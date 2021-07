Un 75,2% de los trabajadores es víctima de la inseguridad laboral

- Publicidad-

Un informe conjunto realizado por el Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud (ISTAS-CCOO) y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha demostrado que la inseguridad laboral se mantiene en los mismos niveles que durante la primera ola de la pandemia.

La segunda edición de la encuesta COTS entre la población asalariada en España se realizó entre el 26 de abril y el 24 de mayo de 2021. Sus resultados se comparan con la primera edición que se realizó entre el 29 de abril y el 28 de mayo de 2020.

En la primera edición participaron 20.328 personas que tenían un trabajo asalariado a fecha 14 de marzo de 2020, en esta segunda edición han participado 25.100 personas en esa situación. Los datos de ambas encuestas han sido ponderados atendiendo a los valores de género, edad y grupo ocupacional de la EPA del primer trimestre de cada año.

Valores muy elevados

Como se puede apreciar en la gráfica, los resultados apuntan que la inseguridad laboral se sigue manteniendo prácticamente igual que en los primeros momentos de la pandemia, excepto en lo que respecta a la preocupación por los salarios que ha descendido ligeramente.

Un 41,9% de la población está preocupada por perder el empleo, el 61,9% de los y las trabajadoras están preocupadas por la disminución de sus salarios (un 8% menos que en 2020), y tres de cada cuatro (75,2%) manifiestan su preocupación por la dificultad de encontrar un nuevo empleo en caso de quedarse en paro. Más de la mitad de la población asalariada muestra preocupación por el cambio de horarios (52,3%). Lo que ha empeorado ligeramente en 2021 es la preocupación por tener que cambiar de lugar de trabajo, que pasa de afectar al 42,4% de la población en 2020 al 48% en 2021.

En consecuencia, España se enfrenta a unos valores muy elevados en materia de inseguridad respecto al empleo y las condiciones de trabajo.

Inseguridad y salarios bajos

Al igual que ocurría en 2020 la inseguridad laboral es más elevada entre aquellas personas cuyo salario no cubre las necesidades básicas y por tanto son más dependientes económicamente de la continuidad de su empleo y sus condiciones de trabajo actuales.

Los porcentajes se mantienen similares de un año a otro e indican que la inseguridad es altísima cuando el salario no cubre las necesidades básicas: las personas que temen no encontrar otro empleo si pierden el actual pasa del 75,2% en el conjunto de la población asalariada al 84,1 por ciento entre quienes no cubren las necesidades básicas.