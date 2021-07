Tokyo da el pistoletazo de salida a los Juegos con una imagen de ilusión y esperanza

- Publicidad-

Tokyo ha dado inicio, por fin, tras años de sufrimiento e incertidumbre, a los juegos Olímpicos de 2021 (Tokyo 2020, oficialmente). Un evento que siempre quedará en la memoria como los juegos de la pandemia. Los juegos sin público.

Ese padecimiento de los deportistas para llegar hasta aquí se plasmó durante toda la ceremonia en el impresionante Estadio Olímpico de Tokyo. Un vídeo en formato cuenta atrás, con estrellas de la máxima élite entrenando en su casa durante el confinamiento más estricto, unido a un majestuoso minuto de silencio, nos recordó a todos, prensa, deportistas, representantes de instituciones, voluntarios y 1.000 personas de público, lo mucho que se ha sufrido durante el último año. Realmente emocionante.

Los primeros minutos del show fueron puro Japón. Una sensacional mezcla de modernidad y tradición ancestral. Un espectáculo de luces dio paso a bailes típicos del país del sol naciente. Esa simbiosis que tanto enamora a todo aquel que visita Japón.

Tras ello se presentó, con honores, a Thomas Bach, Presidente del COI, y a Yoshihide Suga, Primer Ministro de Japón. Varios medallistas locales portaron la bandera hasta izarla, con preciosa interpretación del himno nacional incluida.

Espectáculo de pirotecnia en la apertura de los JJOO en el Estadio Olímpico de Tokyo. Daniel Rubio.

El legado de Tokyo 1964

Después de este momento protocolario, volvieron a aparecer cientos de bailarines japoneses y japonesas, ataviados con vestimentas tradicionales y bailes ancestrales. Lo cual confluyo en uno de los grandes momentos de la noche: la formación de los anillos olímpicos en el centro del estadio. Dichos anillos estaban hechos de madera. De madera de árboles plantados, 57 años atrás, por deportistas participantes en los Juegos Olímpicos de Tokio 64. A la cultura asiática le fascina respetar el legado de sus antepasados, y la noche de hoy volvió a ser una prueba de ello.

A continuación, comenzaron a desfilar los miles de atletas que llenarán de vida a la ciudad durante las próximas semanas. Fue, seguramente, la ceremonia con menor participación. Llama la atención, especialmente, la exigua cantidad de deportistas que lució Gran Bretaña.

Espectáculo de pirotecnia en la apertura de los JJOO en el Estadio Olímpico de Tokyo. Daniel Rubio.

Dos abanderados, una bandera

Muchos países presentaron dos abanderados, un hombre y una mujer. España no fue menos. Saúl Craviotto y Mireia Belmonte lucieron tremendamente sonrientes durante todo el recorrido. Justicia para dos de los más grandes del deporte español. La delegación nacional pudo desfilar con poco más de cien deportistas, muchos de ellos (el equipo masculino de balonmano, el femenino de waterpolo, Ona Carbonell, etc.) se quedaron en la Villa Olímpica, debido a su inminente debuto en los juegos. Pese a ello fueron muchos los rostros de peso que acompañaron a Craviotto y Belmonte. Entre ellos, el legendario equipo de baloncesto, con un ex abanderado a la cabeza: Pau Gasol.

A partir de mañana, con el ciclismo y el taekwondo como primeras bazas de medalla para la delegación española, arrancan los Juego Olímpicos de la ilusión, de la esperanza. También los más extraños y tristes. Pero al fin y al cabo, los juegos que necesitamos para, momentáneamente, olvidar todo el daño que llevamos a las espaldas. Los juegos que Japón, el mundo entero, y el deporte merecen.