensky ayer jueves.

Mayor riesgo de hospitalización y muerte entre grupos de mayor edad

En el documento, según afirma el WP, se señala que existe un mayor riesgo de hospitalización y muerte entre los grupos de mayor edad en comparación con las personas más jóvenes, independientemente del estado de vacunación. Se revela que hay ahora mismo 35.000 infecciones sintomáticas a la semana entre un total de 162 millones de estadounidenses vacunados.