El pasado miércoles 28, el Comité Nacional del Paro, formado por diversos actores sociales, como sindicatos, líderes políticos y movimientos sociales, convocaron un paro general en Colombia, por la tramitación de la nueva reforma fiscal que el Presidente de la República quiere impulsar en el Congreso para mitigar los efectos de la crisis en la maltrecha economía de Colombia.

La nueva reforma fiscal estaba dirigida a desarrollar programas sociales como el Ingreso Solidario, la devolución del IVA a las familias en situación de especial vulnerabilidad y en extrema necesidad y el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), que en los últimos años ha beneficiado alrededor de 3,5 millones de personas.

Sin embargo, estas prerrogativas, no dejaban entrever la verdadera finalidad del ajuste fiscal, en el que se instaba, a partir del ejercicio 2022, a declarar a las rentas de aquellas familias que ganasen más de 660 dólares mensuales, al equivalente nacional. Y, a partir del año 2023, estos ajustes se ampliarían aún más, a aquellas rentas familiares cuyos ingresos mensuales fuesen superiores a 374 dólares. Debemos recordar que el salario mínimo de un trabajador en Colombia es de 248 dólares al mes. Lo que significa que las clases medias y bajas serían las que más presión fiscal sufrirían. Esta nueva situación económica a la que tendrían que enfrentarse las familias colombianas se vería aún más afectada, si cabe, si se tiene en cuenta que también estaba previsto un aumento de cerca del 20% en las tarifas de los servicios públicos, gravando los productos básicos de alimentación. Todas medidas coercitivas para la incentivación económica familiar y estatal. Medidas, contrarias a la activación y generación de empleo, a la recuperación económica de las familias y, por ende, del país.

Las manifestaciones se han seguido prologando hasta la jornada de ayer. El presidente Iván Duque ha cedido a las presiones sociales y ha rectificado, retirando el anteproyecto de Ley. Sin embargo, los actores sociales siguen a pie de calle con sus reivindicaciones, ya que esta reforma de la ley fiscal, solo ha sido el detonante social que ya se vivía en Colombia con anterioridad. Un malestar social que se extiende a la jornada de hoy y que se prevé que seguirá en los sucesivos días. Ya que las reivindicaciones también se extienden a las políticas aplicadas a los productores y a la producción de matas de coca, con glifosato para erradicarlas; a las decisiones que se han tomado para obligar a vacunar a los niños como condición para reanudar las clases; se han incorporado las demandas para favorecer el proceso de paz con el ELN, entre otras reivindicaciones; y en un comunicado reciente del Movimiento Indígena, han ampliado sus demandas a la defensa de la igual real, la lucha contra la discriminación racial, étnica y/o por sexo; y por una sanidad pública efectiva. Exigiendo la dimisión del presidente Iván Duque, agudizada por los casos de corrupción que se ciernen en torno al Gobierno y por la ingobernabilidad del país.

Tensión en las calles de Colombia

A pesar de la retirada de la reforma tributaria anunciada en la tarde de ayer, por el Presidente electo Iván Duque, las manifestaciones se siguen sucediendo a la largo del país. En especial en la ciudad de Cali. La necesidad del gobierno del presidente Duque de restablecer el orden constitucional en las calles, contrasta con las denuncias hechas públicas por los organismos internacionales y por las ONG´s de Derechos Humanos que están sobre el terreno, siguiendo los acontecimientos como observadores internacionales y que cifran en decenas de muertos. El Inspector General de la Policía, Jorge Ramírez Aragón, a cargo del operativo, señaló que la Policía Nacional lamenta la muerte del joven Santiago Murillo. Las autoridades locales han hecho público que, hasta la noche del sábado, sólo se tenían contabilizadas 10 defunciones, de las cuales, cuatro se han producido en enfrentamientos, y el resto están aún en investigación. También se ha detectado más de 200 personas que han sufrido algún tipo de lesión, entre civiles y policías, según precisó el diario local El Tiempo. Sin embargo, a día de hoy, no existen datos oficiales exactos de los decesos que se han producidos por muerte violenta, originadas en las manifestaciones.

Las ONG´s, testigos directos de la posible vulneración de los Derechos Humanos en Colombia

Las ONG´s que están trabajando in situ en Colombia, cifran de al rededor de 20 personas que han muerto en las protestas. La ONG Temblores informó que, con carácter nacional, tiene registrados mas 670 detenidos, más de 100 heridos y 4 casos casos denunciados de agresión sexual, incluidas situaciones de violación y acoso contra manifestantes y defensoras de Derechos Humanos. Las ONG´s también están constatando que la Policía están allanando las viviendas de quienes presuntamente convocan las movilizaciones, sin orden judicial previa.

Ante la situación de indefensión de sus derechos y de sus vidas, por parte de la población civil colombiana, la Fundación Internacional de Derechos Humanos ha hecho un comunicado en la mañana de hoy, en la que insta a la ciudadanía a tomar medidas de autoprotección, como la recomendación del uso de teléfonos móviles antiguos, sin tarjeta SIM y en «modo avión», para documentar, grabar vídeos y tomar fotografías de uso excesivo de la fuerza o brutalidad policial; poniendo atención en captar los rostros, los números de identificación oficial y las matrículas de vehículos oficiales. Recuerda que no se debe agredir a ningún agente de la autoridad y a no participar en actividades delictivas o incurrir en actos de vandalismo. En caso de arresto, no firmar ningún documento, no responder a ninguna pregunta, nunca decir el nombre de ninguna persona, no creer en ninguna promesa ni amenaza -los demás “arrestados» pueden ser infiltrados-. Y que deben exigir ver a su abogada o abogado de confianza y requerir asistencia médica si la necesitan.



También recuerda que es importante no llevar a menores, ni a personas mayores o con movilidad reducida a marchas o protestas que puedan tener un curso peligroso. Y si no se puede prever antes, ponerles a salvo a la primera señal de inicio de la violencia, incluso aunque no sean de su familia.

El Movimiento Indígena anuncia que las protestas en las calles continuarán

Las centrales obreras y el Magisterio, que conforman el Comité Nacional del Paro, junto con el Movimiento Indígena, así como las organizaciones independientes que convocaron a las marchas, han asegurado que continuarán con las manifestaciones a pie de calle, porque el malestar social en el que está sumergida la población no solo es por la reforma fiscal, sino que también se extienden a otros ámbitos, haciendo hincapié en otros proyectos que se están debatiendo en el Congreso. Como la reforma del sistema de salud, el cambio estructural en el Escuadrón Móvil Antidisturbios, al que incriminan el ejercicio de la opresión institucional contra los manifestantes y la dimisión del Presidente de la República Iván Duque, por el estado de corrupción e ingobernabilidad impuesto.

EL Gobierno del Presidente de la República Iván Duque espera que las manifestaciones se extiendan durante los próximos días y, con ella, el recrudecimiento de la violencia en las calles.