Springsteen sigue batiendo récords a sus 72 años ‘on the road’

- Publicidad-

Si alguien lo dudaba, Bruce Springsteen, el rockero de Freehold (New Jersey), sigue batiendo récord tras récord, aunque ya peine canas y se mantenga on the road ysobre los escenarios a sus 72 primaveras, con una interminable carrera plagada de éxitos universales de la música. En esta ocasión, el compositor y cantante se adapta con suma naturalidad a los tiempos que corren, donde las plataformas musicales son las que marcan las pautas del mercado, y ha vendido todo su catálogo musical a Sony Music por un monto total de aproximadamente 500 millones de dólares.

No es el primero que opta por este suculento negocio de vender todo su catálogo musical a una compañía especializada en plataformas digitales de streaming. Otros grandes de la música ya lo han hecho antes que él, como Bob Dylan, Neil Young o Paul Simon, entre otros, pero nadie había logrado la astronómica cifra que ha conseguido el autor de canciones míticas como Born in the USA, Born to run o The River.

El currículo de Springsteen es de vértigo, tanto o más que los casi 450 millones de euros que se embolsará con la transacción. Una veintena de discos de estudio, varios directos inolvidables e históricos –donde verdaderamente se mueve como pez en el agua y donde su mito se ha hecho leyenda universal–, 15 discos de platino con Born In The USA y cinco veces disco de platino con The River, esa estremecedora canción que nos invitaba a atravesar el río de la vida en la mejor compañía sin miedos ante el futuro o la adversidad.

El artista estadounidense ha anunciado una nueva gira mundial con su mítica E Street Band para la primavera de 2022, si la pandemia lo permite

Sony Music, la compañía que a partir de ahora puede comercializar todo el catálogo del rockero estadounidense, ha invertido sólo en estos últimos seis meses unos 1.400 millones de dólares hasta ahora en este tipo de compras de catálogos de músicos para explotar sus canciones en plataformas de streaming. Sony es propietaria de Columbia Records, la discográfica con la que Springsteen ha trabajado durante su medio siglo de carrera musical. El conocido popularmente como El Boss había controlado personalmente los derechos de su obra musical, pero desde el pasado 2017 cedió su administración a Universal, que es precisamente la empresa que ha comprado el tampoco despreciable catálogo de Bob Dylan, aunque en esta ocasión su precio ha sido de unos 300 millones de dólares.

Springsteen, que había anunciado de forma oficiosa una nueva gira mundial con la mítica E Street Band a partir de la primavera de 2022, ¡a sus 72 años!, fue el primero de los artistas que vaticinó que la pandemia de la Covid-19 había venido para quedarse, y de paso trastocar por completo el negocio de los músicos que, como él, recibían suculentos beneficios a través de los conciertos en directo por todo el planeta. La pandemia, a la que aún no se le ve fin, ha hecho que estos artistas se replanteen su principal fuente de ingresos, y de ahí la venta de su catálogo musical completo a la plataforma de música en streaming.