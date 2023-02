Shakira va a seguir «Piq ando» duro en el filón recién descubierto

- Publicidad-

¡Dale duro, loba, que no hay nada tan divertido como facturar!

“A los tipos como tú los exprimo como a un limón y luego la cáscara…. la cáscara la utilizo también”

Estaba este humilde y fanfarrón aunque fanfarrón cronista (no en vano aún conduzco un Corvette del 63) en el Club Natación Jacinto cuando desde detrás de las taquillas comencé a escuchar a un grupo de niños cantando una y otra vez:

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Y luego seguían con el estribillo:

Los tipos como tú uh uh úh

Así que no pude evitarlo y les hice coros: Los tipos como tú uh uh úh

Se callaron.

Al cabo de un par de minutos volvieron al ataque:

Los tipos como tú uh uh úh

Y yo inmediatamente a hacerles los coros:

Los tipos como tú uh uh úh

Se callaron otra vez, de golpe. Enorme silencio incrédulo. Luego les oí correr y apareció uno de los niños por la derecha y otra por la izquierda: estaba en medio de una larga fila de taquillas.

Fue genial. Los chavales tendrían alrededor de seis o siete años: todo alegría y todo vida. Me dijeron que cantaba muy bien, que si era profesional (no tanto, pero sí me he subido quizá con más frecuencia de lo debido a escenarios varios). Estuvimos cantando juntos un rato todavía, hasta que apareció su padre y también se sumo a la fiesta.

Fue entonces cuando me di cuenta que Shakira y Bizarrap, a quien conozco desde que empezó hace unos cinco años pues mi sobrimo Emili, que es músico, lo ha adorado siempre, están haciendo algo importante por este mundo agotado y triste y apocalíptico. Sí, apocalíptico. Y en Mad Madrid más, que tenemos al peor alcalde de la historia: el que más desprecia y menos respeta a los ciudadanos y tiene salpicada la ciudad de obras inncesarias que además no se acaban nunca (pero esa es otra historia).

Shakira y Bizarrap están haciendo algo grande y maravilloso por todos nosotros porque nos sacan de una realidad demasiado dura y desconcertante: aún convalecientes mentalmente de la pandemis, temblando por las consecuencias de la guerra, desarbolados por la inflación y el maltrato de los bancos… (esa también es otra historia).

Shakira y Bizarrap nos han regalado vida y frivolidad, en el mejor sentido de la palabra, a manos llenas.

Dice mi sobrino Emili que Shakira va a sacar otro tema para que quien todos sabemos se “pique” un poco más en breve. Y también, me cuenta, hay quien piensa que se reconciliará con “el que se pica” y entonces hará una canción que será la más escuchada de la historia durante mucho tiempo.

Todo puede ser. En ciualquier caso gracias infinitas por la alegría, Shakira (seas Ferrari o Twingo) y gracias Bizarrap, eres un milagro y ojalá vivas más de un siglo.

Os dedico el mejor de mis rugidos y os prometo que, mientras no se me borren la rayas, seguiré cantando vuestro divertidísimo estribillo:

Los tipos como tú uh uh úh

Tigre tigre