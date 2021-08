UGT denuncia que el mercado laboral en Sevilla es precario y estacional

- Publicidad-

Un reciente estudio realizado por UGT Sevilla sobre el mercado laboral pone de manifiesto sus debilidades. Y es que a pesar de la mejora que tímidamente se empieza a divisar en el horizonte, el empleo sigue siendo muy precario estacional, dependiendo en demasía de las campañas, que se viene abajo cuando se produce una crisis.

En Sevilla y su provincia 77.500 personas se han incorporado al mercado laboral en el último año. Se han ganado en lo que va de año 53.600 empleos. La tasa de desempleo nuestra una subida muy leve y nos devuelve a los resultados de 2019, pero mintiéndose muy lejos de la mayor subida que se produjo al respecto en el 2º trimestre de 2008. El paro ha experimentado una bajada importante en este trimestre y sin embargo, 23.900 personas han perdido su empleo en el último año.

Los ERTE

La puesta en marcha de los ERTE, sin duda han tenido un papel fundamental en que se produzca el menor impacto económico posible de la pandemia. Estas medidas puestas en marcha por el Gobierno, tras los diferentes acuerdos con la firma de los agentes sociales, han actuado como amortiguadores para atajar la crisis sanitaria de la Covid-19. El número de trabajadores y trabajadoras afectados por un ERTE en Sevilla es de 96.000.

EPA

Un análisis pormenorizado de la Encuesta de Población Activa, EPA correspondiente al 2º trimestre de 2021, refleja una bajada del desempleo en Sevilla y su provincia, que puede explicarse analizando tres factores fundamentalmente: La reapertura de las actividades económicas tras el fin del estado de alarma, el éxito de la campaña de vacunación y el efecto de la campaña de verano en la restauración y el turismo.

Desigualdad

Desde UGT Sevilla resaltan que la desigualdad es una aspecto a sumar a la precariedad y estacionalidad, lo caracteriza la situación del mercado laboral sevillano. Estamos ante un mercado que penaliza a las mujeres.

Mientras que el empleo en los hombres sube en 32.200 este año, el de las mujeres solo lo hace e en 21.400.

En cuanto a los sectores, el análisis de la afiliación desvela que los únicos sectores que aún no han iniciado la recuperación total son la hostelería y las actividades culturales, los más afectados por las medidas llevadas a cabo para atajar las olas de contagios de otoño e invierno, señala el informe del sindicato.

La recuperación

Desde UGT Sevilla vienen repitiendo una premisa y es que, “mientras no se controle la epidemia y se logren levantar las actuales restricciones, la recuperación económica será solo parcial”.

La subida de los contagios en Andalucía en general y en Sevilla y su provincia en particular, afecta al empleo actual y futuro, “puesto que la mayor pérdida de puestos de trabajo se concentra en los sectores de actividad que precisan de más interacción social”. El sindicato resalta como el principal sector afectado, el de Servicios, muy precarizado y donde “es imprescindible que la recuperación se cimente en la creación de empleo estable que permita a las personas trabajadoras, llegar a fin de mes, algo que en la actualidad resulta prácticamente imposible”.

Lo cierto es que en Sevilla 201.600 personas, el 21,35% de la población, 89.600 hombres y 112.00 mujeres, se encuentran en situación de desempleo y a esto hay que añadir que las 96.000 personas que se encuentran en ERTE, que no aparecen en la lista de desempleados y desempleadas.

Un año duro

Unos datos que UGT Sevilla ha querido analizar antes de empezar el nuevo trimestre, tras un año duro con fin del estado de alarma. “Se atisba una incipiente recuperación muy testimonial. Estamos ante un semestre en el que volvemos a concluir que la precariedad del mercado laboral hace una mella, especialmente entre quienes menos tienen”.

Para Juan Bautista Ginés, secretario general de UGT Sevilla, “Es el momento de pensar en el futuro y en ese sentido los Fondos Europeos son una buena noticia para trabajar para que ese futuro deje de ser incierto. Para eso es fundamental apostar de manera decidida y valiente por las personas y sus necesidades”.

El binomio sanidad y economía ahora más que nunca van de la mano

“Las conclusiones que se pueden extraer de este estudio y de los datos de la EPA que hemos analizado con detenimiento, son evidentes. El binomio sanidad y economía ahora más que nunca van de la mano y, como hemos comprobado con cada una de las olas de contagio, el buen funcionamiento de la economía sólo se da cuando hay seguridad y garantías en la salud”, ha recordado Bautista Ginés.

En ese sentido las vacunas han sido una gran noticia, “sin embargo los datos de una nueva ola de contagio nos hacen temer lo peor, y es que estamos hablando una vez más de precariedad del mercado laboral, de su estacionalidad y de su desigualdad”, ha sentenciado el secretario general de UGT Sevilla.

Por eso, para Juan Bautista Ginés, “si esto no se corrige y el empleo que se crea no es de calidad y con garantías, no conseguiremos que cualquier crisis no nos arrastre, no conseguiremos que nuestros jóvenes vuelvan o no se escapen a otros países, que nuestros jubilados puedan vivir tranquilos un tiempo que han trabajado durante todas sus vidas para poder vivirlo, nuestros profesionales seguirán mal pagados”-

“Desde el sindicato entendemos que es el momento de afrontar en serio la recuperación económica y debemos hacerlo desde la igualdad y la justicia social, debemos hacerlo pensando principalmente en los que menos tienen”.

Por eso desde UGT reclaman de manera urgente la derogación de la reforma laboral de 2012 que solo ha traído precariedad, desempleo y desigualdad. “Por eso entendemos que es fundamental cambiar el mercado de trabajo actual y apostar por uno de calidad y con salarios dignos”.

Incremento del Salario Mínimo Interprofesional

Por último, Juan Bautista Ginés cree que es el momento “de mejorar las rentas de los trabajadores y las trabajadoras y para ello ya vamos tarde respecto a un incremento del Salario Mínimo Interprofesional que afecta de manera clara a las personas con más bajos salarios, a los que menos tienen. El Gobierno central tiene que poner en marcha de manera urgente todas estas medidas, ha llegado el momento de apostar por las personas y de que aquella frase –que nadie se quede atrás– sea algo más que una frase”, ha concluido Ginés.