Mark Twain, entre otros escritores, filósofos, poetas y pensadores en general, es una gran despensa para los articulistas porque de él, de sus muchos y buenos escritos, de sus brillantes frases llenas de inteligencia y humor, nos surtimos muchos de los que juntamos palabras con mayor o menor acierto.

Escuchando hace unos días al politólogo y ex político Jorge Verstrynge en una entrevista radiofónica, recordé una de las frases del genio estadounidense: “Si votar significara algo, no nos dejarían hacerlo”. que venían muy a cuento a lo que decía este veterano político, que al igual que el futbolista Bernd Schuster, que ha jugado en los tres grandes equipos españoles, Verstrynge también ha militado en los grandes partidos políticos españoles, haciendo un curioso recorrido empezando por la derecha y terminando por la izquierda, algo muy raro de ver en este país donde normalmente el viaje se hace al contrario, se empieza en la izquierda y se acaba en la derecha, como los insufribles Rosa Díaz, Leguina, Corcuera, Nicolás Redondo Terreros… y no digamos ya la gran vaca sagrada Felipe González, y otros espeluznantes seres que teniéndoles el PSOE como amigos, ya no necesita enemigos.

Sostiene Verstrynge que “el poder en España lo tienen los que siempre lo han tenido, que el poder no emana del pueblo, ni ha emanado nunca, porque el poder ha estado controlado desde siempre por las familias políticas, económicas, militares y religiosas de este país” y sigue diciendo: “El poder en España no ha cambiado desde hace siglos, las distintas familias han ido colocando a sus vástagos en las distintas esferas del poder, bancos, cajas, grandes empresas…etc, para controlarlo”. Después de hablar del emérito, del que dice que “no contento con su puesto de rey de España, de jefe del Estado, se dedicó a ser un “bróker” un comisionista que cobraba, entre otras cosas, seis céntimos por cada barril de petróleo que llegaba a España”. Algo que le dijo un periodista y le confirmó un alto cargo, concretamente un ex jefe del gabinete del gobierno de Felipe González. La razón que dio el emérito para hacer esa “sisa”, en otros sitios a eso se le llama robar, pero en España es solo una “comisioncilla” de nada, es que “tenía que “hacer patrimonio” porque su padre se fue de España con una mano delante y otra detrás y eso se había acabado”.

Lo peor es que ese vamos a llamar “proceder no ejemplar” de nuestro campechano Alí Babá, lo conocían muchos periodistas y no digamos políticos, empresarios y demás poderosos personajes, y nadie tuvo la decencia de romper esa vergonzosa ley no escrita del silencio, la famosa “omertá”. Verstrynge dice también que “la monarquía es una vergüenza porque el pueblo no puede votar por su árbitro supremo, sino que el árbitro supremo tiene que venir dado, y aquí el árbitro supremo lo puso el previo árbitro supremo que fue el general Franco”. “Y ésta, sigue diciendo Verstrynge, es una concepción franquista de que el pueblo español es menor de edad, que no se le puede dejar escoger porque escoge mal, que hay que darle lo que hay y obligarle a acatar lo que hay. Por eso se puso a quien se puso, no hubo referéndum, hubo un 23 – F que fue evidentemente una manipulación gigantesca destinada a legitimar un rey que no era legítimo, y que no lo era porque lo nombró un dictador”.

De la derecha que había en la Transición dice que “su idea era cambiar un poco la fachada, y seguir la doctrina del de Lampedusa: vamos a hacer que todo cambie para que todo siga igual”. De aquellos tiempos dice que “no se robaba entre otras cosas porque las familias que tenían el poder llevaban robando desde hacía siglos y no necesitaban hacerlo”. Y que “la corrupción vino después empezando por el emérito y por todos los que llegaron, que tenían una gran necesidad de hacer caja, de forrarse”. Y cuenta el caso de un empresario que cuando Verstrynge era dirigente del PP, por el año 83 más o menos, quiso pagarle un favor, concretamente por agilizar los trámites para hacer una permuta de terrenos. Cuando se hizo la permuta, el empresario fue a ver a Verstrynge y sacando el talonario le preguntó la cantidad que quería cobrar. Del PP actual dice que “ha habido, curiosamente, un descenso de la capacidad de putrefacción, desde los altos cargos hasta cualquier “altito” cargo. Aquí todo el mundo cobra”, sigue diciendo, “y el que no cobra, como era mi caso, le respondían: “porque es gilipollas”.

Preguntado por la derecha actual dice que “no tan mal como la derecha de los tiempos de Aznar”, no le consta que el nuevo líder roba, pero “está instalada en el búnker porque para ella el gobierno no hace nada bueno”. Para él la actual derecha española es “la peor derecha de Europa, porque su líder no ha conseguido meter sentido común, sentido de Estado, sentido de sociedad. Se critica todo, cuando hace una cosa y también cuando hace la contraria”. Según él, “los españoles no perciben que la derecha esté haciendo un trabajo de verdad, sino que vive en una regañina, una rabieta permanente”.

De Podemos, dice que no pensó que iba a llegar a lo que luego fue. Dice de este partido que “ahora mismo hay un grupo de mujeres liderándolo, más poderosas de lo que fue Pablo”. Dice que “Podemos tiene recorrido sin Iglesias y que Podemos es necesario porque de no existir se volvería a la situación anterior, lo que significaría “barra libre” para el sistema”. De Pablo Iglesias dice que “lo han intentado todo para llevárselo por delante, no lo han matado físicamente porque hubiera sido demasiado gordo, pero políticamente…” Añadía también que “me lo decían amigos que venían de los servicios de inteligencia” “Jorge, dile a Pablo que le van a matar, que es que le van a matar” y que Pablo temía que iba a “pasar algo”. “No le tomé en serio cuando me dijo que estaba deseando irse, porque el poder, la atracción del poder, agarra mucho, puede a tus hijos, a tu esposa, a tu madre, a tu amante, puede a todo. Y se fue y lo hizo cuando se dio cuenta que era una rémora para el partido. Iglesias se dio cuenta que los poderes, el “Estado profundo” le tenía mordido por la pierna y no le soltaba. Cuando no había nada que contar a la contra, el “Estado profundo” inventaba algo que después Ok Diario del señor Inda y otros medios parecidos, se dedicaban a airear, mentira tras mentira, manipulación tras manipulación”.

De Sánchez dice que “ha meneado el partido que, como todos los grandes partidos es un poco “pachorro” y mandó a hacer gárgaras a la oligarquía del partido socialista que era muy poderosa, incluido Felipe González, lo cual tiene su mérito”.

De la continuación de la coalición dice que continuará “hasta que se canse Pedro Sánchez o considere que tiene que romper y volver a tirar los dados”.

La entrevista acaba con Verstrynge hablando de sus actuales lecturas, dice que lee prensa francesa sobre todo, trabaja en la corrección de sus memorias, atiende a las llamadas de su hija Lilith, que es secretaria de organización de Podemos, para pedirle asesoramiento. Y también saca a los perros.

Después de oír la intensa entrevista, también uno, que ya no tiene perro, necesita sacarse a sí mismo a la calle a dar un paseo y tomar el aire. Durante el paseo, “el paseo es una forma de conocimiento” decía Muñoz Molina, la terrible y demoledora frase de Twain: “Si votar significara algo, no nos dejarían hacerlo”, todavía sigue ahí, como el dinosaurio del cuento de Monterroso, pesando en el ánimo como una losa, minando toda ilusión, aspiración, expectativa, optimismo y esperanza.