Sevilla es mucho más: Roberto Leal, una egiptóloga de fama mundial, Los del Río, una oncóloga o las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl

El conocido periodista y presentador televisivo Roberto Leal, Hijo Predilecto de la Provincia de Sevilla 2022, ha agradecido este lunes a la Diputación Provincial y a las sevillanas y sevillanos los galardones recibidos en nombre de todas las personalidades y entidades con motivo del Día de la Provincia en esta edición de 2022. Leal, nacido en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, siempre se ha mostrado comprometido con sus raíces y ha pronunciado un emocionante alegato sobre el sentimiento de lo local, en el que ha afirmado tajantemente que “haber nacido en un pueblo, para mí es un privilegio”.

La Diputación de Sevilla ha celebrado este lunes 23 de mayo su día grande, el Día de la Provincia, en el que hace entrega de los honores y distinciones aprobados por unanimidad de todos los grupos políticos que integran la corporación provincial. Una nómina que incluye, además de a Roberto Leal como Hijo Predilecto de la Provincia, la Medalla de Oro de la Provincia para: la doctora en Matemáticas Clara Isabel Grima; el coronel médico Carlos Álvarez Leiva; la arqueóloga y egiptóloga Myriam Seco; al gestor cultural Chus Cantero a título póstumo; Los del Río; la cantante, Marta Quintero; la jefa de cocina de ‘Manolo Mayo’, Loli Rincón; la oncóloga Eloísa Bayo; las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl; la abogada laboralista Aurora León; Eva Luna, presidenta de la Asociación Marco Luna y la promotora del movimiento #jovenesgladiadores, Fabiola Serrano. Además, la Diputación ha concedido una Placa de Honor al Club Deportivo Mairena de Mairena del Alcor, que celebra este año el centenario de su nacimiento.

Según ha explicado Leal durante su intervención, “el día que me dijeron que había sido nombrado Hijo Predilecto de la Provincia de Sevilla, lo primero que hice fue echar la vista atrás y pensar en ese momento en el que, hace ya doce años, tuve que dejar mi pueblo para aprovechar las oportunidades de trabajo, porque muchas veces las oportunidades no te salen donde quieres. Y en mi familia y en todos aquellos compañeros de vida, de infancia y de juventud con los que viví, crecí, respiré y abracé a mi pueblo”.

El periodista de Alcalá de Guadaíra, portavoz del agradecimiento de los premiados, ha calificado este Día de la Provincia como “un día muy grande, de muchos nervios bonitos”

“Lo más bonito es que yo nunca he dejado de ser de donde nací y cuando me preguntan de dónde soy, saben que soy andaluz pero no saben de dónde, les contesto que soy de pueblo, de Alcalá”, ha dicho Leal, que ha redondeado su reflexión con una anécdota. “Les digo que de Alcalá de Guadaíra y me dicen “de Guadaira”, y yo les digo que no, que ‘de Guadaíra’, con acento en la i, con acento propio, que yo también lo tengo”.

Privilegio de ser de pueblo

En su alocución, Roberto Leal ha citado a Delibes: “ser de pueblo es algo muy importante. Cuando en España no importe el pueblo del que eres, casi todo se habrá acabado”. Para añadir: “Y llevaba razón, ser de pueblo es un privilegio, no todo el mundo tiene esa suerte”.

“Hablo de las cosas que nos hacen diferentes a la gente de pueblo, que son esas tardes a la fresquita, con tu abuela, con dos sillas en la puerta, esos cines de verano viendo películas con tu familia cuando eras niños, esas primera salidas que te podías recoger tarde porque había confianza de que en el pueblo nunca pasaba nada. No todo el mundo puede ser de pueblo, pero el pueblo acoge a todo el mundo”.

En un discurso totalmente articulado en torno a la identidad local y trufado de evocaciones personales, Roberto Leal ha confesado que no sabe qué hay que hacer para que le nombre a uno Hijo Predilecto de su provincia, aunque está convencido de que “todos los que recibimos galardones y honores esta noche estamos de acuerdo en que lo que no se puede hacer es renegar de nuestra tierra, no poner en valor aquella que nos dio las primeras oportunidades, las primeras enseñanzas, las primeras libertades”.

“La libertad es ancha en los pueblos. Pueblos singulares, de gente honrada, honesta, talentosa y currante, que abren los brazos a todo el que viene buscando ese cobijo, esa sombra de lo eternos que solo dan los pueblos”, ha asegurado el presentador, quien ha agradecido a los alcaldes y alcaldesas “el trabajo que hacéis por defender con orgullo la historia de cada uno de nuestros pueblos y que jamás caiga en el olvido de donde venimos”.

“Porque los pueblos tienen que estar vivos. No podemos vivir de esa idealización, de esa moda cool de decir que eres de pueblo sin preocuparte de lo que pasa en ellos. Un pueblo no es una foto de cuando tenías quince años, pegada a un álbum. Un pueblo tiene que crecer, que creer, que aspirar a todo y respirar tranquilos. Por eso, los pueblos tienen que llenarse de futuro, de grandes proyectos, de tecnología, de ayudas, de presupuestos, dotarlos de herramientas y de oportunidades para ganarse la vida dignamente y que si algún día un joven se plantea irse del pueblo, sea porque quiera y no porque se vea obligado”, ha señalado el conocido presentador televisivo.

En la recta final de su discurso, Roberto Leal ha ido glosando los méritos que han concurrido para que cada una de las galardonadas y galardonados hayan sido reconocidos en este Día de la Provincia de 2022. “Vosotros, los receptores de Medallas y honores, y vosotros, los que estáis sentados en el público, sois oro. ¿Por qué? Porque sois de pueblo y después de esta noche… un poquito más”, ha concluido.