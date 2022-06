UGT Madrid denuncia la censura y la privatización encubierta de Ayuso en la educación publica madrileña

- Publicidad-

UGT Madrid muestra su indignación y denuncia, una vez más, ante la política educativa del Gobierno Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Una región que cuenta con el mayor PIB de España, pero que tiene la menor inversión en materia educativa. Las peores condiciones para el desarrollo del derecho constitucional a la educación de todo el país.

Censura educativa de Ayuso

Teresa Jusdado Pampliega, secretaria de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Madrid, denuncia la censura que la presidenta regional y su consejero de Educación quieren llevar a cabo sobre los libros de texto.

Desde el sindicato, le recuerdan a Ayuso que, “si bien la revisión de los libros de textos ha de realizarla la inspección educativa, esta no se puede convertir en una censura, ni tampoco servir para reescribir los textos en función de los intereses ideológicos del Gobierno autonómico de turno”. Jusdado reclama a la presidenta para que “cumpla las normas básicas del Estado: La LOE, la Ley de Igualdad y la Constitución Españolas. Y le recuerda que la ley no le permite “modificar los términos legales que en dichas materias contengan los mencionados libros”.

Quema de libros

Teresa Jusdado Pampliega, secretaria de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Madrid, se muestra extremadamente preocupada por que la Consejería de Educación “imponga lo que dice atacar” y le recuerda que “la quema de libros o su censura han sido siempre manifestación de las épocas más oscuras de la historia de la humanidad”.

“No podemos consentir, y no lo vamos a hacer, que se modifiquen los textos para adaptarlos a la concepción ideológica del Gobierno de Ayuso”. Jusdado se hace esta pregunta: ¿A eso se refería la Presidenta cuando hablaba de libertad?

Afán privatizador de Ayuso

En relación con la situación del sistema educativo madrileño, y el afán privatizador de los diferentes gobiernos populares que han gestionado la educación madrileña desde que se asumieron las competencias en materia educativa, en junio de 1999, “han conseguido que las familias madrileñas sean quienes mayor gasto familiar deban asumir en la educación de sus hijos e hijas”. Un promedio de 812€, frente a los 437€ de media nacional.

Los docentes madrileños están entre los peor pagados del Estado. La atención al alumnado es uno de los menos personalizado del país. “Tenemos el mayor número de alumnado por grupo y el menor número de profesorado de atención a la diversidad, una burocracia abrumadora y un número de horas lectivas por docente superiores a la media española, por ello los resultados no están acordes con lo que sería de esperar de una región que posee la mayor renta per cápita y PIB del Estado. Y todo ello, porque la premisa que marca la política educativa en Madrid es “optimizar el gasto educativo”.

Fracaso escolar

UGT lleva años informando de esta situación y demandando medidas correctoras, tal y como se recoge en los Informes sobre el Sistema Educativo en la Comunidad de Madrid, donde denuncian entre otras cosas que:

La Comunidad es la novena en cuanto a fracaso escolar y la tercera en abandono escolar temprano y ello pese a tener el mayor PIB del Estado. En el caso de la Formación Profesional Básica, el porcentaje de alumnado que no consigue la titulación alcanza el 51,1%.

El porcentaje de abandono educativo temprano del alumnado de origen extranjero es más del doble que el de nacionalidad española, siendo de 32,5% y 13,6%, respectivamente.

Alumnado de necesidades educativas específicas

En los últimos cursos, se detectó un aumento del alumnado de necesidades educativas específicas, en sus diferentes perfiles, pero no un aumento proporcional de los recursos destinados a su atención. Todo ello, mientras el crédito inicial destinado a Educación Compensatoria no se ejecuta en su totalidad. Un ejemplo lo encontramos en el curso 19/20 en que dejó de ejecutarse el 26,1% del mismo, que se elevó a 22.733.166€.

La red de centros privados y concertados es la mayor del Estado y en algunas etapas educativas, el descenso del número de alumnos y alumnas de centros públicos ha dejado esta red como residual frente a la privada, subvencionada o no, a través de la concertación, los cheques escolares y la cesión de la gestión.

Las enseñanzas a distancia y de personas adultas es meramente testimonial, produciéndose una disminución paulatina de este tipo de enseñanzas públicas, mientras se autoriza la apertura de centros privados.

No se construyen nuevos centros públicos, y se ceden terrenos a la privada

La deficiencia y demora en la construcción y mejora de las infraestructuras públicas, cuyas partidas presupuestarias no se han llegado a ejecutar en su totalidad en los últimos años, mientras ceden terrenos públicos para construcción de centros concertados.

El aumento de 1 alumno por profesor en los centros públicos y un descenso de 0,3 en los centros privados nos sitúa en 2 y 3 puntos por encima de la ratio estatal en enseñanza pública y privada, respectivamente.

El número de alumnos/as que no han repetido (tasa de idoneidad) en todas las edades, nos sitúa por debajo de la media estatal.

Madrid es la última en inversión por alumno/a

Ocupamos el noveno lugar de las 17 CCAA en cuanto al número de alumnos y alumnas matriculados en enseñanzas postobligatorias. La escasa financiación educativa, última del Estado, en inversión por alumno/a.

Todo ello demuestra, para Teresa Jusdado, secretaria de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Madrid, “la gravísima situación del sistema educativo madrileño, el menosprecio con que el Gobierno Regional aborda la educación, salvo como negocio o elemento de confrontación con el Estado”.

“El futuro que espera a nuestros niños y niñas de no poner medidas correctoras. UGT manifiesta su indignación por una política que no pone el foco en los derechos constitucionales de la ciudadanía si no en intereses políticos de quienes gobiernan y tienen la obligación de mirar por el interés común y no por el propio.