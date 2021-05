“Socialistas» como Alfonso Guerra, han llevado al PSOE a la situación actual

- Publicidad-

Alfonso Guerra en declaraciones al periódico el Mundo, se ha despachado a gusto criticando por ser de izquierda (ojalá) la acción del Gobierno y sin embargo, defiende al más que indecente rey emérito con sus presuntas corrupciones.

El Partido Socialista Obrero Español lleva desde hace mucho (demasiado) tiempo y hasta la actualidad, secuestrado por sus jerarcas, entre otros: Alfonso Guerra, Felipe González, Joaquín Leguina, José Bono, Emiliano García Page, José Luís Rodríguez Ibarra, Francisco Vázquez, José Luís Corcuera, etc. Todos éstos mencionados, han sido los responsables de que el Partido Socialista haya tirado por la borda principios y convicciones y así, se gestó y constituyó Podemos, que desde las primeras elecciones generales a las que concurrieron el 20 de diciembre de 2015, obtuvieron un número considerable de votos: 5.189.333 la gran mayoría, arrebatándoselos al PSOE.

No sé que pretenden estos “socialistas”, ¿que Pedro Sánchez se derechice aún más?. Deberían estarle agradecidos pues su línea ideológica no difiere mucho con relación a la de ellos. ¿Por qué entre todos no defienden sus conservadoras posiciones ideológicas, creando un partido político con siglas incluidas a su imagen y semejanza?. Es evidente que las del PSOE y lo que representaban no les identifica, pero han venido y vienen acaparándolas y aprovechándose de las mismas y cada vez degradándolas más.

El PSOE actual con sus estructuras y funcionamiento, no difiere del anterior cuando los referidos personajes, lo dirigían y controlaban y en gran medida para beneficio propio, llegando algunos como es el caso más ostentoso de Felipe González a aprovechar su paso por las instituciones, para mediante “las puertas giratorias”, lograr réditos personales.

La gran mayoría de ellos como políticos profesionales han venido y vienen viviendo de la política. En ese sentido, fueron muy ilustrativas las declaraciones de Alfonso Guerra cuando expresó al jubilarse, que ya “había cotizado 40 años a la Seguridad Social” (el defensor del pueblo acólito suyo Francisco Fernández Marugán lleva viviendo de la política desde las primeras elecciones generales hace 44 años). Su pasado como dirigente del PSOE tiene muchos más oscuros que claros, como llegar a imponer el voto por delegado y no por delegación en el congreso federal, listas cerradas para la elección (imponer los jerarcas en todos los ámbitos y niveles) de los cargos tanto público como orgánicos, el despropósito nada democrático, de poder votar las ejecutivas su propia gestión y un largo etc.

Fue tanto el poder que acaparó, que parecía el PSOE ser de su propiedad, hasta el extremo de llegar a pronunciar la frase tan reaccionaria y que muy bien le identificó: “quien se mueva no sale en la foto”. Esa ha sido una constante en el Partido Socialista, en gran medida, la nefasta docilidad y sumisión de la militancia a los dirigentes, para a través de los mismos, lograr objetivos y ambiciones personales.

Es evidente de que si no se produce una profunda regeneración democrática, la democracia se seguirá resintiendo y deteriorando y será cada vez más, caldo de cultivo para un mayor ascenso de la ultraderecha. ¿Es esto lo que quiere Alfonso Guerra cargando contra la izquierda (bueno, es un decir) española?.

¡Que impotencia como militante del PSOE, tener que soportar a éste tipo de personajes y a sus indecentes conductas!. No dudan en utilizar medios de comunicación muy reaccionarios, como entre otros: 13TV, Intereconomía, La Cope, La Razón, OK Diario, etc, para divulgar sus discursos y comentarios, tratando de menoscabar a la dirección del Partido y la acción del gobierno. ¡Pues anda que si éste hiciera de verdad una política de izquierda!, lo soportarían menos y no sería de extrañar que hicieran campañas aun mas beligerantes y comprometidas a favor del PP (y quien sabe si algunos incluso apoyando a Vox), partido político que por lo visto no se han enterado que aparte de reaccionario y muy conservador es el más corrupto de Europa.

Estos retrógrados “socialistas”, por sus comportamientos dan lastima y es que, van a terminar sus días despreciados por los buenos socialistas y por el contrario, siendo muy bien valorados y reconocidos, por los reaccionarios políticos de la derecha extrema y extrema derecha.