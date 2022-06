Ucrania y Zelensky: La campaña de lavado de imagen, de un bando de la guerra que no debería permitirse

- Publicidad-

Al empezar este artículo quiero dejar algo muy claro, me sabe muy mal la guerra en Ucrania, los heridos y muertos que ha comportado, pero como ya ido escribiendo en otros artículos míos, en una guerra no hay buenos y malos, solo hay sufrimiento, yo no defenderé al presidente de Rusia, Vladimir Putin, porqué lo ha hecho muy mal pero tampoco voy a defender el presidente ucraniano Zelensky.

En tanto sufrimiento no puedo soportar que se use el victimismo y Ucrania con Zelensky en la cabeza lo está haciendo, porqué parece que la gente se olvida que el gobierno ucraniano lleva ochos años bombardeando la zona del Dombass, su pecado no querer formar parte de Ucrania y querer ser rusos, esto poco le ha importado a la propia OTAN, a la Unión Europea, ahora cuando han empezado los ataques rusos hemos corrido a defender a Zelensky sin saber que clase de gente tiene los ucranianos en su exercito ni a quien le estamos dando armas.

Ucrania ganó el festival de Eurovisión por pena, no porqué la canción fuera la mejor del certamen, para mi le dieron cien mil vueltas la canción española y inglesa, a cada intervención de Zelensky veo victimismo, cuando actualmente la guerra se centra en la zona del Dombass, durante el festival de Eurovisión vimos un reportero ucraniano retransmitiendo des de un bunquer en la zona de Kiiv, cuando ahí actualmente casi no hay guerra, se volvió a usar el victimismo, se ve que si no llevas la bandera de Ucrania ya eres muy malo, yo no llevo ninguna bandera ni la Rusa, ya que veo muy mal la censura que impone Vladimir Putin, ni la ucraniana, ya que el papel de Zelensky apareciendo en todos los medios de comunicación Occidentales

me da mucha rabia, cuando en las filas el ejercito ucraniano se sabe que hay militares y soldados con simpatías nazistas, yo a este gente no quiero darle armas ni ayudarlos, pero ahí está Zelensky haciendo su campaña de márquetin y publicidad, lo triste de todo es que esta campaña nos cuesta vidas humanas y sufrimiento.

Ya basta de campañas de márquetin y publicidad, lo que deberíamos hacer los Europeos es obligar a Putin y Zelensky a sentarse en una mesa y a dialogar para poner fin a esta locura que es una guerra en Europa, y que no sabemos como puede terminar si no lo paramos inmediatamente, si no se para quien lo lamentaremos seremos todos los ciudadanos Europeos.

La campaña que se le está haciendo a Ucrania y Zelensky es una campaña de lavado de imagen y esto al final nos puede perjudicar a todos, yo no estoy con el bando ruso por criticar que el bando ucraniano no lo hace bien y lo que preocupa es lo que le puede deparar a todo Europa lavando la imagen de Ucrania y Zelensky, no olvidemos en una guerra no hay buenos ni malos, solo hay sufrimiento.

Para mi ni el bando ruso es tan malo ni el bando ucraniano es tan bueno, pero ambos hacen sufrir la gente con una guerra, y esto es terrible y no hay que aplaudir un bando con lavados de imagen.