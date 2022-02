Teodoro impone su ley a los barones del PP

- Publicidad-

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha impuesto su ley este lunes y ha señalado en Antena 3, que “son las siglas y la papeleta del partido las que ganan las elecciones”. Además, ha pedido dejar de hablar de “cuestiones internas de los partidos que no interesan a nadie”, en alusión a la crisis por el control del PP de Madrid.

Para Egea, que gobierne Mañueco con la extrema derecha de Vox no interesa a nadie.

García Egea ha criticado que “cuando se pierde o no se gana con suficiente intensidad, no sea culpa del candidato sino de Pablo Casado, pero cuando se gana con intensidad, como es el caso de Galicia o Madrid, en ese caso el líder del PP no tenga nada que ver”.

Para Egea, las críticas “deben ser coherentes y hay que acabar con este juego de palabras”.

García Egea considera que el partido tiene “varias posibilidades para armar una mayoría suficiente”, pero sin especificar cuáles.

Ayuso sale reforzada

«Yo le digo a todos nuestros adversarios, que están deseando arrastrarnos a un sitio y a otro, que el PP es el que gana, que Pablo Casado es el que gana, que la papeleta es la del PP, la encabece Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo o Alfonso Fernández Mañueco», ha manifestado, para añadir que el PP está «recuperando posiciones y va de victoria en victoria».

Al ser preguntado por la lectura de que Ayuso sale reforzada tras el resultado del PP en Castilla y León porque se ha demostrado que su victoria en Madrid fue más personal que del partido.

García Egea ha respondido que el que “sale reforzado claramente es el PP en su conjunto y, también el proyecto de Pablo Casado y Alfonso Fernández Mañueco”. Y ha puesto el foco en que en las últimas elecciones, el PSOE ha perdido. Tanto en Madrid como en Galicia, la formación liderada por Pedro Sánchez “quedó tercera. No lo olvidemos”.

La extrema derecha, alternativa al PP

El secretario general del PP ha destacado que “mientras el PP va de victoria en victoria, el PSOE va de derrota en derrota”. “En algunos casos ‘sobrepasado’ por Más Madrid o por el BNG”.

Esto es lo verdaderamente grave, que el PSOE haya dejado de ser el partido alternativo al PP y eso no se puede borrar, por mucho que intenten asimilarnos con otras fuerzas políticas”, ha manifestado.

Por eso ha asegurado que “el PP tiene personalidad propia en toda España”, y “debe seguir trabajando para dar esperanza a los españoles y lograr un Gobierno que ilusione y que se ocupa de sus problemas reales”.

Dejen de hablar de temas internos

Egea ha insistido en que hay que dejar de hablar de cuestiones internas del PP. “Ya está bien de hablar de los políticos. Ya está bien de hablar de partidos. Ya está bien de hablar de cuestiones internas de los partidos que no interesan a nadie”.

Ciudadanos culpable

El dirigente popular también ha tenido palabras para Ciudadanos, partido con el que Fernández Mañueco rompió el Gobierno para convocar elecciones: “Hoy tenemos a un partido que hace 3 años era la gran sorpresa y hoy la gran sorpresa son otros, la fragmentación política ha traído menos estabilidad y menos prosperidad”.

No obstante, Egea ha insistido durante toda la entrevista en que “el foco desde anoche lo tiene el Partido Popular» y ha explicado que, ante un posible pacto con Vox, desde la izquierda y el centro derecha van a intentar erosionar al PP porque quieren «un partido débil. El PP no es Vox, no es el PSOE ni ningún otro. Tiene personalidad propia”, ha afirmado.

Ayuso insiste en acceder al poder

Por el momento sigue sin fecha el congreso del PP de Madrid, al que Ayuso se presentará para liderar el partido.

“Tiene que haber un congreso lo antes posible”, -en Madrid-, ha demandado el consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, quien ha calificado los resultados electorales en Castilla y León de “buena noticia”.

En definitiva, para Egea, Vox no existe. Pero cuando despierten de su ensoñación se darán cuenta de la cruda realidad. Vox existe y decidirá cuanto dura la legislatura en Castilla y León. NO gana el PP, lo hace la extrema derecha.