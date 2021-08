Siempre adoctrinamos

- Publicidad-

Días atrás se difundió un video en el que una docente discutía con un alumno en un colegio secundario sobre la historia y la realidad sociopolítica argentina (https://www.youtube.com/watch?v=OPGtX5WXG34). Apenas se difundió, como en casi todo lo que ocurre en Argentina en el último tiempo, se conformaron dos bandos, uno que criticaba el accionar de la docente en el que podríamos referenciar al Ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta, quien afirmó que ‘Conversé con la ministra de la provincia de Buenos Aires, Agustina Vila, y nuestra mirada es oponernos a cualquier instancia de lo que se denomina adoctrinamiento’ y otro, como el Presidente Fernández, que entendió que ‘Si esa maestra que discutió tan acaloradamente le puso un uno al alumno como consecuencia de la discusión, es reprochable. Pero que haya tenido ese debate es formidable, porque abre la cabeza e invita a pensar’.

En términos generales la discusión giró en torno a si había habido adoctrinamiento o no en el accionar de la docente.

En nuestra opinión no es esa la discusión que deba darse.

Es una discusión estéril debatir sobre si hubo o no adoctrinamiento en el accionar docente, cuando la razón de ser de los docentes es adoctrinar de acuerdo a los valores que pretenda imponer el Estado a nuestros jóvenes. ¿Cómo no pensar en adoctrinamiento si pensamos en el 12 de octubre como el Día de la Raza, como el aniversario del Descubrimiento de América o como el Día de la Diversidad Cultural? Detrás de cada uno de estos conceptos hay una ideología que se pretende imponer a partir de la educación.

¿No hay adoctrinamiento cuando se decide enseñar historia europea y no americana? ¿O cuántos jóvenes saben, por ejemplo, que ‘Simón Bolívar con sólo 47 años de edad actuó en 472 batallas, siendo derrotado sólo 6 veces, participó en 79 grandes batallas, con el gran riesgo de morir en 25 de ellas. Liberó 6 naciones, cabalgó 123 mil kilómetros, más de lo navegado por Colón y Vasco de Gama juntos. Fue Jefe de Estado en 5 naciones. Cabalgó con la antorcha de la libertad la distancia lineal de 6.500 kilómetros. Recorrió 10 veces más distancia que Aníbal, 3 veces más que Napoleón, y el doble de Alejandro Magno. Sus ideas de Libertad fueron escritas en 92 proclamas y 2.632 cartas. Lo más increíble es que muchas de ellas fueron dictadas de forma simultánea y en diferentes idiomas a distintos secretarios. Y el ejército que comandó NUNCA CONQUISTO… sólo LIBERÓ…’

Cuánto sabemos de historia europea y cuan poco de historia latinoamericana.

Plantear una educación eurocéntrica es adoctrinamiento… plantearla indoamericanocéntrica también.

Porque todo es ideología, y el plantear una visión de la historia excluye a otra, y por tanto se trata de adoctrinamiento, el problema, y creo que eso es lo más reprobable del accionar de la docente, es no aceptar un pensamiento diferente.

Por ello es tan importante los conceptos de libertad de cátedra y cátedra paralela vigentes desde la Reforma Universitaria de 1918, por los que nadie puede supervisar los conceptos que se imparten… pero uno tiene la libertad de formarse con conceptos alternativos. Esta es una realidad que no se puede traspolar automáticamente a la educación secundaria, que es donde se suscitó este hecho, pero sí se debe trabajar en conceptos similares.

El problema no es que la docente expusiera su forma de pensar, aunque haya quienes creen que si el alumno conoce la orientación ideológica del docente ésta falla como tal cuando en realidad educa con honestidad, el problema es que no acepta que el alumno no compartiera sus criterios. El problema es que pretendiera imponer su pensamiento como verdad revelada sin atender que se puede pensar distinto y que la clave es escuchar qué piensa la otra persona para cuestionar el propio pensamiento.

Cierto es que el video difundido está editado y lo que parece ser casi un monólogo de la docente quizás no sea tal y en realidad es un ida y vuelta entre alumnos y docente en una relación desigual que agrava el accionar de la profesora. Pero más allá de ello, las formas en las que se da el intercambio de ideas no da lugar al disenso y se promueve la imposición de una idea.

El error sería creer que esto es un hecho que solo ocurrió en la Escuela Técnica N°2 María Eva Duarte, de la localidad de Ciudad Evita, en el partido de La Matanza. Esto es algo que atraviesa a la sociedad que cada vez es más intolerante, que no acepta el debate sino tan solo la consecución de monólogos y que hace del triunfo dialéctico una cuestión de vida o muerte, por ahora en términos tan solo figurados.

Decía Paulo Freire en ‘Cartas a quien pretende enseñar’ que ‘El maestro es, necesariamente, militante político. Su tarea no se agota en la enseñanza de las matemáticas o la geografía. Su tarea exige un compromiso y una actitud en contra de las injusticias sociales. Luchar contra el mundo que los más capaces organizan a su conveniencia y donde los menos capaces apenas sobreviven. Donde las injustas estructuras de una sociedad perversa empujan a los expulsados de la vida. El maestro debe caminar con una legítima rabia, con una justa ira, con una indignación necesaria, buscando transformaciones sociales.’ Por ello es tan importante su labor.

Yo rescato en quienes me formaron que me hayan ayudado a aprender a pensar y razonar, que me hayan orientado sobre cómo pensar y razonar, pero que no me hayan dicho qué pensar y razonar. Los docentes tienen que estimular el espíritu crítico, no criticar cuando el pensamiento no es compartido.

Pero eso es algo que debemos aprender todos como sociedad. Aprender a escuchar a quien piensa diferente, y a partir de la tríada dialéctica hegeliana de tesis, antítesis y síntesis poder aprender y aprehender la realidad, a fin de mejorarla.

Laura Radetich adoctrinó, como también adoctrinaron todos y cada uno de los docentes que tuve a lo largo de mi formación. Porque hubo cosas que me enseñaron y cosas que no, y por tanto hubo cosas que quedaron ocultas, la clave es que sabiendo que es imposible abarcar todo, lo que quede en un cono de sombras sean cada vez menos cosas.

Ojalá este hecho que ocurrió en la Escuela María Eva Duarte, y claro está que los nombres que se dan a las obras públicas también son una forma de formar opinión y adoctrinar pensamiento, sirva de disparador a un debate que debemos darnos como sociedad… sociedad que le escapa al debate y prefiere imponer ideas.

Si es así, no habrá mayor ni mejor aporte a las transformaciones sociales y construcción de una mejor sociedad, que la clase que se conoció días atrás.

Si en cambio seguimos rehusando el debate y el intercambio de ideas y todo lo reducimos a una pelea en donde la razón la tiene el más fuerte o el más numeroso, ni el mejor docente del mundo logrará sembrar en nuestros jóvenes el germen de pensar un mundo mejor.