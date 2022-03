¿Seguro que España era democracia “plena” …?

- Publicidad-

“The Economist consideraba a España: “democracia plena”. Ahora la rebaja a “defectuosa”.

¿No era defectuosa antes…?

Evaluar exige “referentes”. Cuanto más objetivos, mejor. Como consultor, elijo definiciones incuestionables, modelos de intelectuales de prestigio y someto los “hechos” a esos factores. Los propongo y que decida el lector. Acordemos “definiciones”:

Democracia: Lincoln: “Democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo”. Diccionario: “Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes”. ¿Es realmente así en España?

Plenitud: Diccionario: “Estado de una situación que ha alcanzado su máxima perfección, desarrollo”. ¿Qué Estamento del Estado, empezando por la Monarquía, ha alcanzado esa máxima perfección, desarrollo?

“0 Defectos”. Es filosofía, metodología, de amplias aplicaciones. Dice: “El único estándar de “calidad” es que lo hecho tenga “0 defectos”. ¿Qué Estamento en España ofrece “0” defectos en su funcionamiento, resultados?

“Calidad total”. “Conocida como Excelencia. Estrategia cuyo objetivo principal es satisfacer las necesidades y expectativas de todos los destinatarios”. Es exigecia de la sociedad. Para la Excelencia, un 9 es un -1. Un 8, -2. ¿Satisface la democracia de España las necesidades y expectativas de los verdaderos demócratas?

Hay “calidad” objetiva cuando el producto o servicio responde plenamente a lo que se considera adecuado a los cánones, estándares. Es subjetiva cuando la considera así el receptor del producto o servicio. “Calidad no es lo que se ofrece. Es lo que valora el receptor”. (Drucker). Los gobernantes presumen de “calidad objetiva” al decir que España es democracia “plena”. ¿Objetivamente, es equivalente a la de Estados considerados referentes en democracia? ¡Queda muy lejos! Subjetivamente, ¿cómo la valoran la gran mayoría de votantes?

Deficiencia: “Defecto o imperfección, carencia de algo”. La democracia española ¿no demostraba ningún defecto, imperfección, no carecía de nada…? ¡Ahí están los hechos!

The Economist califica “democracias plenas”, entre 8 y 10. Es como puntuar con un 10, “excelente”, a quien saca justo un 8, notable. ¿Eso es correcto? The Economist difiere con las definiciones universalmente aceptadas. Evalúa como “plena” una Democracia con el 20% de defectos. Rechaza la Excelencia que hoy se exige. ¿Qué dictaminaría un analista objetivo? ¿Qué “nota” pone el lector?

The Economist utiliza 5 filtros.

Ø Procesos electorales y pluralismo. Se elige “un partido”, no un político.

Ø Funcionamiento de sus gobiernos. ¿Qué demuestran los resultados?

Ø Participación política. ¿Se permite votar en referéndum en Catalunya?

Ø Cultura democrática. ¿Existe “cultura” como en los estados referentes?

Ø Libertades civiles. Ley mordaza. Exiliados y presos políticos. Miles de investigados por actuaciones políticas calificadas de “terrorismo” Etc. “¿Eso, propio de democracia plena?

Hoy, descenso a “Democracia DEFECTUOSA”.

Se demuestra que España, no era, no es, “democracia plena”. Coherentemente, si no es “plena” NO es “democracia”. Quizá, “¡casi democracia!”. Si la justicia no es “100% justa” … es “injusta”. Si no existe libertad total, no hay plena libertad. Un factor incumplido, no hay plenitud. Por los modelos “0 defectos, Calidad total, Excelencia: ¡Se “es” o no se “es”!

España no era una democracia plena, aunque se la calificara así. También depende de con qué Estado se compare. Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Islandia, Dinamarca, encabezan el ranking mundial. Siria, República Centroafricana, Congo, Corea del Norte, Birmania, Afganistán, la cierran. ¿Qué referente utiliza el lector?

¿Y Catalunya…?

Peor. Aún más lejos “democracia plena”. The Economist rebaja a España por su actuación antidemocrática, judicial, policial, en Catalunya. Negó, niega, el referéndum.

Hoy, Catalunya es “territorio intervenido, dependiente”. Votaciones de su Parlamento, anuladas por el Estado español. Sin Estatuto. Votado democráticamente, anulado o modificado en diversos artículos por el Constitucional que, curiosamente, mantiene textos iguales en Estatutos españoles. ¿Democracia plena?

¿Es posible una democracia verdaderamente plena?

España debería intentarlo. Ningún proyecto en ese sentido. Sí existe una creciente degradación en todos los Segmentos. La corrupción aumenta. No se investigan claros comportamientos ajenos a la verdadera democracia. El problema más grave, según González, es el independentismo catalán. Éste pide solución vía referéndum. Se le niega. Sigue la represión judicial, policial, asfixia económica, incumplimientos. En Catalunya: mayoría absoluta independentista en su Parlamento y en votos. ¿Provocaría ese problema una Democracia plena? ¿Lo agravaría?¡Ahí está los hechos!

Para España, ¿cuánto hay en juego por su “defectuosa democracia? ¿Cuánto por el problema creado en y con Catalunya? Debería ser objeto prioritario de debate en el Congreso y Senado. ¿Se aborda…? No

Para quienes viven, trabajan, tributan, en Catalunya; tienen dignidad democrática ¿qué es lo coherente? ¿Ser “dependientes” de una decreciente, defectuosa, democracia española… o ser “independientes” y crear una república catalana “plenamente democrática” en la que vivir con el nivel que merecen por lo que generan?

¿Seguro que España era democracia plena? ¿Es su sociedad “plenamente” democrática? ¿Es soberana, elige a políticos que representan directamente, los controla? ¿O es “súbdita” bajo “déspotas ilustrados”?

Podría ser “plena”. ¿Por qué no se intenta…? Catalunya podría votar su referéndum. Sería signo de democracia plena. ¿Por qué no se permite?

¿Qué diagnostica el lector?