Ucrania como aviso para navegantes

Ucrania es la nueva mala noticia en 2022. Salimos de la COVID 19 y entramos en una guerra más, si una más. Una de la muchas que tenemos en este momento pero que es evidente que no se les da la importancia que se le está dando a esta ocupación rusa, debido a razones que no llego a entender… ¿o solo nos preocupamos si las guerras están al lado de casa?

Este conflicto bélico esta forzando a miles de ciudadanos fuera de sus ciudades y pueblos, y entre ellos hay españoles que han tenido que huir.

En las noticias hemos visto casos de ciudadanos españoles que, al no estar registrados en la sección consular de la embajada española en Kiev, como dice la ley, no fueron evacuados con el resto de los ciudadanos españoles.

El registro en los consulados es algo común cuando nos desplazamos a zonas del tercer mundo, zonas proclives a catástrofes naturales o áreas con riesgo de conflictos bélicos pero se sigue dando el caso de que muchos ciudadanos deciden no invertir 10 minutos en mandar la información de registro al consulado con las consecuencias de poder quedarse fuera de una repatriación.

Seguro que el ministerio estará intentando de cualquier manera evacuar a estos ciudadanos, pero desde luego el no conocer de su existencia no facilita que se pueda ayudar en momentos de alto riesgo como el actual en Ucrania.

Este ejemplo debería servir de incentivo para que toda nuestra diáspora se registre por su propia seguridad, pero igualmente por la importancia de que nuestras embajadas y consulados cuenten con los recursos adecuados para servir a la población residente en el exterior.

No registrarse es también un acto de insolidaridad para con el resto de los emigrantes, ya que no añades el granito de arena que ayuda a visibilizar el número real de ciudadanos españoles en el exterior… ¿Dónde están los 190 mil españoles que faltan entre los datos del PERE (población española residente en el extranjero) y lo datos que tiene la Home Office en Reino Unido?

Los consulados en la mayoría de los lugares, trabajan al límite de número de personal y con condiciones que a veces no son lo dignas que deberían ser ya que sus salarios rozan los salarios mínimos en ciudades que suelen ser más caras.

El personal de los consulados en Reino Unido ha convocado huelga indefinida desde el 14 de marzo.

Varios sindicatos convocan una huelga indefinida desde esta fecha en dependencias de Exteriores en Reino Unido. En un comunicado explican que el Gobierno «no ha sabido responder a las justas, lógicas y legítimas demandas» de los trabajadores del Servicio Exteriores en Reino Unido, después de que estos hayan expuesto «la situación de extrema precariedad en la que se encuentran» dirigiéndose al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y a la directora general del Servicio Exterior, Hilda Jiménez.

La extendida idea de que el personal en los consulados está en condiciones de privilegio, para la gran mayoría de trabajadores no es acorde a la realidad.

Muchos trabajos que se anuncian para cubrir puestos no superan lo que ganarían en una cadena de comida rápida y al fin y al cabo son ellos los que trabajan para servir las necesidades de la emigración. Sus demandas son justas y han de estar acorde al país en el que prestan sus servicios y los emigrantes no podemos mirar hacia otro lado en esta ocasión.

El lograr que en Reino Unido se registren todos los ciudadanos ayudaría y mucho a poder incrementar plantillas y mejorar los servicios presentes.

Volviendo a la infame noticia del 2022, la situación de Ucrania en este momento es de absoluta crisis y una de las posibles soluciones que se ha ofrecido es el inicio de conversaciones para la incorporación de este país a la Unión Europea.

Esa Unión Europea de la que huyo Reino Unido viene a ser una forma de poder incrementar la seguridad del país, y al parecer por lo que se ve, fuera de la UE hace mas frio y se está peor.

En la crisis constante post Brexit, el pasar de 28 a 29 miembros en la UE para ayudar a un país en amenaza constante, en Reino Unido puede servir de aviso claro sobre las ventajas que tenía estar en un club con grandes potencias como Francia o Alemania.

Las alianzas en el mundo actual pueden marcar la línea entre que se actúe o no se actúe, y si Ucrania hubiera sido ya estado miembro de la UE quizás, y solo quizás, conociendo a Putin, las cosas hubieran sido de otra manera o al menos hubiera limitado el nivel de violencia con el que se está actuando.

Las guerras del presente se ven que se luchan tanto en las ciudades como en los sistemas financieros y a través del acceso a los diferentes mercados. No hace falta poner la bota en el cuello de nadie si puedes desde el sillón de un despacho asfixiarlo de una manera menos cruenta, pero igual de efectiva.

El desprecio continuo de Reino Unido desde luego no levanta pasiones en sus vecinos y quizás no ayude en el futuro en cualquier tipo de conflicto en el que Reino Unido entre, que probablemente pudiera ser una guerra comercial con cualquiera de los grandes bloques económicos actuales…ya sabemos que la diplomacia no esta del lado de Reino Unido y la arrogancia en ocasiones los ha llevado a tomar decisiones de las que ya se están arrepintiendo.

La guerra en Ucrania hace que las alianzas sean clave y que el prestigio, la historia y el sentimiento de superioridad no valgan para nada cuando un señor puede decidir de repente que se te corta el acceso al sistema bancario, o a bienes necesarios como el gas o el petróleo…lo raro es en 2022 seguir viendo guerras con tanques, ocupaciones y muertos cuando al final lo que va a decidir uno u otro resultado va a ser el aguante a las presiones financieras.