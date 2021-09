- Publicidad-

Los cultivos de cannabis son libres para aquellas naciones donde su desarrollo es legítimo siempre y cuando no se trate de tráfico de sus productos derivados, de esta manera, desde hace un tiempo Europa ha conseguido el desarrollo junto con el ascenso de diversos bancos de semillas para cultivadores principiantes, novatos o coleccionistas cannábicos que buscan guardar las cualidades hereditarias de la planta. Por eso, prefieren comprar las mejores semillas de cannabis en Sensoryseeds, el sitio web más destacado de Europa, no solo por la calidad de lo que ofrece sino por la credibilidad de su desempeño de cara a las normas legales. En España, proliferan los especialistas en la materia, incluso, se pueden comprar semillas en establecimientos autorizados donde se pueden investigar los surtidos de semillas regulares, autoflorecientes o feminizadas.

¿Por qué son seguras las semillas de cannabis?

De entrada, es necesario hacer énfasis de que tanto en España como en el resto de los países europeos, la comercialización de semillas de cannabis no infringe la ley, siempre y cuando sean destinadas para colección a modo de aficionados y no para levantar cultivos de nuevas plantas. Esto se debe a que las semillas comercializadas por los grandes bancos de semillas respetan el límite legal de THC o tetrahidrocannabinol el cual no debe ir más allá de 0,2 %; no obstante, aquellas personas que decidan cultivar estas semillas, obtendrán plantas ricas en THC, por tanto está prohibido el cultivo y tráfico de dichas plantas. Ahora bien, si el cultivo es privado y en un espacio individual que no afecte al resto de la sociedad, es posible no irrespetar la ley; claro está, es necesario poder demostrar que el uso será netamente personal y no para traficar.

Para que tengas una idea más clara de la seguridad de las semillas de cannabis en la actualidad, presta atención a sus características más representativas.

Pueden formar parte de tus comidas

La gastronomía y las ciencias culinarias aprovechan los beneficios dietéticos de las semillas de cannabis para fusionarlas en una amplia diversidad de platos, ya que son un manantial característico de proteínas y grasas insaturadas fundamentales para diferentes capacidades metabólicas.

Su tamaño no condiciona la calidad

No existe una relación inmediata entre el tamaño de las semillas de cannabis y el tamaño de la planta que se desarrollará a partir de ellas, ya que cada especie tiene una variedad de tamaño que no supera el de un pequeño guisante.

Son ideales para los coleccionistas

Para los escépticos del cannabis, esta es una noticia que podría romper el tabú que se ha mantenido por mucho tiempo, y es que la planta no es equivalente únicamente con el tráfico de drogas, en realidad, han surgido varios ejercicios alrededor de ella que tienen un respaldo legítimo, uno de ellos es el surtido de semillas de cannabis con fines coleccionables. Esto ofrece una buena oportunidad para aquellos aficionados de la planta que se inclinan por cuidar y preservar su herencia genética.

Los animales se sienten atraídos

Diversas especies de animales también pueden sentirse atraídas por las semillas de cannabis e incluso pueden participar de todas sus ventajas saludables, al igual que las personas. Las semillas de cannabis son buenas para los animales domésticos como los perros o los pájaros, simplemente adiciona un poco a su comida habitual.

Pueden germinar inesperadamente

La germinación accidental es común en las semillas de cannabis, por eso los coleccionistas ponen mucho cuidado a este aspecto. Esto para algunos podría ser un beneficio increíble en cuanto a desarrollo, sin embargo las personas que se aferran a las leyes se dan cuenta de que muy bien puede ser motivo de penalización.

Bondades de las semillas de cannabis

Aunque no lo creas, las semillas de cannabis han sido percibidas según la perspectiva saludable como un poderoso alimento y un recurso natural invaluable que sin duda podría ser fusionado con la vida diaria. De entrada, el sistema inmunitario y la piel se benefician con la utilización de las semillas de cannabis, estas abordan una fuente notable de refuerzos celulares, también son ricas en ácidos fundamentales como Omega 3 y Omega 6 que se alzan como cardioprotectores y activadores de la respuesta inmunológica. Además, la presencia de minerales, nutrientes y fibra natural también hacen vida en las pequeñas semillas de la conocida planta, al punto de ser catalogadas como un alimento mejor que el aceite de pescado, el lino o la chía. Desde el punto de vista de las proteínas, su valor es el mismo que el de las proteínas de procedencia animal, ya que permite que el cuerpo adquiera los aminoácidos fundamentales que no puede lograr por sí solo; y si de proteínas vegetales se habla, su compromiso es mayor que el de la soja. Es evidente que la planta de cannabis tiene mucho por ofrecer, y las semillas son prueba fidedigna de sus bondades; por eso cada vez más personas apuestan por este tipo de productos, siempre y cuando cumplan con los requerimientos legales.