Testimonios de no vacunados que terminaron en la UCI: «Lo que he visto es horroroso»

La vacuna salva vidas. Hay que repetirlo una y otra vez. Ninguna de las dosis actualmente administradas en España evita el contagio por covid, pero está científicamente demostrado que las vacunas atenúan los efectos de la enfermedad. Los informes médicos revelan que el riesgo de muerte es hasta nueve veces mayor entre la población que no se ha vacunado del covid, mientras que la probabilidad de ingreso en una unidad de cuidados intensivos se multiplica por 16 en las personas que no se han sometido a la inmunización. Son cientos, miles los casos de personas sin vacunar que han terminado en el hospital en nuestro país, unos con síntomas leves, otros en la UCI. Por fortuna ómicron no parece tan letal como la primera versión del virus que apareció en 2019, pero sigue siendo igualmente peligrosa, de modo que los médicos lanzan el mismo mensaje de siempre: es mejor vacunarse que exponerse al virus y jugar a la ruleta rusa con la salud.

En El Intermedio, la periodista Andrea Ropero entrevista a Miguel Ríos, un hombre de 51 años que no quiso vacunarse contra el coronavirus y, tras contagiarse, pasó 75 días en la UCI. Recientemente salió al fin del hospital, pero aún sufre numerosas secuelas: “Un tercio del pulmón lo he perdido”, explica en el programa de Wyoming, donde relata las dificultades que aún sufre al caminar o incluso hablar.

Miguel era reacio a vacunarse: “Te crees muchas veces más lo que ves en las redes sociales que realmente lo que es la comunidad científica”, reconoce, pero tras su dura experiencia ha cambiado radicalmente de opinión. Estuvo intubado y en coma y a su familia llegaron a decirle que solo tenía un 1 por ciento de probabilidades de sobrevivir. “Es una cosa bastante dura para la familia”, afirma.

Por ello, pide a los no vacunados “que piensen en los familiares”. “Animo a la gente que no está vacunada a que se vacune. Es la mejor manera de poder protegernos tanto a nosotros como a las personas que queremos”, sostiene Miguel, que no puede reprimir las lágrimas al recordar los muchos meses que pasó en el hospital.

Domingo González, médico intensivista del Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria, grabó en un vídeo con el testimonio de un paciente al que tuvo que intubar por los efectos del coronavirus. “Hago este vídeo para cumplir con la palabra dada a un paciente al que hace pocas horas he tenido que intubar. Ingresó ayer por la covid, con una enfermedad inflamatoria pulmonar, neumonía bilateral, y hasta hoy pudo estar respirando con sistemas de apoyo, pero hemos tenido que intubarlo, conectarlo a un respirador y sedarlo profundamente”. Antes de ser intubado el paciente le hizo prometer al médico que grabaría un vídeo para transmitir la necesidad de vacunarse. “Me dijo que no se había vacunado por temor, por miedo, por lo que escuchaba y veía en medios de comunicación y redes sociales. Lamentaba no haberlo hecho ahora que se ha visto enfermo y que ha tenido que llegar este momento. Me pidió que transmitiera esta idea y esta necesidad a los que aún no se han vacunado, a los que tienen dudas”.

En el Hospital Clínic de Barcelona se recoge el impactante testimonio de Albert Pérez Novell, un paciente de 70 años que pasó por la UCI tras contraer el coronavirus. Pérez Novell, en los poco más de 80 segundos que dura su vídeo divulgado en las redes sociales, reconoce arrepentido que no se vacunó en su día contra el virus y que esa decisión casi le cuesta la vida. “Es absurdo. No me quise vacunar porque mi vida social se había reducido mucho y al principio sí que pensaba eso de que se vacunen los demás. Pero es un error”, afirma. Cuenta que lo que ha visto en la UCI del hospital barcelonés es “horroroso”. Para ello, pone el ejemplo de una persona joven que falleció por covid: “Ver una persona joven y fuerte que se va tras ocho días entubado sin reaccionar”. “Podía haber sido yo”, se sincera.

Pérez Novell durante su estancia en el hospital.

El pasado mes de diciembre cuatro miembros de una misma familia que estaban sin vacunar fueron ingresados por covid-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Severo Ochoa de Leganés, según informaron fuentes del centro hospitalario. El hospital leganense registró a un quinto miembro ingresado, la abuela, que estuvo en planta y que había sido la única en recibir las dosis de la vacuna contra la enfermedad.

Los médicos recomiendan la vacunación a las mujeres embarazadas, que pueden sufrir complicaciones de cara al parto. Es el caso de una paciente de 34 años que ingresó en estado de gestación en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del madrileño Hospital General Universitario Gregorio Marañón por complicaciones derivadas de la infección por coronavirus, un virus frente al que no estaba vacunada, según informó la Cadena Ser. La mujer salió de la unidad de críticos después de haber tenido que practicarle una cesárea urgente en la semana 31 de gestación.

Según un comunicado del hospital, en el que se recoge el testimonio de esta paciente, llamada María, la situación en el momento actual de la pandemia se ha traducido en un aumento de la incidencia de infección por coronavirus en las embarazadas, con un incremento de las hospitalizaciones e ingresos en UCI. “Estaba muy cansada, con tos y fatiga, luego empezó la fiebre. Aunque me había cuidado mucho, di positivo en covid-19. Al principio me dijeron que me quedara en casa, pero luego empeoré, me costaba hablar, no podía respirar bien. Fui a urgencias del Hospital Gregorio Marañón y me ingresaron por neumonía. Dos días después me dijeron que lo más seguro para mí y para mi bebé era que me trasladaran a la UCI», cuenta la mujer tras salir del hospital y conocer a su hija, Valeria. La paciente, de 34 años, añade que lo pasó “mal”, tuvo “miedo al ver que no mejoraba” y cuando le indicaron que tenían que realizar una cesárea solo pudo llorar. “Los médicos me dijeron que iba a estar en las mejores manos y me siento afortunada de contar la historia y de que mi bebé y yo estemos bien. Recomiendo a todas las embarazadas la vacunación porque no le recomiendo esta situación a nadie”, aseguró la paciente.

La creencia de que el covid ya es una enfermedad de ancianos, obesos e inmunodeprimidos por otras enfermedades es rotundamente falsa y se desmiente por los hechos y los datos. El pasado 21 de diciembre, la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana confirmaba la muerte por covid de un joven de 27 años que no se había vacunado y que no presentaba ninguna patología previa que pudiera haberse visto agravada al infectarse de coronavirus. No es el único caso. Cada día los médicos de urgencias de los hospitales de nuestro país atienden a decenas de personas que sin estar en los grupos de riesgo contraen la enfermedad y sufren complicaciones.

Hace solo unos días, el papa Francisco instó a la comunidad internacional a “continuar los esfuerzos” para vacunar a la población y a luchar contra la difusión de “noticias sin fundamento” sobre el covid. “Es importante que se continúen los esfuerzos para inmunizar a la población todo lo que se pueda. Esto requiere un múltiple compromiso a nivel personal, político y de la comunidad internacional en su conjunto”, aseguró el pontífice en su tradicional discurso al inicio del año ante cuerpo diplomático internacional. El máximo representante de la Iglesia católica aprovechó para condenar la propagación de “noticias sin fundamento” e invitó a todos a imponerse “una cura de realidad” ante la pandemia. “Lamentablemente, cada vez se constata más cómo vivimos en un mundo de fuertes contrastes ideológicos. Muchas veces nos dejamos influenciar por la ideología del momento, a menudo basada en noticias sin fundamento o en hechos poco documentados”, dijo ante embajadores y representantes de los 183 países acreditados en la Santa Sede.

A finales del pasado año, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lanzaba una clara advertencia: “Las vacunas se mantienen efectivas tanto contra la variante delta como la ómicron del coronavirus”, y por ello “debe ser prioritario alcanzar un 40 por ciento de tasas de vacunación en todos los países lo antes posible, y que esa tasa alcance el 70 por ciento antes de mediados” de 2022. Y agregó que “la vasta mayoría” de las actuales hospitalizaciones y muertes por covid en el mundo son de personas no vacunadas. Hay unanimidad en la ciencia: la mejor manera de prevenir el covid es vacunarse.