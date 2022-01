Twitter expulsa a una congresista republicana por mentir sobre el Covid

- Publicidad-

La red social Twitter anunció este fin de semana el cierre de la cuenta personal de la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, que contaba con casi medio millón de seguidores, por difundir de manera reiterada información falsa sobre la enfermedad del Covid-19. La legisladora ultraconservadora y fiel seguidora de Donald Trump, ha apoyado constantemente las teorías más imposibles y repugnantes como decir que los tiroteos masivos en las escuelas de Estados Unidos son un montaje para restringir el uso de armas.

Extremista

Desde que la congresista lograra su escaño en la Cámara de Representantes por el estado de Georgia en 2020 ha declarado alejarse de las posturas más extremas que había defendido antes de ser elegida. Como la de ejecutar a políticos demócratas. Pero la cabra tira para el monte y sus mensajes que cuestionan el avance de la pandemia de Covid-19 y el valor de las vacunas han aparecido sistemáticamente en Twitter.

Un canal perfecto

Las redes sociales son el canal perfecto para que los políticos ultraconservadores difundan sus teorías conspiranoicas sin miedo a ser confrontados. Sin periodistas o expertos que puedan contextualizar y analizar la información difundida, Twitter permite que la mentira tenga demasiadas veces el mismo peso que la verdad, o incluso más, en lo que a difusión se refiere. La libertad de expresión prohíbe la censura previa, pero las redes sociales tienen una responsabilidad a la hora de permitir que contenidos que puedan afectar la salud de las personas circulen libremente bajo su amparo.

Desacredita, que algo queda

Taylor Greene fue una de esas mentes incendiarias que defendió que el triunfo de Joe Biden sobre Donald Trump no fue limpio. Lo que empujó al asalto al Capitolio por una multitud de manifestantes exaltados. La representante republicana, como tantos otros líderes de extrema derecha, intenta desacreditar todo aquello que pueda desmentir su opinión. La técnica es la de siempre: erigirse en paladines de la verdad que luchan contra un sistema demasiado social que les oprime. Mientras que la defensa de las libertades individuales calan en un sector de la sociedad narcisista y egoísta al que no le importa que quienes les dan la razón sean un grupo de fascistas lunáticos.

Libertad para mentir

La congresista no ha tardado en atacar a Twitter por limitar su libertad para mentir. Una libertad que Taylor Greene disfraza de algo así como una disidencia necesaria para liberar a los estadounidenses: «Las plataformas de redes sociales no pueden evitar que la verdad se difunda por todas partes. Las grandes tecnologías no pueden detener la verdad. Los demócratas comunistas no pueden detener la verdad. Con la verdad y el pueblo. ¡Venceremos!», y lo peor de todo y lo que más asusta es que ya han logrado vencer en el pasado.

