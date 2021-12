Tú también eres negacionista (y lo sabes)

‘Negacionista’ es esa nueva palabra que sirve para todo lo que no puedes controlar. Vale tanto para las personas que no se quieren vacunar contra el Covid, como para quienes niegan el maltrato de Rocío Carrasco, como la naturaleza del volcán de La Palma. Otrora al disidente se le llamaba facha, izquierdoso, magufo, pero claro, ya resulta muy manido y el idioma tiene que renovarse.

Se lo digo a los que no se hayan dejado llevar por el titular: no soy negacionista, el Covid existe y ha matado ya a millones de personas. Sin embargo, toda esta corriente extraña de vacunas obligatorias, pasaporte Covid, cierre de fronteras, control de movimientos y continuos bandazos en las estadísticas y los protocolos, me hacen pensar que, más allá de una crisis sanitaria, están estirando el tema para aplicar toda una agenda política. Fíjense que no ya negar sino cuestionar cualquier política pública al respecto te convierte en negacionista. No comulgar por completo con el dogma común te convierte en negacionista. Columbrar un futuro ajeno a la vacunación masiva, obligatoria y cíclica, con protocolos de control, vigilancia y castigo, te convierte en negacionista. Y recuerden, Michel Foucault ya lo anunció todo en su libro Vigilar y castigar, que les animo a leer.

El dogma implica no pensar. No hay mucha diferencia entre “España nos roba”, “El mejor marisco está en Madrid”, “La dieta vegetariana es la más sana”, “Solo nos queda VOX”, “Els carrers seran sempre nostres”, “No hay más dios que Alá y Mahoma es su profeta” y “Las vacunas no protegen” o “Las vacunas nos protegen”. Sin embargo, tanto el dogma como sus incongruencias legales irán tumbándolos el tiempo: confinamientos, restricción de movimientos, exigir certificado de vacunación, etc. Ha de haber una alternativa al dogma, la imposición y el castigo. Vacunas sí, pero seguras y voluntarias.

Les voy a dar un dato: EuroMOMO -una herramienta europea de seguimiento de la mortalidad, cuyo objetivo es detectar y medir el exceso de muertes relacionadas con la gripe estacional, las pandemias y otras amenazas para la salud pública- nos dice que la mortalidad se ha disparado en España desde la llegada del Covid y empezamos a vacunarnos. ¿Por qué se ha disparado la mortalidad en el 2021 en España? Además de la veintena de muertes diarias por Covid se están produciendo casi ochenta fallecimientos de más diarios sin que se haya identificado la causa. Así, por ejemplo, el pasado mes de noviembre, se produjeron 2.994 más muertes de las esperadas, cuando durante este mismo mes, según el Ministerio de Sanidad, se produjeron en torno a 640 fallecimientos por Covid. No olviden que cada día una decena de personas se suicidan y aún no hay protocolos públicos de prevención, detección y terapia para un tema casi tan importante como el Covid.

La fruición con la que los medios celebran la muerte de los antivacunas entra en el campo de este dogmatismo y da que pensar. Vayan a Google y busquen en la bendita hemeroteca a Marcus Birks, el cantante antivacunas fallecido por Covid a los 40 años arrepentido en su lecho de muerte, o, por ejemplo, a Dick Farrel, un presentador antivacunas fallecido por Covid a los 65 años férreo detractor del epidemiólogo Anthony Fauci. Aun con el 100% de vacunados seguirá habiendo muertos. Y si esto es así y el Covid se convierte en un virus estacional, como el de la gripe, habrá que pensar en relajar las medidas de control y castigo porque, de otro modo, terminaremos viviendo en una sociedad vigilada desde el poder absoluto del Estado.

En este nuevo orden de cosas, cabe recordar que, por ejemplo, Gibraltar, que tiene un 90% de vacunados de Covid, suspende las fiestas de Navidad por un aumento de casos. ¿Esta es la nueva normalidad? Estemos vigilantes no vaya a ser que por querer cuidar nuestra libertad terminen llamándonos negacionistas a todos.