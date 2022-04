Traducción de entrevista al Dr. Greet Canden Bossche

- Publicidad-

Espero que la traducción de esta entrevista pueda aportar algo de luz ya que, y esta es mi opinión personal, me temo que el doctor Geert Vanden Bossche está previendo algo que estoy segura que las grandes farmacéuticas también saben. Además estoy más que convencida de que cuando suceda lo que está por llegar según prevee este científico, los medios de comunicación van a hacernos creer que la relajación de las normas y el hecho de que mucha de la población no se haya puesto la tercera o cuarta dosis de la vacuna son las razones para explicar el desastre. Aunque no puedo predecir el futuro, mi previsión es que si tiene lugar la situación que este científico está planteando, van a seguir vulnerando nuestras libertades de la manera más flagrante, al mismo tiempo que contarán con nuestra connivencia para acabar con nuestra salud, y mucho peor, la de nuestros niños, a través de un efectivo mecanismo de control, el miedo. Desde mi punto de vista, esta entrevista debe servir para adelantarse a los acontecimientos que el dr. Vanden Bossche plantea antes de que los mismos responsables de este desastre, médicos e investigadores asustados de perder su credibilidad o su prestigio, y políticos que trabajan para sí mismos y sus intereses, culpabilicen oficialmente a la ciudadanía, la víctima real de todo este entuerto, de sus fechorías y de su incompetencia.

Como madre, como hija y como ciudadana no puedo callar mientras los políticos sigan desoyendo parte de la discusión científica y dando por válido lo que las farmacéuticas, que aportan tres partes del presupuesto[1] de la FDA[2], dicen como si fuera una verdad irrebatible mientras no se tienen en cuenta los argumentos científicos que disienten del relato oficial. ¿No os da qué pensar?

Traducción:

Antes de iniciar la lectura de la traducción, me gustaría aclarar cómo se han traducido los siguientes términos:

Antibody Titers: Anticuerpos.

Neutralizing antibodies: Anticuerpos neutralizantes.

Non neutralizing antibodies: Anticuerpos no neutralizantes.

ADE: Amplificación de la infección dependiente de anticuerpos.

Basal line: Nivel basal.

Entre paréntesis he escrito las expresiones añadidas a la traducción para que se pueda entender mejor el discurso, ya que al ser una conversación, se produce constantemente la omisión de expresiones que sí son necesarias en un texto escrito. La inclusión de estas expresiones no altera el significado del discurso.

¿Variantes más mortales?

Entrevista de Dana Loesch al Dr. Geert Vanden Bossche para @DanaLoeschRadio[3]

Dana Loesch: Nuestro gran amigo dr. Geert Vanden Bossche quien es generoso con su tiempo y es un repositorio de información, es doctorado en biología, experto certificado en microbiología y en enfermedades infecciosas. También ha estado trabajando en el desarrollo de vacunas en la fundación Bill and Melinda Gates antes de convertirse en una de las voces clamando en el desierto, denunciando los abusos de las grandes farmacéuticas sobre la inmunidad humana. Estamos muy felices de tenerlo de vuelta. Dr. Vanden Bossche muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo contesta usted esta pregunta? ¿Lo estoy entendiendo mal? Porque ¿Cómo va usted desde algo tan inocuo como Omicron?, hoy vemos reseñas ¿a unas variantes más mortales? Hoy las autoridades sanitarias empiezan a hablar otra vez sobre la obligatoriedad de las vacunas.

DR. Geert Vanden Bossche: Ante todo, muchas gracias por haberme invitado de nuevo al programa. El problema siempre es que la complejidad de lo que está pasando no se está entendiendo bien. En mi humilde opinión ahora mismo estamos en una especie de transición. Si recuerda, al principio Omicron, como ha señalado usted, era muy suave. Causaba una tasa de infección muy elevada, pero muy suave y ahora estamos viendo en un número de países, un número elevado de morbilidad y mortalidad, etc. Aun así, no creo que esto sea de lo que estoy advirtiendo, llamémoslo: la emergencia de un número de variantes que no va a ser solo más infecciosa sino también más virulenta. Lo que creo que está pasando ahora mismo es una especie de fase transitoria. Debe tener en cuenta que ahora tenemos una vacuna viva atenuada circulando: Omicron. Y nunca, nunca como experto en vacunas, se vacuna con una vacuna viva debilitada, recuerde que la mayoría de las vacunas infantiles están vivas y atenuadas, cuando esa persona no tiene una salud óptima o perfecta, porque sabemos que debido a que el virus está vivo y debilitado, si la persona no tiene una salud muy buena, puede causar la enfermedad, incluso si (el virus) está debilitado. Lo que estamos viendo ahora mismo en algunos países porque recuerde que (la vacuna) protege contra la enfermedad severa, es que la gente que no se ha vacunado, y que no está en perfecto estado de salud, está enfrentándose de repente a un tipo de vacuna debilitada (Omicron) y su salud no está en plena forma. Esto puede causar de repente una ola con un número considerable de enfermos e incluso muertes en el caso de los no vacunados. En el caso de los vacunados, por supuesto, sabemos que las vacunas protegen hasta cierto punto de padecer una enfermedad muy grave, pero esto no significa que produzcan una inmunidad completa, y este es problema, por supuesto, pero algunas de estas personas tienen también una disminución de anticuerpos, y lo que sabemos, y esto es muy importante que la audiencia lo entienda, es que ahora mismo existe más y más resistencia de la variante Omicron a la vacuna. Esto significa que más y más personas no tienen anticuerpos neutralizantes. Tenemos anticuerpos neutralizantes y anticuerpos no neutralizantes. Cuanto más elevada sea la resistencia a los anticuerpos neutralizantes, más fuertemente los anticuerpos no neutralizantes van a ir a adherirse al virus. En este momento tenemos muchas evidencias, evidencias indirectas de estudios muy interesantes que apuntan al hecho de que estos anticuerpos no neutralizantes podrían prevenir la virulencia del virus, podrían prevenir que el virus cause una enfermedad grave. Por tanto, podrás imaginar que algunas personas vacunadas se están apoyando en anticuerpos cada vez más escasos y están menos protegidos contra la enfermedad grave, ya que estos anticuerpos no neutralizantes están también disminuyendo. Pero ésta no es aún una situación (grave), por lo que estoy advirtiendo que, con toda esta presión inmunológica, si continuamos vacunando, el virus va a mutar en algo muy infeccioso y virulento. Recordemos que incrementar la presión infecciosa es el único modo que el virus tiene para continuar replicándose. Las vacunas no esterilizan y (el virus) va a encontrar alguna manera de incrementar la gravedad de la enfermedad y también de la infección para evadir la presión inmunológica que estamos ejerciendo sobre éste poniendo más vacunas, por ejemplo, o por la presión ejercida por la misma variante Omicron, que, siendo el mismo virus, es como una vacuna en una población que no tiene inmunidad Esto es efectivamente lo más preocupante, porque vamos a acabar en una especie de círculo vicioso donde vamos a incrementar la presión inmunológica si vacunamos a más y más gente, y al mismo tiempo teniendo Omicron circulando, vamos a estimular principalmente los anticuerpos no neutralizantes. ¿Por qué? Porque estamos en una situación donde tenemos una población mayoritariamente vacunada con mucha resistencia al virus. Los anticuerpos no neutralizantes inyectados también, y esto ha sido mostrado por un profesor francés estupendo Fantini[4] que mostró que estos anticuerpos no neutralizantes cuando se adhieren al virus no solo no limitan su virulencia, sino que también aumentan las infecciones y la amplificación de la infección dependiente de anticuerpos. Si los anticuerpos incrementan, los vacunados van a ser más susceptibles al virus, esto significa que las posibilidades de infectarse se incrementan y entonces la necesidad de vacunación extra se incrementa, y por tanto como puedes ver entramos en un efecto bola de nieve que va a ser cada vez más grande. Por este motivo creo que no va a pasar mucho más tiempo antes de que veamos en uno de los países con tasas de vacunación elevadas la irrupción de una variante más virulenta que se convertirá en la dominante.

Dana Loesch: Entonces ¿estamos creando dependencia? ¿estamos creando dependencia debido a las políticas implementadas, y debido a la vacunación masiva? y ¿va a ser siempre circular mientras sigamos utilizando las mismas soluciones?

DR. Geert Vanden Bossche: Es correcto lo que estás diciendo Dana y por ese motivo lo que estoy diciendo es que todo esto se debe al hecho de que la relación entre la presión infecciosa del virus y la presión inmunológica que la población está poniendo no se está entendiendo correctamente. Y todo el mundo está preocupado, por supuesto legítimamente, por los efectos secundarios de las vacunas y sobre la inefectividad de las éstas, pero francamente de lo que estoy hablando es de la aparición de un virus que va a ser altamente infeccioso, virulento y resistente a las vacunas, a cualquier vacuna de COVID -19, y esto es muchísimo más dramático que los efectos secundarios, la inefectividad, etc. Pero estas son cosas tangibles ahora mismo, las cosas de las que yo estoy hablando están en el futuro, por supuesto, pero esto es resultado hacia el que se está moviendo el virus. Hemos alterado de manera notoria el ecosistema, la relación entre el virus y su portador. La gente piensa que Omicron es la señal de que la pandemia está desapareciendo, pero esto no es para nada cierto, no se puede de ninguna manera acabar con una pandemia si no se es capaz de disminuir de manera dramática la presión infecciosa. Ahora hay una presión infecciosa muy elevada y aunque las olas disminuyan no alcanzan el nivel basal, la línea (de la gráfica) baja y dos o tres semanas después vuelve a crecer, por tanto, la presión infecciosa es muy elevada y en esta situación no se puede de ninguna manera acabar con la pandemia. El círculo vicioso es que estamos incrementando la presión inmunológica y debido a que la presión inmunológica se basa en anticuerpos no neutralizantes que se adhieren al virus, como ya dije, se produce una dependencia en los anticuerpos, un incremento de las infecciones, un incremento de susceptibilidad a las infecciones. Esto supone un círculo vicioso que solo se puede interrumpir reemplazando lo antes posible estas campañas de vacunación masiva por la administración masiva de profilácticos antivirales virales o el virus va a hacer su trabajo y va a inducir la presión inmunológica. La presión inmunológica y la presión infecciosa están intrínsecamente ligadas. O disminuye la presión infecciosa, cosa que las personas podemos hacer, si esto no sucede se va a producir un nuevo equilibro, el virus va a disminuir la presión inmunológica, el modo en que esto sucede es reduciendo la población. Estoy asustado al decir esto, pero es hora de que intervengamos masivamente con profilaxis antiviral, necesitamos reducir la presión infecciosa.

Dana Loesch: Lo que dices tiene sentido. Estamos hablando con el doctor Geert Vanden Bossche y es sorprendente como es capaz de explicar algo tan complicado de manera tan sencilla. Espero que la gente lea las publicaciones del dr. Geert Vanden Bossche. Cuando explicabas que si los gobiernos continúan tratando la pandemia del mismo modo…porque la reducción de la población es algo terrible, pero en términos temporales si nada cambia, ¿ves lejano ese acontecimiento?

DR. Geert Vanden Bossche: No, no veo lejano ese acontecimiento debido a lo que he explicado anteriormente. Hemos tenido una progresión relativamente moderada entre Alfa, Beta, Gama y Delta. De Delta a Omicron (la progresión) fue muy rápida. Lo que estoy diciendo es que, si continuamos poniendo presión sobre este virus, cuanta más presión pongamos, la población se volverá más infecciosa o susceptible para la reinfección. Esto supone un callejón sin salida, (y esta situación) se va a acelerar tremendamente rápido. Aquí imagino, claro está que no tengo una bola de cristal, pero si mañana mismo una de estas variantes surgiera en uno de los países con mayores tasas de vacunación no me sorprendería. No puedo imaginar que esto no pase en los próximos meses, estoy muy asustado al decir esto, he escrito un documento[5] muy detallado para la audiencia que está colgado en nuestra web con mis predicciones y está basado en estudios científico publicados en revistas, por tanto, si los verificadores quieren verificar mis predicciones van a tener que verificar también estos artículos en revistas científicas revisados por pares, ya que estos artículos constituyen la base sobre la cual he desarrollado mis predicciones. Solo he encajado los resultados de estos estudios fidedignos para hacer mis predicciones. Necesitamos predicciones porque si no sabemos lo que va a pasar en el futuro, no podemos anticiparnos ¿Verdad?

Dana Loesch: Exactamente, tenemos que ser proactivos, y tenemos que ser capaces de anticipar lo que va a pasar de tal manera que puedas prepararte para lo que está por venir. Y como el dr. Vanden Bossche he estado revisando en “The economist” las muertes por el virus en numerosos países con un alto nivel de vacunación. Los datos han sido actualizados hace tan solo un par de días y sucede exactamente lo que está señalando si nos enfocamos en el número de muertes, los datos están ahí en números. Doctor Vanden Bossche, espero que la gente lea su trabajo, sé que lo harán, y que le sigan en tweeter @GvandenBossche. Me gustaría poder tener más tiempo, y muchísimas gracias porque nos ha brindado una perspectiva razonable y científica sobre algo que se ha llevado más allá de cualquier límite y más allá de nuestro control. Muchas gracias.

DR. Geert Vanden Bossche: Gracias Dana por ayudarnos a compartir nuestro trabajo. Es muy importante Muchas gracias.

