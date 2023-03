Ticket transporte: todo ventajas y beneficios para trabajadores y empresas

Las empresas españolas miran al futuro y lo hacen a través de distintas iniciativas que persiguen objetivos muy diversos; desde mejorar su imagen de cara a la sociedad hasta aumentar la calidad de vida de sus trabajadores para lograr un mejor ambiente laboral. El cambio de concepto del mundo de la empresa en la sociedad ha hecho que se preocupen por temas como la salud mental de su plantilla, la conciliación laboral, la reducción de la huella ecológica y la utilización de protocolos mucho más sostenibles.

Ante este tipo de escenarios, se ofrecen respuestas como las jornadas reducidas, la responsabilidad social corporativa o la implantación de servicios como el ticket transporte, uno de los últimos grandes aliados para la plantilla.

Muchas de las compañías de referencia, ubicadas en las grandes ciudades del país (Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, etc.), ya cuentan con esta facilidad, que aúna la necesidad de ponérselo fácil a los trabajadores con el compromiso de la empresa por trabajar por un entorno más cuidado y reducir la contaminación.

¿Qué es exactamente el ticket transporte? ¿Qué beneficios tiene el ticket transporte para las empresas y de qué modo ayuda a los asalariados? Estas son las principales cuestiones que hay que conocer para comprobar que solo presenta ventajas.

El ticket transporte: una apuesta por los medios públicos

Solo hay que mirar hacia una gran región como Cataluña para comprobar que algo no anda bien. Según datos oficiales de 2016, el 51,7 % de los trabajadores utilizaba el transporte privado para ir al trabajo y desplazarse por obligaciones de su puesto. En un momento en el que objetivos políticos y sociales, como la Agenda Europea 2030, quieren hacer que todos los ciudadanos apuesten por el transporte público para reducir contaminaciones y, sobre todo, convertir las ciudades en espacios amigables, es necesario hacer uso de propuestas que ayuden a cambiar la tendencia.

Una de las más efectivas está siendo su implantación en las plantillas de las empresas. Se trata de una fórmula por la que se fomenta la movilidad sostenible, ya que el ticket transporte ayuda a reducir el consumo de gasolina que el trabajador emplea en sus propios vehículos, gracias al uso de transportes públicos.

Este ticket permite que el trabajador pague cualquier transporte (bus, tranvía, metro, tren) de manera cómoda, sin necesidad de recargas mensuales y con una plataforma de gestión digital para todas las configuraciones necesarias.

Beneficios para la empresa y los trabajadores

El Estado premia a las empresas que apuestan por este tipo de oferta para sus trabajadores con unas exenciones fiscales que son muy positivas para las cuentas anuales de las compañías. De esta manera, se puede aprovechar muy fácilmente esta posibilidad, sin necesidad de generar un protocolo de desplazamiento y pagos complejo para los trabajadores.

Por otro lado, el trabajador podrá decidir si gastar o no la cantidad dedicada por la empresa a este tipo de recursos de transporte, reduciéndolo o no de su nómina, e incluso guardando la cantidad no gastada durante un mes para hacer desplazamientos en meses posteriores si su compañía se lo permite.

Todos estos son solo algunos de los puntos a favor de incluir el ticket transporte en el día a día de los trabajadores de cualquier plantilla. Estas herramientas son exitosas en todas las esferas empresariales y tan solo ofrecerá beneficios tanto a empresarios como a trabajadores.