Si Twitter Atleti fuesen personajes de la Biblia

- Publicidad-

En estos tiempos de recogimiento, para algunos, y de esparcimiento, para bastantes más, nada mejor que introducirse en los textos bíblicos para buscar un “quién es quién” de Twitter Atleti. Muchos han sido los llamados y pocos los elegidos. Básicamente porque la cabeza de quien esto escribe da para lo que da. Un poco más que algunos gacetilleros de los aparatos ideológicos de nacionalmadrismo y el gilismo inilustrado, pero no más. Se espera contar con la bendición de pater rojiblanco Manuel Navarro (@manunavarro84) y que no nos condene por idolatría o herejía. Aunque lo de la idolatría por el Cholo Simeone no debe ser pecado… bueno para la prensa sí.

Judas Iscariote: Gonzalo Miró. No está en Twitter, mejor para él, pero no deja de ser el mejor ejemplo de traidor. No falta nunca en las televisiones cuando hay una derrota para lanzar sus acusaciones a Simeone. Bien ganadas las treinta monedas.

Simón Pedro: Don Eduardo de Atleti (@EduardoDeAtleti). No porque le haya elegido nadie, pero es el más mayor. Tanto que ya vio jugar al Sevilla en los Juegos del Mediterráneo romano, allá por el siglo IV. No se sabe si será martirizado mediante una crucifixión invertida, pero bastante tiene con aguantar a la gente de Aplasta Arteche.

Simón el Mago: Javier Matallanas (@matallanas). Lleva bastantes años intentando que el Cholo le pase sus poderes (o alguna filtración buena) para poder venderlos al mejor postor. Si el primero comenzó el pecado de la simonía, éste ha comenzado el pecado de simeonía. Como le pasó al Mago mejor que no intente subir tanto en el anticholismo no vaya a ser que la caída sea peor.

Las tres Marías: Carmen Calvo -no la exvicepresidenta- (@carmensuisse); Mónica a la contra (@Monicaalacontra) y Vero Morán (@verodiazmoran). Evidentemente Carmen sería la madre de Jesús, no por la edad, sino porque siempre intenta cuidar de los atléticos como si fuesen hijos e hijas y además es presidenta de la peña femenina Las rojiblancas. Vero Morán es, sin duda, María Magdalena por su permanente rebeldía. María de Betania sería Mónica como símbolo del amor. Podríamos haber incluido también a Correa Da Silva (@Lales1903) como madre espiritual del Atleti femenino. No podemos incluir en esta categoría a VirBridge (@chochoqueen84) porque siempre está con peinetas y cabría mejor entre las personas que pedían la liberación de Barrabás, o algo por el estilo.

Apóstol Matías: Todos esos que están escondidos y sólo aparecen en las victorias. Sí, hubo un apóstol llamado Matías.

José de Arimatea: Doniphon (@doniphon62). Como el personaje bíblico, Doniphon se ha encargado del cuerpo del club Atlético de Madrid (que no la SAD) para intentar devolverlo a los verdaderos dueños. Frente a los proscritos ha estado dando el callo (junto a Señales de Humo) por recuperar lo sustraído.

Simón el Zelote: ex aequo The Robbie Gant (@robbie_gant_); Peña Atlética Castellanos (@CastellanosAtm) Pánfilo de Narváez (@Barsidian) y Ricardo Arroyo Garza (@ricarroyo) por mantener las esencias de la cultura de grada (espíritu de club), al igual que Simón quería mantener las esencias judaicas.

Pablo de Tarso: ex aequo JC Sampaio (@jc_sampaio) y The Lion (@loloutlaw) por construir comunidad desde la ironía, los valores (el rojiblanco es un color), los biberones y la gozadera.

Leonardo Da Vinci: Jorge Crespo Cano (@jorgecrespocano). Vale, Da Vinci no está en la Biblia, ni en los textos de los Padres de la Iglesia, pero es el pintor de una de la “Última Cena” más famosas y Jorge es el dibujante rojiblanco por excelencia.

Job: ex aequo Rubén Uría (@rubenuria) y Juan Gato (@JGATOO1) por la paciencia que demuestran en programas de televisión y radios respecto al nacionalmadridismo. Juan podría ser también san Esteban, ya que comparte con él ser el primer mártir de la comunidad rojiblanca a manos de Herodes o jefe Crooked Face.

Santiago apóstol (el hijo del trueno): JuananCV (@juanan_cv) por ser un trueno contra los aparatos ideológicos del nacionalmadridismo y con algunos atléticos de Vichy.

Apóstoles de la fe rojiblanca: Expatriado (@Guigavar), obispo de Japón; Txetun (@Txetun) obispo de Brasil; El Aita del pueblo hidratado, golfo y pizzero (@CarlosL27788592) obispo de las Vascongadas; Indios de Caledonia (@IndiosCaledonia) peregrinos de Escocia; Peña Atleti New York (@ATLETINY), quienes sufren triplemente la herejía de aquella nueva Babilonia; y Pasaba por aquí (@ConceInvestment) presbítero ruso.