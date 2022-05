Tibet versus Catalunya

- Publicidad-

Ayer el lama director de la Casa del Tibet, Wangcheng Thubt, regaló una charla a nuestra entidad sin ánimo de lucro Àgora Quàntica en un centro de Barcelona.

Con su caràcter jovial, irradiando felicidad i humildad como buen budista que és, fué desgranando con gran claridad los valores y fundamentos del budismo tan preciosos como difíciles de llevar a cabo, pues difícil és ejercer el perdón, la humildad, la caridad etc, valores universales que no son exclusivos de nadie, però practicados con energia por ellos.

Valores cada vez más apartados de nuestra sociedad, cada dia más crispada, polaritzada, inconsecuente y suïcida en general.

Su invitación a analizar como hemos vivido la vida reflejará nuestra actitud ante la muerte, la nuestra personal off course, esto fue objeto de un profundo interés y gran impacto en la sala. También de entusiasmo pués se comprometió que en cuando pueda, va para largo, nos darà un curso al respecto.

El que vaya para largo para él no és problema ya que dijo saber que vivirá 110 años (el Dalai Lama 113). El problema és mio que ya tengo 78 y no veo nada claro lo de mis 110 por lo que le pedi el teléfono de su medico de cabecera a ver si puede hacer algo con mi ya maltrecho cuerpo serrano.

Él es tibetano y por tanto le duele la situación político-social de su país por lo que explicó sucesos tan interesantes como la intentona de la China de secuestrar al Dalai Lama con engaños en tanto preparaban la invasión plena ya que la idea de Mao era la de que si eliminaban al Dalai Lama acabarian con la eséncia del Tibet para siempre.

No lo consiguieron, el Tibet sigue y seguirà siempre vivo, pues él y su grupo se lo vieron venir y huyeron a la India dónde siguen refugiados y muy activos. De los tibetanos que se quedaron, que fueros la majoria de la población civil, 1.200.000 fueron masacrados por los invasores, entre ellos la madre de Wangcheng, el tenia cuatro años. Quedan en el país seis millones de tibetanos……..por ocho millones de chinos, todos trasladados “gratis et amore” para inundar el país con sus etnias. (esto como catalán me suena, però cantidad).

Desde entonces los intentos, permanentes de eliminar su lengua, costumbres, tradiciones y leyes no cesan, bien al contrario; han eliminado el tibetano de los colegios. Normal, de todos es sabido que la lengua es el emblema, el alma de cualquier país y es por esto que todos los que dominan tierras conquistades por las armas la quieren eliminar si o si porqué ello comportaria la eliminación de la memòria històrica que es lo que busca cualquier depredador. (también me suena.)

Cuenta el lama que la invasión del Tibet mas que por ganar terreno es debido a las muchas riquezas de sus montañas que contienen oro, uranio, litio, cobre, etc, todo ello en explotación contaminando los rios que luego riegan todos los paises circundantes creando gran mal a la naturaleza. (lo del expolio me sigue sonando.)

Con gran dolor también nos explica los incesantes esfuerzos de embajadas y consulados chinos para, incluso con subvenciones, eliminar cualquier acto organizado por tibetanos en el mundo aunque sean meramente culturales. El objectivo es convertirlos en transparentes con la inestimable ayuda de las fakenews, las omisiones, los pantallazos, etc, de los medios……….y de los enteros. (porqué serà que me sigue sonando, esto ya es un clamor).

También nos cuenta Wangcheng y la historia universal que el Tibet se unifico como país en el siglo VII d.C. y así ha estado hasta la invasión China que les niega su historia y nacionalidad alegando que siempre ha sido territorio chinés (ya casi no puedo resistir de tan fuerte que me suena)

Parece ser que el actual gobierno del Tibet cuenta con tibetanos col·laboracionistes aunque ellos se auto denominan patriotas. Es curioso porqué esto también ocurre en otros lugares en que incluso se declaran independentistes y montan unos muebles que llaman Taules ………….(Dios, ya no puedo soportar el estruendo)

Resumiendo: prohibición de la lengua autòctona (como Franco), intentos de cargarse la lengua, usos y costumbres, tradiciones y leyes con el sistema de calentar a la rana lentamente…….. porquè ahora estamos en la UE y hay que disimular (monarquia / a por ellos). Expolio, que para esto y nada más estan las colonias. Espionaje a granel, una fiesta, oiga. Negación de la nacionalidad a través de historiadores adictos a la cosa (1) y que no se sabe sabe de dónde sacan los datos, así como otros que van de filósofos y algunos hasta de periodistas. !!Válgame Dios que tropa¡¡

Fakenews non stop en todos los medios….y los enteros. Negar realidades incontestables, transgredir y retorcer leyes hasta dejarlas como Frankenstein. (ya me ha reventado el tímpano)

En la Casa del Tibet de Barcelona les arrancant la bandera con frecuencia y la última semana la bandera y el mástil. Serán col·leccionistes……

Joder con las democràcias, especialmente las plenas. No sabia que tenian tantes lecturas, sobre todo estas, las plenas. Tan plenas que revientan antes de empezar a consolidarse. Dommage.

Creo que los adjetivos adjuntos a la palabra democràcia solo los ponen los listos de turno para transgredirla con impunidad…….sobre todo si se tiene al Deep State a favor, a favor del fascismo o comunismo, claro, que al fin y al cabo es lo mismo y a todos les entusiasma la plabreja esta; “plena”.

Al terminar la charla los assistentes nos miramos unos a otros y no necesitamos hablarnos, quedo más que claro que por muchas diferéncias que buscamos entre el trato de la China al Tibet y de España a Catalunya la única que encontramos es la geogràfica, por lo demàs……………..nada, azul y rojo caminan juntos.

Cosa = Paga, enchufe, prebenda, etc.

Namasté.