En esta ocasión me llega información a través de una sanitaria del Hospital de Donostia que prefiere no facilitarme su nombre por discreción.

Me comenta – He recibido una nota de compañeras que trabajan en otra área de trabajo del hospital distinta a la que estuve trabajando (se trata de la UCI), es una protesta con la cual estoy totalmente identificada. Lo que narran en la misma es la tónica general de lo que allí está sucediendo pues afecta igualmente a otras áreas, por lo que veo esto es algo que ocurre en todo el país. Pero también es cierto que creíamos que estas cosas nunca sucederían en la sanidad vasca. Desgraciadamente no es así.

La misma dice :

“Llevamos un año trabajando en condiciones extremas y esto va pasándonos factura, estamos enfermando, tenemos ya muchos casos de insomnio, ansiedades, herpes zoster, etc. A esto sumamos esta pandemia que ha agravado la precariedad de nuestras condiciones laborales. Somos más de 80 trabajadores eventuales con contratos que Osakidetza nos va prorrogando mes a mes. Con estos contratos llevamos sin descansar (sin vacaciones ni APs) un año como mínimo. La pregunta que nos hacemos, ¿Cómo vamos a cuidar de la gente en estas condiciones?”

“Pasamos muchas horas del día con el EPI puesto, a veces llegas a casa muchos días y te das cuenta que llevas 8 horas sin orinar. Exigimos contratos más largos pese a tener las condiciones laborales que nos corresponden así como el aumento de las contrataciones fijas. No es posible que más de la mitad de la plantilla en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) sea eventual (Así era también antes de la pandemia). La UCI es una unidad especial que requiere una formación muy específica. Os pedimos que nos apoyéis en esta lucha, además ahora más que nunca necesitamos vuestra ayuda para seguir salvando vidas. Desde la UCI del hospital de Donostia solicitamos ayuda y cooperación.”

“En la UCI estuve trabajando un año completo, me siento identificada con lo que me están contando mis compañeras. Lo que dicen además es la tónica general de la contratación de OSAKIDETZA (Sanidad Vasca). Por hablar de primera mano, en mi unidad de 23 TCAES (Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería y tres DUES (enfermeras), solamente somos dos personas fijas. Si llega alguien sin conocimientos previos en la materia hay que formarlo al menos con un curso de dos meses (efectuado fuera de su horario laboral y que no se cobra). Hay contratos coyunturales de uno, dos o tres meses, lo que imposibilita efectuar planes de futuro, OPES todavía sin resolver tras varios años, OPRES nuevas que todavía estar sin convocarse, en fín, diríamos lo de siempre, esto es lo habitual.”

Mi contacto añade:

Por otro lado es costumbre enlazar contratos que llaman coyunturales, esos que duran uno, dos o tres meses y así durante tres años. Al cabo de ese tiempo van un día al paro, y vuelta a empezar. No se si los sindicatos no se mojan, no les importa o que narices, pero es un paripé para no tener que hacer contratos fijos, porque en la privada al cabo de tres años te hacen fijo. Como en la sanidad para tener plaza debes superar una OPE, lo solucionan de esa manera que te digo. Así llevan compañeras mías mucho tiempo, sin saber si les llamarán, sin poder hacer planes de futuro. Lo que pasa en nuestros hospitales y en los de toda España, estoy seguro que interesará a muchas personas. Debemos reconocer el esfuerzo que están generando nuestros profesionales sanitarios, para que al fin en este país se erradique la temporalidad que es grave en todas las profesiones, más particularmente en los trabajadores sanitarios.

Va por ellos, así siguen estando las cosas, mientras unos siguen negando la existencia de una pandemia, otras personas sufren y entregan lo mejor de si mismas para seguir salvando vidas.