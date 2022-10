Sevilla inicia restricciones pese a tener reservas de agua para año y medio ante la perspectiva de escasez de lluvias

- Publicidad-

La capital de Sevilla y los 30 municipios abastecidos en el área metropolitana han publicado este lunes el bando municipal que recoge las limitaciones en el uso del agua a aplicar durante el estado de alerta por sequía. Este estado de alerta por sequía se declara en Sevilla y su área metropolitana debido a la escasez de lluvias y a que las reservas de agua en los embalses ya están por debajo del umbral de los 268 hectómetros cúbicos que marca el Plan de Emergencia ante Situaciones de Sequía de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Agua de Sevilla (Emasesa). En cualquier caso, las actuales reservas equivalen a un año y medio de suministro incluso en el peor de los escenarios. Pese a ello, los meses de otoño y primavera suelen registrar precipitaciones que podrían mejorar las perspectivas y alargar las reservas.

Esta fase conlleva la activación de las Ordenanzas Municipales reguladoras de las medidas excepcionales aplicables al abastecimiento domiciliario de agua potable como consecuencia de la sequía, que recoge la supresión de los consumos de uso ornamental, recreativo y cualquier otro que no sea esencial, además de definir las posibles sanciones en caso de incumplimiento.

Emasesa realizará inspecciones específicas para detectar aquellos usos incívicos del agua susceptibles de sanción

Para detectar aquellos usos incívicos susceptibles de penalización, Emasesa realizará inspecciones específicas que, en caso de infracción, se traducirán en expedientes que se remitirán a los ayuntamientos de aquellos municipios donde se produzcan para que estos abran y gestionen el posible expediente sancionador.

Con esta medida se persigue alargar las existencias de agua y evitar los tradicionales cortes en el suministro que se han tenido que aplicar en anteriores sequías.

Ello, sumado a la campaña de concienciación de ahorro de agua y al esfuerzo inversor en la transformación digital de la gestión del agua de Emasesa, pretende conseguir más eficiencia y alcanzar el objetivo de reducir el consumo de agua a 90 litros por persona y día.

Atención al usuario

En los canales de atención al ciudadano de Emasesa se atenderán las consultas que se produzcan en relación a las disposiciones recogidas en el bando, pudiendo utilizarse los mismos para comunicar cualquier información de pérdida o uso indebido del agua en los teléfonos 955 010 010 y 900 822 010.

Al margen, y en el marco del acuerdo de colaboración firmado con varias entidades el pasado mes de junio, Emasesa atenderá las posibles dudas y requerimientos de las mismas. A través de los bandos municipales, se instará a la ciudadanía, organismos, empresas y demás colectivos sociales a un uso racional, responsable y solidario.

De este modo, Sevilla prohíbe el uso de agua potable en los siguientes supuestos: Riego de jardines, praderas, árboles, zonas verdes y deportivas, de carácter público y privado. Riego o baldeo de viales, calles, sendas y aceras, de carácter público y privado. Llenado de piscinas, estanques y fuentes, privadas o públicas, que no tengan en funcionamiento un sistema de recuperación o circuito cerrado. Fuentes para consumo humano que no dispongan de elementos automáticos de cierre. Lavado con manguera de toda clase de vehículos, salvo si la limpieza la efectúa empresa dedicada a esta actividad. Y por último, instalaciones de refrigeración y acondicionamiento que no tengan sistema de recuperación o circuito cerrado.

El Plan de Emergencia ante situaciones de sequía de Emasesa también contempla otras acciones durante la fase de alerta, como son el aumento de la vigilancia del medioambiente tanto en el área de cobertura de su actividad, como en los posibles recursos externos y sus ecosistemas acuáticos.