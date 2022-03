Ucrania, propaganda y advenimiento de un orden multipolar

- Publicidad-

El actual conflicto ucraniano ha demostrado como los medios occidentales son aparatos de propaganda que diseminan su contenido de manera sesgada y arbitraria sin ningún tipo de pudor ni reparo. Esconden lo que quieren y muestran lo que quieren (instrumentalmente) según las lineas marcadas por los grupos de inversión que les sustentan. Hasta aquí nada nuevo bajo el sol, pues es de suponer y ocurre en todos los ámbitos de la realidad social humana (incluso en el ámbito de la estadística) salvo a excepción de la matemática y la geometría . Pero fuera de la eterna discusión respecto al criterio de imparcialidad, veracidad y los criterios epistémicos presentes en la filosofía, la ciencia, la jurisprudencia o el periodismo me gustaría remarcar ciertos hechos contrastables que me parecen importantes para una correcta exégesis de este conflicto. Este artículo tiene la intención de equilibrar un poco la balanza ante la posición ultrasesgada de los medios occidentales, así como poner el acento en dicho aspecto:

Creo que este conflicto nos puede retrotrotraer a la URSS y e incluso más para atrás pero seamos más humildes y retrotaigámonos solo hasta 2014.

Parece que nadie se acuerda del Euromaidan y del golpe de estado perpetrado por EEUU durante 2014 en Ucrania. Y es que en su momento todas las revoluciones de color se nos vendieron como revoluciones desde abajo, de tintes libertarios y ácratas, pero con el transcurso del tiempo podemos constatar que dicha posición no se acerca ni por asomo a la realidad social constatable. Hemos de recordar que su popularidad fue más notoria en las redes sociales, ya que estas (en su momento) simbolizaban también una especie de proceso emancipatorio de la información frente a los medios tradicionales; cruel engañina. Hemos de recordar que el 15- M estaba relativamente cercano y que para la sociedad española se ponía en paralelo ambos procesos; supongo que en la India y Pakistan el sesgo mediático fue totalmente diferente…

Muchos medios alternativos de corte “antifascista” y de dudosa moral trasnochada vendieron dicho conflicto como una especie de revolución makhnovista (ref: Majnó) desde abajo (por ignorancia o mezquindad); cuando alejándonos, tomando distancia y con cierta perspectiva pudimos ver claramente como dicha revuelta no era tan espontanea como se nos vendió y como los tentáculos provenían evidentemente de la embajada estadounidense y de altas instancias del poder europeo y atlantista.

Tampoco se trataba de algo muy oculto. Era cuestión de fijarse en los símbolos que los paramilitares y fuerzas de choque manejaban. La Wolffs-Angel (runa germana) sobre fondo amarillo en los brazaletes paramilitares del Batallón Azov o las banderas rojinegras del Práviy Séctor son dos ejemplos claros. La simbología de extrema derecha es común entre estos grupos paramilitares financiados por EEUU y la OTAN. La misma organización que formo la Operación Gladio en Europa y Condor en latinoamerica con viejos miembros de extrema-derecha (ref: Piazza Fontana, Montejurra…etc)

Volviendo a lo que nos ocupa, muchos medios acallaron el asesinato de sindicalistas y su cremación, vendiéndonos la revuelta como una revolución popular ante el hartazgo y la corruptela política. Nada más lejos de la realidad, 43 muertos en la sede sindical de Odessa, masacrados gracias al despropósito del gobierno de Kiev y sus aliados occidentales (2 de mayo del 2014)

Es notorio y curioso otro hecho: el Partido Comunista Ucraniano fue ilegalizado después de la instauración del llamado gobierno provisional (equiparandolo al nacionalsocialismo alemán). Un hecho realmente curioso. (15 de Mayo de 2015, ley firmada por Petró Poroshenko)

En esta sociedad liquida, de memoria liquida, casi diarreica, este tipo de información pasa al olvido muy rápidamente, y más cuando entran en juego factores como la progresiva monopolización del comercio energético con Europa (gas licuado estadounidense) o el fortalecimiento y expansión de la OTAN ante el advenimiento de un mundo multipolar. Un mundo donde EEUU pierde su batuta imperial y hegemonía.

Y es que este debilitamiento de EEUU como gendarme unipolar del mundo occidental ha despertado a la bestia. Este ha sacado sus garras implicando a la UE sin ningún tipo de pudor o miramiento. Cierto es que en este conflicto el grupo más desfavorecido será el grupo de países que conforman la UE; y sobre todo Alemania (60% de dependencia energética), no sin desdeñar la dependencia energética española (un 10% como indican las cifras oficiales), un valor para nada nimio.

Por otro lado no es desdeñable el caso Navalny y como este dio un vuelco total a las relaciones Ruso-germánicas (el mismo sujeto con intereses bursátiles energeticos); y es que todo apunta a una politización del gaseoducto Nord-Stream II con mano negra encubierta (todo apunta a presiones estadounidenses y diversos movimientos en la sombra) De hecho actualmente este sujeto se ha convertido en uno de los azuzadores de las protestas contra Rusia. Un claro agente extranjero, un caballo de Troya del neoliberalismo yankee.

También hemos de tener en cuenta que Ucrania no es solo el único de los objetivos atlantistas sino Bielorrusia, donde también se intentó parapetar otra revolución de color que posicionase los intereses estadounidenses de manera notoria con la consecuente demonización de Lukashenko

Otro caso de demonización de carácter religioso es la que los medios españoles han realizado sobre la figura Putin, mostrándonos un ser malvado, desalmado, casi irracional que quiere perpetrar el mal sobre Ucrania y la UE, mientras que por otro lado nos venden a un ser bondadoso como Biden, adalid de las “democracias” occidentales; todo ello edulcorado con grandes dosis de emotivismo. Parece una especie de western cutre o pueril cuento para mentes letárgicas. En política, la irracionalidad (lejos de su carácter monstruoso) no suele ser muy notoria salvo en casos excepcionales.

Por otro lado se nos ha vendido el Partido Democrata estadounidense como un “ser de luz”, garante de los derechos humanos, ocultándonos intereses discretos u ocultos no desdeñables, por ejemplo, el papel que cumple Hunter Biden, para nada secundario; involucrado en una trama de oscuros negocios financieros (y quizás de espionaje) donde Burisma Holdings cumple un papel ultrarelevante. Y casi todos sabemos que donde hay petroleo y gas hay negocio armamentístico. Hemos de tener en cuenta también que EEUU no pasa por su mejor racha financiera debido a la inflación provocada por la “crisis sanitaria”

Por otro lado y ya situandonos al otro lado del charco no hemos de olvidar los orígenes de Zelenski, licenciado en Economía, actor, comediante; impulsado como político a través del espectáculo, la farándula y las redes sociales, dueño de una productora y cercano al sionismo internacional (un caso parecido al de Berlusconi pero con menos narcotráfico y proxenetismo). Un tipo que pide urgentemente entrar dentro del Tratado Atlántico, amenazando la soberanía-nacional rusa y poniéndose a los pies de EEUU.

Desde una perspectiva histórica es importante tener en cuenta el pacto tácito entre el secretario de estado estadounidense James Baker y Mikhail Gorbachev en 1990 en el contexto final de la guerra fría. “Si Estados Unidos mantiene su presencia en Alemania dentro del marco de la OTAN, ni una pulgada de la actual jurisdicción militar de la OTAN se extenderá en dirección este”. Promesas que no valen nada -como dice la canción.

La disolución del Pacto de Varsovia tuvo lugar en 1991. Más tarde ex-miembros del Pacto irían uniéndose a la OTAN, amenazando la soberanía nacional rusa. Elemento de máxima importancia para entender el conflico.

Separandome de mi intencionalidad analítica (de apariencia frívola) y con intención aclaratoria, he de remarcar que no estoy desdeñando los daños humanos y estructurales de dicho conflicto, ni subestimando mucho menos las pérdidas humanas. Por desgracia ante este tipo de conflictos las perdidas de civiles inocentes son notorias, pero me gustaría acentuar lo capcioso de la univocidad de los cauces “informativos”, sin ocultar evidentemente posición anti-atlantista.

Por otro lado me gustaría dejar claro, no sin cierto cabreo o enojo que estamos asistiendo a una censura flagrante y claramente sesgada de muchos medios de información. Ya habíamos percibido esto durante la efervescencia de la llamada crisis sanitaria COVID 19 (con FactChekers de oscurantista financiación) pero es que ahora la situación es tragicómica, ya no hay remilgos de ningún tipo. Parece que los tecnócratas europeos nos toman por bobos o personas desprovistas de razón. Parece que dichos gobernantes han de decirnos y darnos bien digerida la información que ellos consideran aceptable o buena. Me estoy refiriendo a la censura de Sputnik y Russia Today como es evidente.

Este hecho se trata de algo muy grave que contradice la Carta de Derechos Fundamentales de UE, en la cual el articulo 11 (referente a la libertad de expresión e información), dice así: “1.) Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia deautoridades publicas y sin consideración de fronteras.

2.) Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo”

Y es que esta dinámica es muy peligrosa; sobre todo porque desacredita el derecho en toda su totalidad dando paso a actitudes hostiles, lejanas al marco legislativo y de convivencia.