Simeone comunica a Gil que abandona el Atleti

El domingo 26 de diciembre, a la noche, un hombre caminaba en la finca de Valdeolivas pálido, hundido y casi sin aliento. El entrenador del equipo de fútbol, del cual se hizo con la propiedad sin poner un duro, le acababa de comunicar que su etapa ha concluido. El hombre que le ha hecho estar en la lista Forbes ha decidido que diez años son suficientes y que necesita crecer más pero lejos del Metropolitano.

En el vídeo recordatorio de la década de cholismo en el Atleti, Diego Pablo Simeone lo dice claro en varias ocasiones, ha sido muy feliz, ha conseguido imponer a la Sociedad Anónima Deportiva un alto grado de exigencia pero él ya no puede más. Cuando marchó de vacaciones navideñas, tenía dudas, muchas dudas. El equipo viene de perder cuatro partidos consecutivos y con jugadores que ni pueden, ni parece que quieran. Por ello decidió analizar todo lo que ocurre alrededor del equipo y tomar una decisión. Irse, marcharse con la misma humildad con la que llegó.

Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo han sido los primeros en conocerlo. También se enteraron Griezmann y Koke a los que ha pedido prudencia y silencio. Como ha contado a todos ellos, ha analizado lo que grandes conocedores del fútbol como Javier Matallanas y Gonzalo Miró han venido diciendo del equipo y se ha dado cuenta que no sabe de fútbol a ese nivel. Ese “que jueguen mejor”, del cansino que sabe de todo y entiende de nada, se le ha clavado en el alma. Es un no saber cómo descifrar ese secreto futbolístico lo que ha provocado su marcha.

De igual forma ese no saber entrenar la fase ofensiva –que todo el mundo sabe que es el mayor problema del equipo- del maestro de maestros Matallanas, también ha provocado su marcha. “Han ganado. Me han descubierto en mi engaño de no saber entrenar” dicen fuentes de Palazuelos de Eresma que le dijo a Gil. Hundido y sin ganas de seguir se mantendrá en el cargo hasta que la Agencia Bahía encuentre un entrenador acorde a las exigencias del nacionalmadridismo infiltrado en el Atleti. Suenan Michel, D’Alessandro, Torres (sin titulación) y el mono Burgos.

La comunicación oficial de la marcha del entrenador rojiblanco que se comunicará justo cuando Gil presente al central que van a fichar. Además no es descartable que vuelva Morata, algo que ha influido en la salida de Simeone, entrenador que jamás ha entendido al jugador y en el que tienen depositadas muchas esperanzas como revelación en las oficinas del Atleti. Se marcha un entrenador que no ha sabido dar con la tecla del equipo pese a ganar ocho títulos en diez años (lo nunca visto en este club) y que no cumplía con las expectativas de chiringuiteros, nacionalmadridistas, Facebook Atleti y los niños FIFA de twitter.